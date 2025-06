Med svojim prvim obiskom Avstrije od začetka ruske invazije je Zelenski na Telegramu sporočil, da so po srečanjih z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom in kanclerjem Christianom Stockerjem podpisali sporazume o razminiranju, energetiki in kibernetski varnosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in avstrijski kancler Christian Stocker. Foto: Reuters

Zelenski je na omrežju X sporočil, da sta z avstrijskim kolegom govorila tudi o morebitnem posredovanju Avstrije pri srečanjih z rusko stranjo in vračanju ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija. Govorila sta še o potrebi po "resnično močnih sankcijah" proti Rusiji v 18. paketu sankcij EU, je še poročala STA.

Van der Bellen je medtem po poročanju tujih tiskovnih agencij znova potrdil avstrijsko podporo Ukrajini. Izpostavil je, da je Avstrija, ki sicer ni članica Nata, "morda vojaško nevtralna, nikakor pa ni politično nevtralna".

Avstrija s humanitarno, finančno in politično podporo Kijevu ne krši svoje nevtralnosti, je še poudaril Bellen. Foto: Reuters

Avstrijski skrajno desni opozicijski svobodnjaki (FPÖ) so namreč kritizirali obisk Zelenskega. Vodja stranke Herbert Kickl je ocenil, da Avstrija z njegovim obiskom "ogroža svojo zunanjepolitično verodostojnost, pokopava svojo nevtralnost ter s tem ogroža svojo varnost".

Rusi predlagajo zamenjavo ukrajinskih otrok za ujete ruske vojake

Zelenski se je ob tem zahvalil Avstriji in njenemu predsedniku za "nenehno podporo pravičnemu stališču Ukrajine v boju za neodvisnost".

Ko je govoril o pogajanjih z Rusijo o morebitni izmenjavi ujetnikov, je Zelenski dejal, da so ruski pogajalci na neki točki predlagali zamenjavo ukrajinskih otrok za ujete ruske vojake, kar je po navedbah Washington Post označil za norost.