V Ljubljani obračun za prve točke, spopad prvakov v Kidričevem

V drugem krogu 1. SNL bo najprej pestro v Ljubljani, kjer bo Bravo gostil Muro, ekipi pa bosta lovili svoje prve točke. Zatem se bosta v Kidričevem spopadla Aluminij in Olimpija. V nedeljo se bodo v večernem terminu pomerili Celje in Radomlje ter Domžale in Maribor, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Koper in Primorje.

1. SNL, 2. krog:

Sobota, 26. julij:

Za uvod v Stožicah

Drugi krog dogajanja v prvoligaški konkurenci bosta danes ob 17.30 odprla Bravo in Mura. Obe ekipi sta v prvem dejanju ostali praznih rok, Bravo je izgubil na gostovanju pri Kopru, Mura pa je morala priznati premoč Olimpiji. Bravo je bil lani za Prekmurce nerešljiva uganka.

Bravo je v prvem krogu klonil proti Kopru. Foto: Aleš Fevžer

Takoj po tekmi z Olimpijo so sicer iz Murske Sobote sporočili, da Kai Cipot ni več član črno-belih. Kapetan se od kluba poslavlja po skoraj dveh desetletjih, 163 odigranih tekmah ter naslovih državnega in pokalnega prvaka. V zameno za odškodnino je okrepil ukrajinskega prvoligaša Veres Rivne. "Prišel je čas, ko stopam na novo pot, a opisati vse, kar mi je dala Mura, skoraj ni mogoče," je poudaril Cipot, ki se bo prvič preizkusil v tujini.

Obračun prvakov

Zatem se bosta v ogenj podala prvaka prejšnjih sezon, Aluminij, ki je lani osvojil drugo ligo, in Olimpija. Aluminij spada med ekipe, ki to poletje še posebej zagnano kadrujejo. Takoj po tekmi z Radomljami, ki so jo šumari dobili z 2:1, so naznanili deveto poletno okrepitev. To je Behar Feta, 22-letni Makedonec, ki se najbolje znajde na krilu in ki ga je slovenska nogometna javnost prvič spoznala v mariborskem dresu, nazadnje pa je kot posojen nogometaš vijoličastih nastopal za Domžale.

Olimpija se bo v boj za drugo zmago podala po četrtkovi uspešni evropski preizkušnji v kvalifikacijah za konferenčno ligo z andorskim Interjem, na kateri so Ljubljančani po preobratu in izničenju zaostanka z 0:2 tekmo sklenili z zmago s 4:2. Blestel je Diogo Pinto, ki se je podpisal pod najhitrejši hat-trick v zgodovini kluba: zanj je potreboval zgolj deset minut, za dobro mero pa mu je dodal še asistenco.

V nedeljo pestro v Celju in Domžalah

V nedeljo bosta istočasno potekali dve tekmi. Celje čaka obračun z Radomljami. Zasedba Alberta Riere je v četrtek v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa doma remizirala z AEK iz Larnake, v prvem krogu 1. SNL pa so po preobratu z 2:1 ugnali Maribor. Radomlje pa so bile v prvem dejanju sezone prekratke proti Aluminiju. Se je pa v preteklem tednu iz vrst Radomelj v središču pozornosti znašel Ivan Ćalušić. Ta je v ponedeljek na avtocesti približno 15 kilometrov pred Ljubljano opazil vozilo, ki ga je popolnoma prekrila cerada, ki jo je odpihnilo z bližnjega rastlinjaka, nato pa družini v avtomobilu pomagal, da je lahko nadaljevala pot.

Celje so z AEK igrali 1:1. Foto: Jure Banfi

Istočasno boj za točke čaka še Domžale in Maribor. Obe ekipi sta po prvih preizkušnjah še brez točk. Domžale so morale priznati premoč Primorju, Maribor pa Celju. Ob tem so Mariborčani med tednom na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Paksu izgubili proti domačemu Paksiju z 0:1.

Za konec še v Koper

Za konec kroga bosta v ponedeljek na delu v primorskem obračunu še Koper in Primorje. Koprčani se bodo poskušali pobrati po hudi zaušnici na prvi tekmi 2. kroga konferenčne lige, ko so v Stavangerju pri Vikingu izgubili s kar 0:7 (0:1). Koprčani v norveško naftno središče na jugozahodu države niso prišli v vlogi favorita, nenazadnje je to nakazovala že tržna vrednost ekip, ki je bila za več kot 20 milijonov evrov v korist Vikinga. So pa bili Koprčani v prvem krogu 1. SNL uspešni proti Bravu (2:1). Uspešno pa je bilo tudi Primorje, ki je s 3:2 ugnalo Domžale.

1. SNL, 2. krog:

Sobota, 26. julij:

Nedelja, 27. julij:

Ponedeljek, 28. julij:

Lestvica: