Odlična novica za voznike znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA in Škoda

Vzdrževanje vozil je za njihovo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo izredno pomembno. Ker pa je servisiranje pogosto velik strošek, poteka velika servisna akcija, kjer lahko uveljavite do 50 odstotkov popusta na zavorne obloge, zavorne kolute in kabinske filtre za vozila znamk Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA in CUPRA ob servisu v vseh poslovalnicah Porsche Inter Auto po Sloveniji.

Zagotovite si varnost po ugodnejši ceni!

Na pooblaščenih servisih Porsche Inter Auto lahko vsi lastniki vozil znamk Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA in CUPRA ob predložitvi kartice PGC izkoristijo do kar 50 odstotkov popusta na originalne zavorne obloge, zavorne kolute in kabinske filtre – ključne komponente za varno in udobno vožnjo.

Akcija za večjo varnost in boljši zrak v vozilu

Poletni meseci s seboj prinašajo daljša potovanja, višje temperature in povečano izpostavljenost cvetnemu prahu, prahu ter drugim delcem v zraku. Prav zato je menjava kabinskega filtra v tem času še posebej pomembna. Ob tej storitvi pa lahko stranke pri Porsche Inter Auto zdaj izkoristijo izjemne popuste.

Preverite akcijo in izkoristite ugodnosti Akcija velja za vse imetnike kartice ugodnosti Porsche Group Card (PGC). Ti lahko izkoristijo: -35-odstotni ali -50-odstotni popust na originalne kabinske filtre, zavorne obloge in kolute* >> IZKORISTI AKCIJO IN REZERVIRAJ SERVIS >> Pogoji za pridobitev popusta so preprosti – vozilo pripeljite na servis v katerikoli poslovalnico Porsche Inter Auto in predložite kartico Porsche Group Card. Če kartice še nimate, jo lahko enostavno in brezplačno naročite prek spletne strani PGC. Za dodatne informacije ali rezervacijo termina pokličite na 041 392 204.

*PGC popust za vozila, stara do 4 leta, velja popust v višini 35 %, za vozila starejša od 4 let pa kar 50 %. Popust lahko uveljavijo vsi imetniki kartice ugodnosti PGC ob opravi- jeni menjavi ali servisu v poslovalnicah Porsche Inter Auto.

Originalni zavorni sistem – ključ do varne vožnje

V sklopu akcije stranke ne pridobijo le popusta, temveč tudi brezkompromisno varnost. Zavorni sistem je eden najpomembnejših varnostnih elementov vozila, zato je redno vzdrževanje ključnega pomena. Originalne zavorne komponente, ki jih uporablja Porsche Inter Auto, so posebej prilagojene posameznemu modelu vozila in zagotavljajo optimalno delovanje v vseh razmerah – od mestne vožnje do avtocestnih hitrosti.

Strokovnjaki iz Porsche Inter Auto opozarjajo: če se zavorna pot podaljša, zavore pri zaviranju škripajo ali pa se na armaturni plošči prižge opozorilna lučka, je skrajni čas za pregled. Zdaj je to mogoče opraviti po posebej ugodni ceni.

Zakaj izbrati originalne zavorne obloge in kolute?

Originalni zavorni deli so zasnovani in testirani posebej za vaše vozilo. To pomeni, da zagotavljajo:

popolno prileganje in optimalno delovanje,

krajšo zavorno pot,

tišje delovanje brez škripanja,

manjšo obrabo in daljšo življenjsko dobo.

Poleg tega so originalne zavore izdelane iz visokokakovostnih materialov, ki prenesejo visoke temperature in obremenitve, kar je ključno pri zaviranju v nujnih primerih ali pri vožnji po klancih. Original pomeni več: kakovost, varnost, zanesljivost. Zato ne sklepajte kompromisov, ko gre za vašo varnost. Ne pozabite niti na ugodno menjavo olja.

Foto: Porsche Inter Auto

Svež zrak v kabini – več kot le udobje

Menjava originalnega kabinskega filtra je pogosto spregledana, a izjemno pomembna storitev za avtoservis. Kabinski filter skrbi za čist zrak v notranjosti vozila in preprečuje vdor neprijetnih vonjav, cvetnega prahu, bakterij in škodljivih plinov. Če se v vozilu zaznavajo neprijeten vonj, pogostejše rosenje stekel ali večja občutljivost potnikov, je menjava filtra nujna. Z menjavo pri pooblaščenem serviserju Porsche Inter Auto stranke pridobijo vrhunske nadomestne dele, ki so zasnovani natančno po specifikacijah proizvajalca vozila.

Zakaj je pomembna menjava kabinskega filtra?

Kabinski filter je pogosto spregledana, a izjemno pomembna komponenta vašega vozila. Njegova naloga je filtriranje zraka, ki vstopa v notranjost vozila, in zaščita potnikov pred:

cvetnim prahom,

prahom in trdimi delci,

bakterijami in plesnimi,

neprijetnimi vonjavami in plini iz okolja.

Zamašen ali star kabinski filter lahko povzroči neprijeten vonj, rosenje stekel, slabšo učinkovitost klimatske naprave in celo zdravstvene težave pri občutljivejših potnikih.

Prednosti pooblaščenega servisa Porsche Inter Auto

Kot pooblaščeni servis za vozila Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA in Volkswagen Gospodarska vozila, Porsche Inter Auto nudi številne dodatne prednosti, kot so:

dveletno jamstvo na opravljeno delo in vgrajene originalne dele,

digitalna povezava z matično tovarno za hitro odpravo napak,

potrjena servisna zgodovina vozila,

večja vrednost vozila ob morebitni prodaji.

Preverite servis glede na znamko: pooblaščeni servis VW

pooblaščeni servis Audi

pooblaščeni servis SEAT

pooblaščeni servis Škoda SERVIS KONTAKT POOBLAŠČENI SERVIS LJUBLJANA Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Tel.: 041 392 204 POOBLAŠČENI SERVIS LJUBLJANA Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Tel.: 041 392 204 POOBLAŠČENI SERVIS KOPER Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Tel.: 041 392 204 POOBLAŠČENI SERVIS MARIBOR Porsche Maribor, Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

Tel.: 041 392 204 POOBLAŠČENI SERVIS MARIBOR Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

Tel.: 041 392 204

