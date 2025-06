Strašen udarec za Rusijo, vojaški konvoj pogoltnili ognjeni zublji #video

Napad na konvoj naj bi bil predhodno usklajen z obveščevalnimi silami, ki so locirale gibanje konvoja. Lokalni viri na omrežju Telegram poročajo o velikem številu mrtvih in ranjenih. Posnetki in fotografije, ki so se kasneje pojavili na družbenih omrežjih in so jih objavili sami ruski vojaki, prikazujejo uničene avtobuse, poškodovane tovornjake, ostanke kasetnega streliva in velike luknje na vozišču, ki pričajo o zadetkih ukrajinskih raket.

Posnetek prikazuje uniformirane vojake in vojaška vozila, kar pod vprašaj postavlja trditve ruskih oblasti, da so bili tarča ukrajinskega napada civilisti. Mesto Makejevka, ki leži vzhodno od Donecka, je že nekaj časa pomembna logistična točka za ruske sile v okupiranem delu Donbasa.

Uporaba sistema himars, ki ga je Ukrajina prejela od Združenih držav Amerike, ukrajinskim silam omogoča izvajanje natančnih napadov na dolge razdalje. V kombinaciji s kasetnim strelivom se je izkazal za še posebej učinkovitega proti večjim skupinam vojakov in vojaških vozil.