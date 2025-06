"Oboroževanja Nata ne vidimo kot grožnje. Pripravljen sem se srečati z Zelenskim, vendar ..."

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.49 Putin v oboroževanju Nata ne vidi grožnje, na srečanje z Zelenskim pripravljen v zadnji fazi

"Kakršnegakoli oboroževanja Nata ne dojemamo kot grožnje Ruski federaciji, ker smo glede zagotavljanja svoje lastne varnosti samozadostni," je Putin ponoči dejal na novinarski konferenci ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu.

Rusija po njegovih besedah nenehno posodablja vojsko in obrambne zmogljivosti in čeprav priznava, da bi višji izdatki članic zveze Nato ustvarili določene izzive, v tem ne vidi velikega tveganja. "Odvrnili bomo vse grožnje, ki bi se pojavile. O tem ni dvoma," je dejal.

Nato se bo naslednji teden sestal na vrhu v Haagu, na katerem bo glavna tema povišanje obrabnih izdatkov na pet odstotkov BDP. Putin je rusko ofenzivo v Ukrajini večkrat postavil v širši kontekst konflikta med Rusijo in Natom, ki podpira Ukrajino.

Moskva doslej ni pokazala veliko pripravljenosti, da bi končala vojno, in Putin je vztrajal, da ima Rusija na bojišču strateško prednost. Zatrdil je, da ruska vojska na bojišču vsakodnevno napreduje in prepričan je, da se bo to nadaljevalo.

"Pripravljen sem se srečati s komerkoli, tudi z Zelenskim," je zatrdil Putin. "Vseeno nam je, kdo se pogaja, čeprav je to trenutni vodja režima," je dejal Putin, ki je doslej zavračal neposredni sestanek z ukrajinskim predsednikom. Foto: Guliverimage

Znova je postavil pod vprašaj legitimnost Zelenskega, ker se je njegov petletni mandat iztekel. A kot je dodal, se je pripravljen srečati z njim, čeprav le v zadnji fazi pogajanj za končanje tri leta trajajočega konflikta, ki so sicer trenutno zastala.

"Poiskati moramo rešitev, ki ne bi zgolj končala trenutnega konflikta, temveč tudi ustvarila pogoje, ki bi preprečili pojav podobnih situacij na dolgi rok," je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

"Pripravljen sem se srečati s komerkoli, tudi z Zelenskim," je zatrdil. "Vseeno nam je, kdo se pogaja, čeprav je to trenutni vodja režima," je dejal Putin, ki je doslej zavračal neposredni sestanek z ukrajinskim predsednikom.

Kot je dejal, je pripravljen tudi na pogovore z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, če bi ta stopil v stik z njim. "Vedno smo odprti za to," je povedal. Istočasno pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa posvaril pred resno škodo za odnose med državama, če bi Nemčija Ukrajini poslala manevrirne rakete taurus.

Kljub številnim žrtvam med civilisti v zadnjih dneh okrepljenih ruskih napadov na Ukrajino je Putin vztrajal, da ruska vojska ne cilja civilnih tarč.

Glede konflikta med Izraelom in Iranom je izrazil prepričanje, da je mogoč dogovor o ustavitvi napadov. Meni tudi, da so izraelski napadi na Iran vodili v utrditev podpore iranske družbe vodstvu države.