Teroristični napad na koncertu v Moskvi: na sojenju tudi 30 preživelih

Na prizorišče koncertne dvorane Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk so 22. marca lani vdrli oboroženi zamaskirani napadalci in začeli streljati, nato so stavbo zažgali. Umrlo je 149 ljudi, več sto jih je bilo poškodovanih. Skoraj polovica žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima in ogljikovega monoksida ob požaru. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

V povezavi z napadom sodijo štirim državljanom Tadžikistana, ki jih obtožnica bremeni napada na dvorano, in še 15 ljudem, obtoženim sodelovanja v napadu.

Na sojenju je bilo 30 preživelih

Postopek, ki poteka v velikem kompleksu moskovskega mestnega sodišča, se je po navedbah ruske državne tiskovne agencije Tass začel z javno obravnavo, nato pa se je nadaljeval za zaprtimi vrati. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo ob današnjem začetku sojenja prisotnih tudi okoli 30 preživelih. Zaslišanja v tem primeru so napovedana tudi za torek in četrtek.

Napad je pretresel Rusijo, ki je februarja 2022 začela invazijo v Ukrajini. Čeprav je odgovornost za napad prevzela IS, Moskva z njim vztrajno poskuša povezati Ukrajino in Zahod. Ukrajina je vpletenost večkrat zanikala.

Napad je v Rusiji sprožil tudi sovraštvo do migrantov iz Srednje Azije.