"To je prvi znani primer, da je sovražnik v dronu Shahed uporabil Starlink, verjetno pa ne bo zadnji," so zapisali pri ukrajinskem mediju Defense Express, ki pokriva predvsem dogajanje v obrambni industriji (vir). Dodali so, da se dron, ki je sicer namenjen uničevanju, saj lahko nosi različne vrste eksploziva, s takšno opremo lahko spremeni v izvidniško letalo z zelo velikim dosegom, kar bi lahko pomenilo dodatne težave za Ukrajino.

V članku o odkritju so dodali več fotografij, ki prikazujejo sestreljen dron Shahed-136 in ostanke terminala Starlink, ki je bil domnevno vgrajen v brezpilotno letalo iranskega porekla.

⚡️Russia has installed Starlink on Shahed-136 drones: it gives unlimited communication range for drones flying at 2,000 km - Defense Express



The drone was shot down by Ukraine's Armed Forces during last night's attack.



With the help of Starlink, Russia can use Shahed drones as… pic.twitter.com/WBFWW9I8Tx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 25, 2024

Sestreljeno brezpilotno letalo je po navedbah ukrajinskega medija sicer eno od več desetih z eksplozivi naloženih Shahedov, ki so jih Rusi proti Ukrajini v sredo poslali iz regij Kursk in Krasnodar, ukrajinska zračna obramba pa je večino sestrelila.

Brezpilotno letalo Shahed-136 Foto: Reuters Rusija drone Shahed za napade na Ukrajino sicer uporablja že od leta 2022. Nekatere dobavlja iz Irana, ima pa tudi lastno proizvodnjo – doma narejenim dronom v Moskvi pravijo Geran. Shahedi so znani po relativno nizki potovalni hitrosti in značilnem brnenju. Čeprav jih je razmeroma preprosto sestreliti, ukrajinski zračni obrambi predstavljajo veliko težavo zato, ker jih je težko zaznati.

Starlink zanika kakršnekoli povezave z Rusijo

V podjetju Starlink, ki ga vodi milijarder Elon Musk, so pred meseci že javno oznanili, da ne sodelujejo z ruskimi oblastmi in da opreme za dostop do satelitskega interneta Starlink nikoli niso prodajali v Rusiji, kjer Starlink sicer niti ne deluje. Zatrdili so tudi, da bi v primeru zaznanja nepooblaščene uporabe opreme Starlink terminale onemogočili na daljavo.

Starlink dostop do interneta zagotavlja prek konvojev satelitov, ki nenehno krožijo okrog Zemlje. Foto: Unsplash

Ruske oblasti so februarja letos medtem sporočile, da v Rusiji ni mogoče uporabljati satelitskega interneta Starlink.

To je sicer mogoče v Ukrajini, na kar so tamkajšnje oblasti opozorile v začetku tega leta. Ukrajinski obveščevalci so februarja Rusijo obtožili, da nekatere ruske enote na fronti v regiji Doneck za komunikacijo in obveščanje uporabljajo Starlinkovo opremo. Da so zaznali nepooblaščeno uporabo Starlinka pri ruski vojski v okupirani Ukrajini, so maja letos sporočili tudi iz Pentagona.