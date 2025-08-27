Slovenska košarkarska reprezentanca je v torek prvič preizkusila dvorano Spodek v Katovicah, kjer jo v četrtek ob 20.30 čaka prva tekma letošnjega evropskega prvenstva. Prvi nasprotnik Slovencev bo gostiteljica Poljska, ki je bila zadnji tekmec Slovenije na prejšnjem evropskem prvenstvu, potem ko je Slovenija nepričakovano klecnila v četrtfinalu na turnirju v Nemčiji.

Dobro razpoloženi slovenski košarkarji so po ponedeljkovem prihodu na Poljsko v torek že zavihali rokave in se lotili še zadnjih priprav na začetek letošnjega vrhunca reprezentančnega leta. Slovenska reprezentanca bo v četrtek v dvorani Spodek, ki za namene EuroBasketa sprejme okoli devet tisoč navijačev, za uvod igrala s Poljsko, ob tem pa naj bi Slovenijo na prvih tekmah v dvorani, v kateri so leta 2009 osvojili četrto mesto na EuroBasketu, po prvih ocenah bodrilo vsaj tisoč slovenskih navijačev.

"Dvorana je super, obroči so malce trdi, ampak sicer je odlično. Proti Poljski bomo šli na polno in pričakujemo zmago," je bil uvodoma po torkovem večernem treningu nasmejan Luka Ščuka. Ta bo v četrtek eden od kar sedmih slovenskih košarkarjev, ki bodo prvič zaigrali na evropskem prvenstvu, za šesterico od teh pa bo to tudi prvi nastop na velikem tekmovanju. "Ne morem reči, da ne bo treme, a upam, da bo to pozitivna trema in da bo to v nas vzbudilo še več energije, ki jo moramo pokazati, in da bomo na koncu zmagali," je še dodal Ščuka.

Spomin na 2022

Ves čas se spomin predvsem navijačem in javnosti ob omembi Poljske vrača na leto 2022 in slovenski poraz v četrtfinalu evropskega prvenstva. "Sam sem bil sicer v času zadnjega evropskega prvenstva ravno poškodovan, a tudi sam si želim, da jim vrnemo za ta poraz, sploh pa na njihovem domačem terenu, to bi bilo še toliko slajše. Mislim, da nič ne more prekositi tega, da prvič zaigraš za svojo reprezentanco, to si vsak želi od malih nog," je željo po igranju za Slovenijo opisal Ščuka.

Brez dvoma bo glavna tarča Poljske v četrtek Luka Dončić. "Moramo pomagati, vemo, da bodo šli vsi nanj, da ga bodo tepli, mi pa moramo njih tepsti nazaj, da bodo vedeli, da Luka ni sam, da ima ekipo. Poudarek je na tem, da jim bomo znali vrniti na njihovo fizično igro. Res so fizično močni, visoki in mislim, da bodo naredili vse, da bodo v prvi vrsti zaustavili Luko, mi pa moramo pomagati, da ne bo prišlo do tega," je še dodal 23-letni Ščuka.

Slovenci so v torek že trenirali v Katovicah. Foto: Sportal

Pogovor s selektorjem stvari obrnil v pravo smer

Ni skrivnost, da je Slovenija najbolj podhranjena na visokih položajih. Tudi Ščuka po sicer dobri klubski sezoni v Nemčiji in udejstvovanju v poletni ligi NBA na velikem delu priprav ob sicer prvotno zaupani veliki vlogi nato ni pokazal vsega, kar so si v reprezentanci želeli, na kar je po pripravljalni tekmi z Veliko Britanijo opozoril tudi Aleksander Sekulić, ki je dejal, da je s Ščuko opravil tudi pogovor.

"Na začetku je bil izjemen občutek, ker sem začenjal tekme in sem imel pomembno vlogo. A nismo dosegali rezultatov in predstav, ki smo si jih želeli. Selektor Sekulić mi je povedal svoje, odločil se je za drugačno pot in mislim, da sem od tistega pogovora spremenil vtis in gredo stvari na bolje," je prepričan Ščuka.

Mihevc pripravil "načrt" za Poljsko

Svoje vtise pa je pred obračunom s Poljsko zaupal tudi pomočnik selektorja Dejan Mihevc, ki je imel glavno besedo pri pripravi na prvega nasprotnika Slovenije. "Po tem prvem dnevu, ko smo tukaj, so vtisi odlični, pogoji za delo so vrhunski in vse je na res visoki ravni: tako kar zadeva organizacijo zunaj terena kot tudi na terenu. Za vse je poskrbljeno. Zdaj pilimo še zadnje podrobnosti priprave na prvega nasprotnika in tako bo tudi zadnji dan pred tekmo. Čakajo nas še zadnji taktični popravki in to je to," je po torkovem treningu povedal Mihevc.

Tudi on se ni mogel izogniti vprašanju o Eurobasketu 2022 in porazu z Poljsko. "Niti jaz osebno niti v trenerskem štabu o maščevanju nismo govorili. Če začneš enkrat razmišljati v tej smeri maščevanja, se lahko stvari hitro obrnejo v napačno smer. Kar je bilo, je bilo, takrat je bila ekipa drugačna, vse je drugače. Moramo se zavedati, da ta ekipa, ki je tukaj, piše svojo zgodbo tega prvenstva. Kakšna bo ta zgodba, pa bomo videli na koncu. Lahko pa zatrdim, da se bomo vsi potrudili in dali vse od sebe, da bomo Slovenijo zastopali na najboljši mogoč način," je dejal Mihevc, ki je v svoji trenerski karieri tri leta deloval na Poljskem, v Torunu in Wloclawku.

"Ni nobene skrivnosti, vsi vemo, kaj nas čaka. Vsi na čelu z Luko se zavedamo, da bo glavna tarča, Luka bo zagotovo znal izkoristiti svoje prednosti, je pa pomembno, da potem tudi preostali kot ekipa to kapitaliziramo in čim boljše izkoristimo. Videli bomo, kam se bo tekma obrnila, a vsi ti fantje, ki so tukaj, so pokazali, da vsak lahko nekaj prispeva in da. Verjamem, da bodo dali vse od sebe in da tudi nekateri, ki so ostali doma, lahko v prihodnosti slovensko košarko peljejo zelo daleč," je dodal Mihevc.

