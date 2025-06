To je sporočilo ruskih vojakov, ki ga Putin ne bo vesel #video

Da so med ruskimi vojaki in posledično tudi med padlimi ruskimi vojaki nadpovprečno zastopani pripadniki v Rusiji živečih manjšin, je že dolgo znano. Na to je nedavno opozoril tudi videoposnetek neke enote ruske vojske, v kateri so sami pripadniki v Rusiji živečih manjšin. Pri tem gre zlasti za v Sibiriji živeče manjšine.

"To se dogaja, ko se zberejo možje na fronti. Jaz sem Nivh, jaz sem Čukč, jaz sem Jakut, Jakut, tudi jaz Jakut (Jakuti se spet zbirajo, pravi snemalec videoposnetka), Nanajec, Kazah (napovedovalec pravi: še vedno ni odšel; verjetno povezano s tem, da je Kazahstan od leta 1991 neodvisna država), Tadžik, Jukagir. Jukagir?! Verjetno je 278. Jukagir (verjetno povezano s tem, da je po ruski statistiki govorcev jukagirščine le nekaj čez petsto, op. p.). Burjat. Tako se bojujejo za Rusijo. Niti enega Rusa ni."

Velika zastopanost sibirskih manjšin

To je prevod izjav iz videoposnetka neke enote ruske vojske na fronti v Ukrajini. V enoti so tako (bili) večinoma le pripadniki sibirskih ljudstev Nivh, Čukčev, Jakutov, Nanajcev, Burjatov in Jukagirov. Gre za večinoma zelo maloštevilna ljudstva, Jukagirov je le nekaj sto, Nivhov, Nanajcev in Čukčev le nekaj tisoč. Jakutov in Burjatov je nekaj sto tisoč.

O veliki zastopanosti pripadnikov manjšin se je začelo govoriti že kmalu po začetku ruskega napada na Ukrajino februarja 2022.

"Strašna tragedija, o kateri nihče ne govori"

The Moscow Times je januarja lani pisal, da čeprav etnični Rusi predstavljajo večino smrtnih žrtev v absolutnem smislu, so neslovanske manjšine in avtohtona ljudstva v Rusiji med žrtvami močno čezmerno zastopana glede na njihov delež v prebivalstvu države.

"Najbolj hudo je ... z avtohtonimi maloštevilnimi ljudstvi na severu (azijskega dela Rusije, op. p.), ki bi morala biti zakonito popolnoma oproščena vojaške službe," je za The Moscow Times povedala ameriška znanstvenica burjatskega rodu Marija Vjuškova, ki je vodila raziskavo. "To je strašna tragedija, o kateri nihče ne govori. V eni generaciji bodo ti narodi preprosto izginili," trdi Vjuškova.

So Nerusi Putinova topovska hrana?

Ruski manjšinski aktivisti že dolgo opozarjajo, da Kremelj stavi na to, da bo neslovansko prebivalstvo države uporabil kot topovsko meso v svojem dolgotrajnem prizadevanju za zavzetje ukrajinskih ozemelj. Podatki, ki jih je posredovala Vjuškova, kažejo, da so se njihove najslabše napovedi uresničile, piše Moscow Times.

Prevelike izgube so posledica kombinacije dejavnikov, kot so nesorazmerna mobilizacija etničnih manjšin, regionalne neenakosti, strukturna diskriminacija in prizadevanja Kremlja, da bi zmanjšal nezadovoljstvo med politično aktivno rusko večino v državi, je dejala Vjuškova.

Najbolj so na udaru Burjati

Burjati, mongolska etnična skupina, ki izvira iz jugovzhodne Sibirije, so med ruskimi vojnimi žrtvami najbolj zastopani, tesno jim sledijo Tuvanci, Kalmiki, Čukči in Nenci, kažejo podatki, ki jih je posredovala Vjuškova.

Burjati so mongolski narod, ki živi v Rusiji, Mongoliji in na Kitajskem (na fotografiji so kitajski Burjati). Vse skupaj je Burjatov nekaj čez pol milijona, od tega velika večina živi v Rusiji, kjer imajo svojo avtonomno republiko. Foto: Guliverimage

Burjati predstavljajo 1,16 odstotka vseh identificiranih žrtev na ruski strani, čeprav predstavljajo le 0,3 odstotka celotnega prebivalstva Rusije. Čukči skupaj z drugimi avtohtonimi maloštevilnimi ljudstvi najvzhodnejše ruske avtonomne regije Čukotka predstavljajo 0,09 odstotka vojnih žrtev, medtem ko njihovo skupno prebivalstvo znaša le 17.044 ljudi – manj kot 0,01 odstotka ruskega prebivalstva.

Množični pogrebi vojakov iz Burjatije

Nasprotno pa etnični Rusi predstavljajo nekaj več kot 70 odstotkov vseh žrtev, hkrati pa predstavljajo več kot 80 odstotkov prebivalstva države. Prebivalci republike Burjatija so bili med prvimi, ki so bili priča množičnim pogrebom vojakov, padlih v bojih v Ukrajini.

Regija se je še naprej uvrščala med regije z največjim številom smrtnih žrtev glede na število prebivalcev in na deset tisoč delovno sposobnih moških.

Burjati napadajo Kijev in Herson

"Velik delež prebivalcev Burjatije iz vseh etničnih skupin med ubitimi v prvem tednu vojne je mogoče pojasniti z dejstvom, da so bili to takrat že vpoklicani pogodbeni vojaki," je dejala Vjuškova in dodala: "Na vrat na nos so jih poslali, da bi napadli kijevsko in hersonsko regijo."

Potem ko je število žrtev iz Burjatije doseglo vrhunec v prvih nekaj mesecih invazije, se je zmanjšalo, čeprav še vedno presega delež regije v prebivalstvu Rusije.

Malo delovnih mest za mlade moške

"Na to vpliva več dejavnikov. Burjatija ima veliko vojaških oporišč in malo drugih delovnih mest za mlade moške," je dejala Vjuškova in opozorila, da je bilo med rusko delno mobilizacijo septembra 2022 vpoklicanih tudi nesorazmerno veliko rezervistov iz Burjatije, še piše Moscow Times.