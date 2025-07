Kazahstanec Aleksander Bublik je prejšnji teden osvojil turnir v švicarskem Gstaadu, zdaj pa je slavil še v Kitzbühlu. V avstrijskem zimskem smučarskem središču je v finalu turnirja ATP 250 po uri in 26 minutah premagal Francoza Arthurja Cazauxa s 6:4 in 6:3. V finalu Umaga pa je zmagal Italijan Luciano Darderi, ki je bil po uri in 10 minutah igre z dvakrat 6:2 prepričljivo boljši od Španca Carlosa Tabernerja.

Carlos Taberner Foto: Guliverimage V Argentini rojeni 23-letni Italijan Luciano Darderi je v finalu turnirja v Istri po uri in 20 minutah premagal Španca Carlosa Tabernerja s 6:3 in 6:3. Za trenutno 46. igralca na jakostni lestvici ATP je to četrta turnirska zmaga. Lani je slavil v argentinski Cordobi, letos pa še v maroškem Marakešu in prejšnji teden v švedskem Bastadu.

Darderi je četrti Italijan, ki je osvojil turnir v Stella Marisu. Pred njim so na istrskem turnirju zmagali Fabio Fognini (2016), Marco Cecchinato (2018) in Jannik Sinner (2022).

Umag, ATP 250 (596.035 evrov):



Finale:

Luciano Darderi (Ita/2) - Carlos Taberner (Špa) 6:3, 6:3.

Aleksander Bublik slavil v Kitzbühlu

Aleksander Bublik Foto: Reuters Trenutno 30. igralec na jakostni lestvici ATP Aleksander Bublik je dosegel sedmo turnirsko zmago. Po dvakrat je zmagal v francoskem Montpellieru in nemškem Halleju, po enkrat pa v belgijskem Antwerpnu, Gstaadu in Kitzbühlu.

Osemindvajsetletni Kazahstanec je v zadnjem času v sijajni formi. Pred mesecem dni je osvojil Halle, na odprtem prvenstvu Francije v Parizu se je prebil do četrtfinala, kjer ga je ustavil prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, nato pa je nanizal še dve turnirski zmagi v Švici in Avstriji.

Kitzbühel, ATP 250 (596.035 evrov):



Finale:

Aleksander Bublik (Kaz/1) - Arthur Cazaux (Fra) 6:4, 6:3.

Bouzkova v češkem finalu boljša od Noskove

Češka teniška igralka Marie Bouzkova je po zmagi nad rojakinjo Lindo Noskovo osvojila turnir WTA 250 v Pragi. V finalnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 236.542 evrov je po dveh urah in 13 minutah zmagala z 2:6, 6:1 in 6:3.

Sedemindvajsetletna Pražanka je v svojem rojstnem mestu dosegla drugo turnirsko zmago. Na istem prizorišču je bila najboljša tudi pred tremi leti, ko je v velikem finalu ugnala Rusinjo Anastazijo Potapovo.

Praga, WTA 250 (236.542 evrov):



Finale:

Marie Bouzkova (Češ/5) - Linda Noskova (Češ/1) 2:6, 6:1, 6:3.

Fernandez in Kalinskaja v finalu WTA v Washingtonu

Kanadčanka Leylah Fernandez je v polfinalu teniškega turnirja WTA v Washingtonu (1,1 milijona evrov nagradnega sklada) po treh podaljšanih nizih premagala Jeleno Ribakino, tretjo nosilko iz Kazahstana, bilo je 6:7 (2), 7:6 (3) in 7:6 (3). Lažje je Rusinja Ana Kalinskaja s 6:4 in 6:3 v drugem polfinalu ugnala Britanko Emmo Raducanu.

Leylah Fernandez Foto: Guliverimage

Fernandez, 36. igralka sveta, si prizadeva za svoj četrti naslov WTA v karieri in prvega po odprtem prvenstvu Hongkonga leta 2023. Uvrstila se je v svoj sedmi finale WTA v karieri in v prvega po juniju 2024 v Eastbournu. Kalinskaja, 26-letna Rusinja, ki si prizadeva za svoj prvi naslov WTA, se je po zmagi na trdi podlagi v ameriški prestolnici nad Raducanu uvrstila v svoj tretji finale v karieri, lani ji ni uspelo zmagati na zadnji stopnici v Dubaju in Berlinu.

Raducanu in Fernandez sta se prvič srečali pred štirimi leti kot najstniški čudežni deklici v finalu Flushing Meadowsa, ki ga je Raducanu dobila s 6:4, 6:3. "Mislim, da je bil to za obe izjemen rezultat," je dejala Fernandezova. "Od finala odprtega prvenstva ZDA leta 2021 sva prehodili dolgo pot."

Fernandez je po treh urah in 12 minutah premagala tretjo nosilko Ribakino. "Vsekakor je bila to težka tekma. Bila je bitka od začetka do konca. V pomembnih trenutkih sem se uspela izvleči," je pojasnila Fernandez.

Fernandez je pred tem dobila edini medsebojni dvoboj s Kalinskijo, ko jo je leta 2021 v Guadalajari zmagala v prvem krogu. "Je zelo hitra igralka, zato bo finalni dvoboj zelo intenziven. Upam le, da bom igrala odlično in želim uživati," je napovedala Kalinskaja.

Izida, Washington, WTA 500 (1,1 milijona evrov): - polfinale:

Leylah Fernandez (Kan) - Jelena Ribakina (Kaz/3) 6:7 (2), 7:6 (3), 7:6 (3);

Ana Kalinskaja (Rus) - Emma Raducanu (VBr) 6:4, 6:3.

De Minaur in Davidovich za naslov v Washingtonu

Avstralec Alex De Minaur in Španec Alejandro Davidovich se bosta pomerila za naslov na teniškem turnirju ATP v Washingtonu (2,05 milijona evrov nagradnega sklada). Dvanajsti nosilec Davidovich je s 6:2 in 7:5 izločil četrtega, Bena Sheltona iz ZDA, sedmi postavljeni igralec De Minaur pa je ugnal Francoza Corentina Mouteta s 6:4 in 6:3.

Alex De Minaur Foto: Reuters

De Minaur in Davidovichu sta v štirih medsebojnih partijah po dvakrat zmagala, nazadnje je Avstralec slavil v polfinalu v Kanadi leta 2023. De Minaur, ki je leta 2018 v finalu v Washingtonu izgubil proti Aleksandru Zverevu, bo skušal priti do desete lovorike ATP. Avstralec je v polfinalu proti Francozu dosegel brejk za vodstvo s 4:3 in je prvi niz dobil v 57 minutah, nato pa osvojil prvih 14 točk drugega niza in kljub 33 neizsiljenim napakam gladko vodil.

"Ni bil lep tenis, ampak vedel sem, da bo to zapletena tekma brez veliko ritma," je dejal De Minuar. "Imel sem miselnost, da bom naredil vse, kar je potrebno, da se uvrstim v dvoboj za naslov."

Davidovich je prvi niz v dvoboju s srečnim poražencem kvalifikacij iz Francije dobil v 27 minutah in dvoboj pripeljal do konca po 80 minutah. Skušal bo osvojiti svoj prvi naslov ATP, potem ko je februarja izgubil finala v Delray Beachu in Acapulcu.