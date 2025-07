Maribor z minimalnim zaostankom z Madžarske, polom Kopra na Norveškem

Prve tekme drugega predkroga Uefine konferenčne lige so doigrali že vsi trije slovenski predstavniki. Prva je bila na zelenici ljubljanska Olimpija, ki je v sredo v Stožicah s 4:2 premagala andorske prvake Inter Club d'Escaldes. A po pravi drami. Po prvem polčasu je bilo 0:1, v 51. minuti pa že 0:2. Nato so rezervisti poživili igro in Diogo Pinto je s hat-trickom v 11 minutah priigral veliki preobrat (3:2), v zaključku tekme je še podal za zadetek Ahmeta Muhamedbegovića. Četrtkov spored so z visokim porazom z 0:7 proti Vikingu na Norveškem odprli Koprčani, uro kasneje pa je evropski debi v novi sezoni dočakal tudi Maribor. Vijoličasti so priu madžarskem Paksu klonili z 0:1.

Konferenčna liga, kvalifikacije (drugi krog, prve tekme):

Četrtek, 24. julij:

Minimalen poraz Maribora

Maribor je, po porazu v prvem krogu lige proti Celju, čakalo zahtevno gostovanje pri Paksu na Madžarskem. Tudi drugo srečanje na klopi vijoličastih se ni izšlo po željah novega trenerja Tugberka Tanrivermisa. Skupaj z varovanci se v Slovenijo vračajo z minimalnim zaostankom, ki pa jasno še ne pomeni konca evropske poti.

Vijoličasti so sicer pretili predvsem v prvem polčasu, domači pa so bili nevarnejši v drugem, ko so kot edini na srečanju tudi zabili. Edina izkoriščena priložnost nosi podpis Jozsefa Windeckerja, ki je na začetku drugega dela igre, natančneje v 52. minuti poskrbel za prednost zelenih pred povratnim srečanjem v Ljudskem vrtu.

Tugberk Tanrivermis je doživel še drugi poraz na klopi Maribora. Foto: Jure Banfi

Katastrofa Kopra na Norveškem

Koper je, po tem, ko je v prvem predkrogu izločil sarajevski Željezničar, v drugem naletel na zahtevno oviro v obliki norveškega Vikinga, ki pa mu doma ne gre vse po načrtih, saj je v zadnjih dveh krogih domačega prvenstva visoko izgubil. Koper je konec tedna z 2:1 premagal Bravo.

A Norvežani so že na samem uvodu poskrbeli za hladno prho kanarčkov. V šesti minuti se je po lepem strelu po tleh kot prvi med strelce vpisal Sander Svendsen. V nadaljevanju prvega polčasa so bili domači še vedno nevarnejši, čeprav so nekajkrat zapretili tudi Koprčani. Deni Jurić je denimo v 20. minuti stresel tudi prečko. V 27. minuti je sledila še dodatna težava za Slavišo Stojanovića, saj je moral igrišče zapustiti Josip Iličić, mreži pa se do odmora nista več zatresli.

Slaviša Stojanović je z varovanci doživel hud poraz v Stavangerju. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu pa je sledila popolna prevlada domačih, ki so zabili še šestkrat in poskrbeli, da bodo na Bonifiki bolj kot ne zgolj branili neulovljivo prednost. V 57. minuti je Anders Baertelsen poskrbel za vodstvo Vikinga z 2:0, le dve minuti kasneje pa je bil še drugič natančen Svendsen. V 68. minuti se je na listo strelcev vpisal Zlatko Tripić, nato je dva zadetka dodal še Hilmir Mikaelson. V 78. minuti je zabil iz enajstmetrovke, drugič pa je bil natančen še v 85. minuti. Zadnji žebelj v krsto Kopra je v tretji minuti dodatka zabil rezervist Sondre Bjorshol.

Olimpija od pekla do raja

Ljubljanska Olimpija, aktualni državni prvak, je razočarala svoje navijače s podpovprečno igro v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. S skupnim izidom 3:1 jo je izločil kazahstanski Kairat. Tolažilno evropsko nagrado zdaj zeleno-beli iščejo v konferenčni ligi. Po sobotni prvenstveni zmagi proti Muri z 1:0 v drugem predkrogu tretjerazrednega evropskega tekmovanja v sredo zvečer gostijo andorski Inter. Odločilna povratna tekma bo naslednji teden.

Mateo Ačimović na torkovem treningu. Foto: Aleš Fevžer Med vratnicama je začel Matevž Dajčar, ki je branil že proti Muri in ne Gal Lubej Fink, ki je v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov dobil dva poceni zadetka. V prvi postavi je v napadu ob Ivanu Durdovu in Dinu Kojiću priložnost dobil Mateo Ačimović, sin nekdanjega reprezentanta Mileta Ačimovića. To je evropsko debi za 17-letnika. Dajčar, Kojić in Ačimović so edini Slovenci v prvi enajsterici. Ni pa niti na klopi poletne okrepitve Dimitarja Mitrovskega, ki tako kot prvi vratar Matevž Vidovšek manjka zaradi poškodbe.

Veselje gostov ob zadetku za 1:0. Foto: Grega Valančič Olimpija je imela prvo nevarno priložnost na tekmi, z atraktivnimi škarjicami je poskusil kapetan Agustin Doffo, a povedli so gostje. In znova je šlo za poceni prejet zadetek. Očitno je prišlo do nesporazuma med Dajčarjem in Ahmetom Muhamedbegovićem. Vratar je stekel iz gola, da bi ujel žogo, a jo je pred njim izbil branilec. A le do Davida Humanesa, ki je žogo nato zabil v prazen gol. V zaključku polčasa je s strelom od daleč poskušal Ačimović, sicer pa je bilo prvih 45 minut Olimpije za pozabo. Na glavni odmor so odšli ob koncertu žvižgov. Tribune so bile sicer precej prazne, konferenčna liga pač ni liga prvakov (približno 2.500 obiskovalcev).

Razočarani Ačimović po prvem polčasu. Foto: Grega Valančič Še en šok je Olimpija doživela na začetku drugega polčasa. Spet so si v obrambi slabo podajali žogo in na robu kazenskega prostora jo je dobil povsem odkriti Rafael Hermann. Ta je vrhunsko streljal in Dajčar je bil nemočen. Ob zaostanku z 0:2 smo slišali nove žvižge s tribun. Pet minut pozneje vendarle žarek upanja za domače. Po lepi podaji Dige je zadel Diogo Pinto, ki je kot edini za Olimpijo zadel že v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa.

Ob zaostanku trenerju ni preostalo drugega, kot da je posegel po več menjavah. Pinto in Jurgen Celhaka sta vstopila že na začetku drugega dela igre (namesto Antonia Marina in Petra Agbe), po zadetku za 1:2 pa še Marko Brest in Thalisson (namesto Ačimovića in Doffa). Rezervisti so vendarle poživili igro Olimpije. Še več: Pinto je priboril preobrat! V 61. minuti je zadel še drugič, nato pa po protinapadu v 66. minuti še tretjič! Po hat-tricku Portugalca so Ljubljančani v 11 minutah od katastrofe prišli do odrešenja.

Olimpija je zaostajala z 0:2, a prišla do visoke zmage s 4:2. Foto: Grega Valančič

In ni bilo še konec. Deset minut do konca tekme je Pinto podal iz kota, za 4:2 pa je z glavo zadel Muhamedbegović. Avstrijec se je tako odkupil za napako iz prvega polčasa. Do konca tekme so domači pritiskali naprej (v strelih na gol je bilo 9:4), a je ostalo 4:2, kar pa je vendarle dober izid pred povratno tekmo v Andori.

