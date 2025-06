Ukrajina in Rusija zaključili izmenjavo posmrtnih ostankov padlih vojakov

Ukrajina in Rusija sta zaključili repatriacijo posmrtnih ostankov padlih vojakov, o kateri sta se dogovorili na pogajanjih v Istanbulu, so danes sporočili v Kijevu. Rusija je v okviru zadnje faze dogovora Ukrajini vrnila več kot 1.200 trupel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V Ukrajino se je vrnilo še 1.245 trupel – repatriacija v okviru istanbulskih dogovorov je zaključena," je sporočil ukrajinski organ, zadolžen za repatriacijo. Obrambni minister Rustem Umerov je na Facebooku zapisal, da so v zadnjem tednu od Rusije prejeli skupno več kot šest tisoč trupel padlih vojakov.

Repatriacija trupel in izmenjava vojnih ujetnikov redka konkretna rezultata pogovorov

Rusko obrambno ministrstvo je medtem navedlo, da so Ukrajini predali 1.248 trupel, v zameno pa so jih prejeli 51. Dodalo je, da so dogovore iz Istanbula s tem izpolnili, a da so pripravljeni ukrajinski strani vrniti nadaljnjih 2.239 trupel.

Dogovor o repatriaciji trupel in izmenjavi vojnih ujetnikov je sicer eden redkih znanih konkretnih rezultatov neposrednih pogovorov med stranema, ki so v začetku meseca potekali v največjem turškem mestu.