Rusija napadla Odeso: izbruhnili požari, poročajo o mrtvih in ranjenih

9.04 V ruskem napadu na Odeso smrtna žrtev in več kot deset ranjenih

V napadu je škodo utrpelo več stavb, tudi stanovanjske, poleg tega pa med drugim še železniška infrastruktura in plinovodi.

Russian attack on Odesa last night.



A residential building was completely on fire. While rescuers were saving people, parts of the building fell on them, injuring three rescuers.



Another residential building caught fire after the Russian attack. 600 people were evacuated.



