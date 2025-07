Nogometaši Olimpije, aktualnega državnega prvaka, so razočarali svoje navijače. V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov so s kazahstanskim prvakom Kairatom doma igrali neodločeno 1:1, na povratni tekmi v Almatiju pa zdaj prikazali še slabši nogomet. Po dveh velikih napakah rezervnega vratarja Gala Lubeja Finka so domači že v 31. minuti vodili z 2:0. Do konca se izid ni več spremenil. Ljubljančani so imeli en sam obetaven strel, še ta pa je šel visoko prek vrat. Sanj o ligi prvakov je konec s skupnim izidom 1:3. Evropsko sezono bodo tako zdaj Ljubljančani nadaljevali v drugem krogu konferenčne lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (prvi krog – povratne tekme):

Torek, 15. julij:

Jorge Simao bo vodil drugo uradno tekmo na klopi Olimpije. Foto: Aleš Fevžer V taboru zmajev so bili optimisti, z novim trenerjem Jorgejem Simaom na čelu prepričani, da lahko preskočijo prvo evropsko oviro. So bili pa brez prvega vratarja Matevža Vidovška, ki se še vrača po poškodbi, tako da je bil med vratnicama Gal Lubej Fink. In na njegov račun gre prvi gol na tekmi. Jorginho ga je po strelu z glavo, ki se ni zdel posebej nevaren, premagal že v peti minuti. Kot bi se žoga čudno odbila od zelenice, saj se je vratar Olimpije vrgel v napačno stran.

Po doseženem zadetku so se Kazahstanci kot na prvi tekmi zaprli in zmaji niso mogli ustvariti nobene prave igre v napadu. Nato pa si je Lubej Fink (31. minuta) privoščil še eno napako: slabo je žogo poslal v igro, dobili so jo nasprotniki in pod nogami mu jo je v mrežo poslal Aleksander Mrinskij. Ker so bili Ljubljančani skorajda v izgubljenem položaju, je Simao že v 39. minuti opravil dvojno menjavo: vstopila sta Ivan Durdov in Dimitar Mitrovski (namesto Dioga Pinta in Marka Bresta). Ideje še naprej niso imeli in polčas se je končal z 2:0. Olimpija ni imela niti enega strela znotraj okvira kazahstanskih vrat.

Gal Lubej Fink Foto: Guliverimage Šele po uri igre smo videli prvo in kot se je izkazalo edino priložnost Olimpije, Alex Tamm si je pri desetih metrih izboril dovolj prostora za dober strel, a je streljal slabo, visoko prek gola. Že dolgo, vsaj nekaj let, tako slabe Olimpije nismo videli. In to proti nasprotniku, ki je bil premagljiv. V zaključku tekme so kot po tekočem traku še izgubljali žoge. Prav nobene možnosti niso imeli za zadetek. Poraz z 0:2 in adijo, liga prvakov.

Če bi slovenski prvaki napredovali, bi si zagotovili najmanj osem evropskih tekem, v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pa bi se spopadli z boljšim iz obračuna med prvakoma Finske in Moldavije. Tako pa jim ostane le boj za tretjerazredno evropsko tekmovanje, konferenčno ligo. Kvalifikacije zanjo naslednji četrtek začenjajo v drugem krogu.

V torek bodo na delu še trije slovenski legionarji. Matic Vrbanec bo skušal z gruzijskim prvakom Iberia 1999 vrniti milo za drago švedskemu Malmöju, v baltskem spopadu pa bosta obračunala Žiga Lipušček, nedavni gost Siolove rubrike Prek meja (RFS), in Til Mavretič (Levadia). Kapetan RFS, ki je z latvijskim prvakom v prejšnji sezoni nastopil v ligaškem delu lige Europa, si je v Talinu zagotovil prednost z 1:0.

Sreda, 16. julij:

Pari 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Prvaki:

KuPS Kuopio (Fin)/Milsami (Mol) - Olimpija (Slo)/Kairat Almati (Kaz)

Levadia (Est)/RFS (Lat) – Iberia (Gru)/Malmö (Šve)

Žalgiris (Lit)/Hamrun Spartans (Mal) – Dinamo Kijev (Ukr)

Pafos (Cip) – Maccabi Tel Aviv (Izr)

Vikingur (Fer)/Lincoln Red Imps (Gib) - Crvena zvezda (Srb)

Noah (Arm)/Budućnost (ČG) – Ferencvaroš (Mad)

Lech Poznan (Pol) – Egnatia (Alb)/Breidablik (Isl)

Köbenhavn (Dan) – Drita (Kos)/Differdange (Luk)

Rijeka (Hrv) – Ludogorec (Bol)/Dinamo Minsk (Blr)

The New Saints (Wal)/Vardar (SMk) – FCSB (Rom)/Inter (And)

Slovan Bratislava (Slk) – Virtus (SMa)/Zrinjski Mostar (BiH)

Shelbourne (Irs)/Linfield (SIr) – Qarabag (Aze) Neprvaki:

Brann Bergen (Nor) - Red Bull Salzburg (Avt)

Viktoria Plzen (Češ) – Servette (Švi)

Glasgow Rangers (Ško) – Panathinaikos Atene (Grč)

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 30 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).