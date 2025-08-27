Na uradni spletni strani evropskega košarkarskega prvenstva, ki se začenja jutri, gostijo pa ga Poljska, Latvija, Ciper in Finska, so se razpisali o številkah dresov. Številke pet, sedem, devet in enajst bo na letošnjem EuroBasketu nosilo po 14 košarkarjev, posebnega zanimanja pa je deležna številka 77, ki jo je proslavil slovenski superzvezdnik Luka Dončić. A Ljubljančan še zdaleč ni edini s to številko dresa.

V košarki so bila nekoč pravila glede številk dresov stroga, dovoljene so bile številke od štiri do 15, ki so bolj ali manj označevale tudi igralne položaje. Po takšnem sistemu je petnajstico denimo dobil tudi srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki pri njej vztraja še danes, tako v svojem klubu lige NBA Denver Nuggets kot v srbski izbrani vrsti. "Bil sem največji mulec v ekipi in ostala mi je le številka 15. To je bil edini dres, ki so ga naročili v ekstra velikosti. Takrat sem bil star 12 let," se je dodelitve številke, ki ga spremlja domala celotno kariero, v pogovoru za Athletic spomnil Jokić.

"Zakaj 77? Ni nobene povezave z Luko Dončićem!"

Petnajstico bo na letošnjem EuroBasketu nosilo enajst košarkarjev, tudi Slovenec Gregor Hrovat. V zadnjih letih so pravila glede številk dresov veliko bolj sproščena, dovoljene so vse od nič do 99, ena najbolj poznanih pa je številka 77, ki jo nosi slovenski superzvezdnik Luka Dončić. A Ljubljančan ni edini. Na tem prvenstvu bo šest sedeminsedemdesetic.

Češka 77 Tomas Kyzlink proti srbski 15 Nikoli Jokiću. Foto: Guliverimage

"Ni nobene povezave z Luko Dončićem," je v smehu razlagal češki reprezentant Tomas Kyzlink, ko so ga vprašali o dresu s številko 77. "Ko sem začel nositi številko 77, je bil Luka star verjetno deset let. 77 sem vzel, ker je številko sedem zasedal naš kapetan. Navadil sem se, všeč mi je, kako je videti, in tudi to, da te oznanijo kot zadnjega, ni slabo, tako da dobiš največji aplavz navijačev," je dodal Kyzlink.

"77 je zdaj malo preveč mainstream"

Lastnik sedmice je kapetan češke reprezentance Vojtech Hruban, ki pa, zanimivo, številko 77 nosi na klubski ravni. "77 mi je bila bolj všeč, ampak zdaj je malo preveč mainstream," se je pošalil Hruban in namignil na Dončićevo globalno priljubljenost. Na zelo podoben način je do 77 prišel tudi Estonec Kristian Kullamae. "Ko sem začel igrati za reprezentanco, je bila sedmica zasedena, naš veteran, organizator igre Sten-Timmu Sokk, jo je nosil, zato je bila logična izbira dvojna sedmica," pravi. O Dončiću pa: "On je simbol te številke."

Ömer Yurtseven ima dve sedmici na dresu in še eno v imenu. Foto: Guliverimage

Turek ima sedmico že v imenu

Turški reprezentant Ömer Yurtseven ima drugačno zgodbo. "Številke nisem izbral, ker bi bila kul ali priljubljena, ampak zato, ker je angleška beseda za številko sedem (seven, op. p.) že v mojem priimku. Kot otrok sem nosil sedmico, ampak sem imel sedem v imenu ... Še dve sedmici ... Torej tri sedmice? Všeč mi je," je pojasnil član Panathinaikosa.

Dončić srečne sedmice v reprezentanci ni mogel izbrati. Ko se je pridružil izbrani vrsti, je bila ta zasedena in še vedno jo nosi Klemen Prepelič. Sedmico je sicer nosil v madridskem Realu, nato pa kot mnogi drugi le dodal še eno sedmico.

Slovenci bodo na evropskem prvenstvu igrali v skupini D s Francijo, Islandijo, Poljsko, Izraelom in Belgijo. Prva tekma jih čaka v četrtek, ko se bodo pomerili z gostitelji Poljaki.

Nosilci številke 77 na EuroBasketu 2025: Tomas Kyzlink (Češ)

Kristian Kullamae (Est)

Giorgi Ochkhikidze (Gru)

Luka Dončić (Slo)

Omer Yurtseven (Tur)

Yankuba Sima (Špa)

