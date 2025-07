Novi trener Olimpije kritično o novi zelenici v Stožicah: To ni opravičilo, a …

Slovenski nogometni prvak Olimpija je v uvodni evropski tekmi v Stožicah remiziral s Kairatom iz Kazahstana (1:1), tako da ga prihodnji torek na gostovanju v Almatiju čaka zelo zahtevna naloga. "Bolj kot izid me je zadovoljila izvedba varovancev, z rezultatom pa je lahko bolj zadovoljen Kairat," je po svojem debiju v Stožicah poudaril trener zmajev Jorge Simao in se obregnil ob pred kratkim prenovljeno zelenico, ki za dvoboj ni bila pripravljena po njegovih željah, saj naj bi bila previsoka, s tem pa ni omogočala hitrejše igre.

Stožice so v torek videle marsikaj novega. Drugačen je bil že pogled na tribune, saj so se morali člani navijaške skupine Green Dragons zaradi kazni Uefe preseliti na drug del stadiona. To pa še zdaleč ni bilo vse. Privržence zmajev je še kako zanimalo, kako se bodo ob debiju izkazali novi trener Jorge Simao in številni novinci.

Najglasnejši navijači Olimpije so se morali s severne tribune zaradi kazni po nespoštovanju pravil na zadnjih tekmah z Borcem preseliti na vzhodno tribuno. Foto: Aleš Fevžer V primerjavi z zadnjo tekmo v Evropi, ki so jo zeleno-beli v prejšnji sezoni odigrali v začetku februarja proti Borcu iz Banjaluke (0:0), je bilo v začetni enajsterici istih le pet igralcev. To so bili Muhamedbegović, Blanco, Doffo, Brest in Tamm. Nekaj tisoč gledalcev, ki so se zbrali na srečanju ter pričakovali domačo zmago in prednost, s katero bi slovenski prvaki odpotovali na zahtevno gostovanje v Kazahstan, ni moglo biti povsem zadovoljnih.

Statistika ni na strani Olimpije

Rezultat 1:1 na tekmi s tako ogromnim vložkom Olimpiji ne zagotavlja lahkega spanca. Ob upoštevanju povratnega srečanja v Kazahstanu, ki bo prihodnji torek v Almatiju, se namreč odloča o potniku v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Ta bi si s tem zagotovil še najmanj šest evropskih tekem in se približal velikemu cilju, udeležbi v ligaškem delu enega izmed evropskih tekmovanj, poraženec pa bi padel za "dva razreda" in nadaljeval pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Kairat je v Ljubljani v vodstvo popeljal komaj 16-letni Dastan Sampajev, s katerim je londonski Chelsea že sklenil sodelovanje, tako da se bo, ko bo postal polnoleten, preselil na Otok. Foto: Aleš Fevžer

Občinstvo v Stožicah je pričakovalo bolj ustvarjalno igro zmajev. Visoke zmage na pripravljalnih srečanjih Olimpije so nakazovale, da bi se lahko mreža Kairata zatresla večkrat, a so gostje v Ljubljani ostali neporaženi (1:1) in dali vedeti, da bi lahko na povratnem srečanju, ko bodo imeli prednost domačega igrišča, še enkrat prekrižali načrte slovenskemu predstavniku. Olimpija se bo namreč odpravljala na gostovanje v deželo, kjer sta pred leti izpad v Evropi objokovala že Koper in Maribor, tako da statistika glede tega ne bo na strani zeleno-belih.

Bolj zadovoljen z igro kot rezultatom

Zmaji bi vseeno lahko dosegli več. Osmoljenec srečanja je bil Estonec Alex Tamm. V prvem polčasu je zadel v polno za 1:0, a se ni dolgo veselil, saj je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, v drugem polčasu pa je pri 1:1 po strelu z glavo zadel vratnico. Tako je izostala imenitna priložnost za popoln preobrat slovenskih prvakov, ki bi jim vlil dodatnih moči za povratno srečanje.

Estonec Alex Tamm je pri rezultatu 1:1, ko je zadišalo po popolnem preobratu Olimpije, zatresel vratnico. Foto: Aleš Fevžer

"Kairat je lahko bolj zadovoljen s končnim rezultatom," je dal trener Olimpije vedeti, da bi si slovenski prvak za tisto, kar je prikazal na srečanju, vendarle zaslužil več. "Bolj sem zadovoljen z našo igro kot pa rezultatom. Na splošno gledano smo dobro igrali. Večino časa smo delali tisto, kar smo se tudi dogovorili. Nekajkrat pa nam je le malo zmanjkalo. Tako nismo uspešno ustavili tudi njihovega protinapada, po katerem so dosegli zadetek, hkrati pa jim ponudili priložnost, da bi zadeli," je poudaril manj prijetno plat srečanja v Ljubljani, kjer bi lahko napake v obrambni vrsti zmajev, če bi bili gostje iz Kazahstana malce bolj zbrani in natančni, Olimpijo stale še bistveno več od le enega prejetega zadetka. Tega je po dobri uri srečanja v Stožicah dosegel 16-letni čudežni deček kazahstanskega nogometa Dastan Sampajev.

Travnata podlaga ni omogočala hitre igre

Dogajanje na igrišču pa bi se lahko po mnenju Simaa razpletalo drugače, če bi bila travnata površina malce nižja, s tem pa bi omogočila hitrejšo igro. "To ni opravičilo, travnata podlaga je v Stožicah nova, a je bila previsoka, tako da ni omogočala dovolj hitre igre. Mi pa smo hoteli igrati hitreje," je namenil kritiko pripravi nove zelenice, na katero so v Stožicah čakali zelo dolgo. Zelo jo je pogrešal zlasti Simaojev predhodnik Victor Sanchez.

Olimpija je v sezono 2025/26 vstopila s številnimi spremembami v igralskem kadru. Trener Simao je na dvoboju menjal le tri najbolj ofenzivno nastrojene igralce. Dimitar Mitrovski, najdražji nakup v zgodovini Olimpije, ki ni prišel do izraza proti Kairatu, je odigral le 60 minut, pozneje sta igro zapustila še Marko Brest in Alex Tamm, priložnost za nastop pa so dobili Dino Kojić, ki je zapravil lepo priložnost, Admir Bristrić in Ivan Durdov. Španec Alex Blanco se je pomaknil bistveno bližje svojim vratom in zaigral na položaju levega bočnega branilca, a s svojo predstavo ni navdušil. Foto: Aleš Fevžer

Portugalec je pojasnil, da noče, da zveni, kot da v tem išče izgovor za takšen rezultat, a je vseeno ponovil, da je želela Olimpija igrati hitreje, tega pa na takšni zelenici ni mogla početi. "Morali smo se prilagoditi na dane okoliščine. V drugem polčasu nam je to bolje uspevalo, priigrali smo si več priložnosti za zadetek. Na splošno sem zadovoljen. Storili smo nekaj napak, a gremo naprej," ostaja optimist, a dodaja, da bodo morali biti pred vrati tekmeca v prihodnje bolj učinkoviti. Upa, da naslednjič ne bodo potrebovali tako veliko priložnosti za le en dosežen zadetek.

Edini zadetek za Olimpijo je v 67. minuti dosegel Portugalec Diogo Pinto. Foto: Aleš Fevžer

V prvi enajsterici sta sicer proti Kairatu zaigrala le dva slovenska nogometaša. To sta bila vratar Gal Lubej Fink, ki je debitiral na velikem odru in med vratnicama zamenjal poškodovanega Matevža Vidovška, ter mladi reprezentant Marko Brest. Pozneje je vstopil v igro še Dino Kojić.

V Almatiju bo drugače

V ljubljanskem taboru, kakor poudarja strateg iz Portugalske, še trdno verjamejo v končni uspeh. Da premorejo več kakovosti v nogah od tekmecev iz Kazahstana, so nakazali že v Stožicah, a v zadetek niso znali pretopiti vseh priložnosti. "Igralcem sem že pred tekmo povedal, da se bo ne glede na to, kar se zgodi na prvi tekmi, o napredovanju odločalo na povratnem srečanju. Rezultat je zdaj odprt," je dodal, da si na povratni tekmi v Almatiju želi, da bi žoga hitreje krožila. Pričakuje tudi drugačno taktiko Kairata, o čemer je pred njim govoril tudi njegov stanovski kolega pri prvaku Kazahstana Rafael Urazbakhtin.

Edini navijač Kairata, ki je pripotoval v Ljubljano, je med tekmo osamljen na prazni tribuni stiskal pesti za prvaka Kazahstana. Po koncu srečanja so do njega pristopili nogometaši in se mu drug za drugim zahvalili za podporo. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji kazahstanski reprezentant, danes pa 46-letni strateg, ki vodi Kairat od lani, je namreč dal vedeti, da so v Stožicah namenoma zaigrali bolj obrambno, saj so vedeli, da si želi Olimpija priigrati večjo prednost. "Na povratni tekmi boste videli našo drugačno igro," je na novinarski konferenci po uvodnem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov poudaril Urazbakhtin.

Da bo Kairat prihodnji teden zaigral drugače, je prepričan tudi trener Olimpije. "Moramo se dobro pripraviti, na naslednji tekmi bo prisotna drugačna težnja," verjame, da se bodo njegovi varovanci s tega dvoboja naučili kaj koristnega in napredovali. Priložnost, da to dokažejo, bodo imeli že prihodnji torek v Almatiju. Na pot v Kazahstan, kjer bodo lovili napredovanje v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, se bodo odpravili kmalu, že konec tedna.