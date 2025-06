Načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je danes napovedal, da bo Ukrajina povečala "obseg in globino" napadov na Rusijo. Dejal je, da so se dosedanji napadi izkazali za učinkovite, in dodal, da bo Kijev napadal le vojaške cilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



11.30 Vodja generalštaba ukrajinske vojske napoveduje okrepitev napadov na Rusijo

"Ne bomo samo čakali in se branili, ker to ne prinaša ničesar in na koncu pripelje do tega, da se še vedno umikamo ter izgubljamo ljudi in ozemlja," je novinarjem dejal Sirski.

Priznal je tudi, da ima Rusija nekaj prednosti pri vojskovanju z droni, zlasti pri izdelavi brezplotnih letalnikov z optičnimi vlakni, ki jih je težko motiti.

Ob tem je zatrdil, da ima Ukrajina še vedno pod nadzorom 90 kvadratnih kilometrov ozemlja v ruski regiji Kursk, kamor so ukrajinske sile vdrle avgusta lani. "To so naši preventivni ukrepi kot odgovor na morebitno sovražnikovo ofenzivo," je dejal.

Moskva je aprila sporočila, da je znova vzpostavila popoln nadzor nad regijo Kursk, in zanika, da bi bile tam navzoče ukrajinske sile.

Rusija trenutno zaseda približno petino Ukrajine in je od začetka invazije leta 2022 za svoje razglasila štiri ukrajinske regije poleg Krima, ki ga je zavzela leta 2014.