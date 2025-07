Naomi Osaka se je razšla s trenerjem.

"Merci Patrick... Učenje od tebe je bilo zame velika izkušnja," je na omrežju X zapisala nekdanja številka ena svetovnega tenisa.

Merci Patrick ❤️ it was such a great experience learning from you. Wishing you nothing but the best. You are one of the coolest people l've ever met and I'm sure I'll see you around 🙏🏾 pic.twitter.com/oLInWTyeYw