Muskov Starlink doživel večurni izpad

Uporabnike v ZDA in Evropi je sinoči prizadel več ur trajajoči izpad satelitskega internetnega omrežja Starlink, ki je v lasti milijarderja Elona Muska. Razlog je bila napaka v programski opremi. Izpad je trajal okoli dve uri in pol. Prizadel je tudi ukrajinsko vojsko, ki se od začetka ruske agresije zanaša na Starlink, poročajo tuji mediji.

Uporabniki Starlinka v ZDA in Evropi so prek spletnega portala Downdetector o težavah z delovanjem omrežja začeli poročati okoli 21. ure po srednjeevropskem času. Podjetje Starlink je težave v delovanju omrežja uradno potrdilo uro pozneje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Storitev bo kmalu ponovno vzpostavljena," je Musk zapisal na družbenem omrežju X in se pri tem opravičil za izpad. Kot je zagotovil, bo Starlinkovo matično podjetje SpaceX odpravilo vzrok težav in poskrbelo, da se ta ne bo ponovila.

Michael Nicolls iz Starlinka je pozneje pojasnil, da je izpad bil posledica "okvare ključnih notranjih programskih storitev, ki upravljajo jedrno omrežje". Navedel je tudi, da je izpad trajal približno dve uri in pol.

Prizadeta tudi ukrajinska vojska

Po poročanju tiskovne agencije Reuters je izpad omrežja prizadel tudi ukrajinsko vojsko. Ta se od začetka ruske agresije zanaša na Starlink, ki lajša komunikacijo na težje dostopnih območjih.

"Starlink ne deluje na celotni fronti," je v četrtek ob 21.41 po srednjeevropskem času na omrežju Telegram zapisal poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike Robert Brovd.

Objavo je pozneje posodobil in sporočil, da je bila težava odpravljena do okoli 1. ure zjutraj po lokalnem času. Kot je pojasnil, so bile bojne misije izvedene brez videoprenosa, izvidovanje bojišča pa je bilo opravljeno z udarnimi brezpilotnimi letalniki.

Ob tem je opozoril na tveganje, ki ga prinaša odvisnost od teh sistemov, in pozval k diverzifikaciji komunikacijskih metod, še navaja Reuters.