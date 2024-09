V napadu ruskega brezpilotnega letalnika sta bili v Nikopolju v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk ubiti 12-letna deklica in 25-letna ženska, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti. Še dve osebi sta bili ob tem ranjeni. V Harkovu na severovzhodu države je bilo medtem v ruskem zračnem napadu ranjenih najmanj 21 ljudi.

Po besedah guvernerja regije Dnipropetrovsk Sergeja Lisaka je ruski dron kamikaza v Nikopolju zadel avtomobil. Dvanajstletna deklica in 25-letna ženska sta bili ubiti, štiriletni deček in 25-letni moški pa sta bila ranjena. Otroka so spričo hudih poškodb prepeljali v bolnišnico, na spletni strani navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Napadli stanovanjsko območje, najmanj 21 ranjenih

Ruske sile so iz zraka napadle tudi stanovanjsko območje v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov na severovzhodu, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 21 ljudi, je danes sporočil guverner istoimenske regije Oleg Sinegubov. Več deset ljudi so evakuirali.

Zelenski poziva k odpravi omejitev glede ameriškega orožja dolgega dosega

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v soboto vnovič napovedal, da bo na obisku v ZDA prihodnji teden pritisnil na Washington, naj odpravi omejitve glede uporabe ameriškega orožja dolgega dosega za napade na cilje v Rusiji.

"Naše partnerje prepričujemo – in o tem se bomo pogovarjali tudi prihodnji teden –, da Ukrajina potrebuje vse zmogljivosti dolgega dosega," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v večernem nagovoru.

Enako dovoljenje si v Kijevu želijo tudi od Londona. "Mislim, da jih skrbi, da bi prišlo do eskalacije," je še dejal Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč v preteklosti opozoril, da bi ukrajinska uporaba zahodnega orožja dolgega dosega za napade na cilje v Rusiji pomenila, da je zveza Nato v vojni z Rusijo.