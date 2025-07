Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi lahko skrajšal 50-dnevni rok, ki ga je dal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za končanje vojne v Ukrajini, saj ruske sile stopnjujejo svojo ofenzivo na vzhodu države in skušajo zavzeti logistično pomembna območja v regiji Doneck.

Trump je v petek dejal, da bi ZDA lahko uvedle sekundarne sankcije proti Rusiji pred rokom, ki ga je napovedal v začetku julija. Na vprašanje novinarjev, ali bodo sankcije proti Rusiji uvedene pred iztekom 50 dni, je Trump odgovoril: "Morda."

Direktor humanitarne organizacije Hope for Ukraine Jurij Boječko je za Newsweek povedal, da Putin poskuša zavzeti čim več ozemlja pred Trumpovim rokom, ki se izteče 2. septembra. "Rusi napadajo civilne cilje s hitrostjo, ki je nismo videli že od začetka vojne," je dejal. Boječko trdi, da želi Kremelj okupirati dele regij Sumi, Harkov in Dnipropetrovsk, tam organizirati lažne referendume in ta ozemlja razglasiti za del Rusije.

Če se Putin ne bo strinjal s sporazumom, je Trump zagrozil s stoodstotnimi tarifami za vse države, ki trgujejo z Rusijo. Foto: Reuters

O prekinitvi ognja ne razmišljajo

Med srečanjem z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je Donald Trump zagrozil s stoodstotnimi tarifami za vse države, ki trgujejo z Rusijo, če se Putin ne bo strinjal s sporazumom. Napovedal je tudi dobavo dodatnih raketnih sistemov Patriot in drugega orožja Ukrajini, ki jo sicer financirajo evropski zavezniki. Kljub napovedim pa Rusija ni upočasnila svojih napadov. Še naprej dnevno obstreljuje ukrajinska mesta in potiska frontne črte na vzhodu države, brez znakov, da bi sprejeli sporazum o prekinitvi ognja.

Pred dnevi je v Istanbulu potekal tretji krog mirovnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo, a je Moskva znova zavrnila popolno premirje med državama v vojni. Ukrajina je nato predlagala pogovor med Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom pred koncem avgusta, a Kremelj ponudbe še ni sprejel. Čeprav je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan napovedal, da bo poskušal organizirati srečanje, je pozornost zdaj usmerjena na Trumpa in možnost skrajšanja roka, ki ga je postavil Putinu.

