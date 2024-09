Ukrajinski dron poslali, da ubije ruskega vojaka: usmilil se ga je #video

Ukrajinski brezpilotnik so poslali, naj ubije ruskega vojaka, ki se je po napadu poškodovan skrival v jarku. Operater, ki ga je upravljal, se je vojaka usmilil in mu vrgel plastenko vode ter sporočilo z navodili, kako priti na varno, na ukrajinsko stran.

Vojaki ukrajinskega bataljona na prvi bojni črti so objavili posnetek brezpilotnega letalnika, ki je reševal poškodovanega ruskega vojaka.

Video se začne s prizorom, v katerem ukrajinski brezpilotnik po napadu skenira ruski jarek in išče preživele. Naenkrat zagleda ranjenega ruskega vojaka. V njegovo bližino vrže granato, a ga ne ubije. Kasneje se brezpilotno letalo vrne in ugotovi, da se je vojak splazil do zemeljskega loka. Ležal je na hrbtu in rotil, naj mu prizanesejo. Operater ukrajinskega drona se ga je usmilil in mu vrgel plastenko vode ter sporočilo z navodili, kako priti do ukrajinskih linij.

Ruski vojak se je pokrižal in mahal ukrajinskemu dronu

Posnetek nato pokaže ruskega vojaka, ki se pokriža in v znak zahvale maha ukrajinskemu brezpilotniku in nato pije vodo. Zatem iz žepa vzame brizgo in si vbrizga protibolečinsko zdravilo. Ko zbere nekaj moči, se odpravil iz jarka in pod vodstvom ukrajinskega letalnika pride do ukrajinskih jarkov. Tam se izčrpan zgrudi in se preda ukrajinskima vojakoma.

Kje in kdaj je posnetek nastal, ni znano. Predvidevajo, da gre za Donbas v vzhodni Ukrajini.