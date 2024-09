Rusija sestrelila več kot 100 dronov

V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči v mestu Krivi Rog na jugu države po navedbah lokalnih oblasti ubiti najmanj trije ljudje, med njimi 12-letni deček. Rusija medtem poroča, da je nad več regijami ponoči sestrelila več kot 100 ukrajinskih dronov. Po navedbah Kijeva so napadli ruski vojaški skladišči v regijah Tver in Krasnodar.

Kot je sporočil guverner ukrajinske regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak, je bil Krivi Rog tarča napada z raketami iskander in vodenimi raketami.

Objavil je več fotografij uničenih stavb, kjer sedaj iščejo morebitne zasute ljudi. Glede na doslej znane podatke so umrli trije, še trije so bili ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mesto Krivi Rog, kjer se je rodil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je v ruski agresiji nad državo, ki traja že več kot dve leti in pol, pogosto tarča napada.

Ruske rakete in droni so sicer ponoči poleteli tudi nad druge dele Ukrajine, kjer so se oglasile sirene, ki so opozarjale na zračne napade. Po navedbah ukrajinske zračne obrambe so sestrelili pet raket in 11 dronov.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ponoči nad Rusijo sestrelili 101 ukrajinski dron. Med drugim naj bi jih 53 prestregli nad regijo Brjansk, kjer ni bilo škode ali žrtev, 18 pa nad Krasnodarjem, ki meji na Krim.

Guverner Krasnodarja Venjamin Kondratjev je javil, da je ob padcu enega od sestreljenih dronov izbruhnil požar, zaradi katerega so evakuirali prebivalce enega od okrožij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je potrdila, da je napadla ruski vojaški skladišči v bližini mesta Tihoreck v regiji Tver in v bližini vasi Oktjabrski v regiji Krasnodar na jugu.