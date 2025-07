Zahovićev Maribor doživel hud udarec, to je bil šok za vse

Nogometaši Olimpije bodo danes vstopili v novo sezono. Na prenovljenem igrišču v Stožicah se bodo udarili s prvakom Kazahstana. Ko se je slovenski predstavnik v Evropi nazadnje pomeril s predstavnikom oddaljene države, ki leži skoraj sredi Azije, je na sončni strani Alp vladala žalost. Maribor, ki si je takrat s pomočjo Zlatka Zahovića ustvaril pomembno ime na evropskem nogometnem zemljevidu, je leta 2015 nepričakovano potegnil krajšo proti Astani. To je bil eden najbolj bolečih porazov vijolic v Evropi. Ker je pred njimi neuspeh proti predstavniku Kazahstana doživel tudi Koper, je to še dodatno opozorilo za zmaje, kako neugoden tekmec bi znal biti Kairat tako danes kot tudi prihodnji teden v Almatiju.

Slovenija, Kazahstan in nogomet. Če je slovenska nogometna reprezentanca vselej upravičila vlogo favorita in na štirih tekmah, ki so štele za točke, vselej premagala nogometaše iz prostrane države, zrasle na pogorišču Sovjetske zveze, pa v klubskem svetu v tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) vladajo drugačna razmerja uspešnosti. Tako Kopru kot tudi Mariboru je namreč spodletelo v kvalifikacijah za evropsko tekmovanje, ko sta se v preteklosti merila s tekmecem iz Kazahstana.

Olimpija ima tako priložnost, da kot prvi slovenski klub v Evropi izloči tekmeca iz več tisoč kilometrov oddaljene dežele, kjer vladajo azijske stepe. Danes bo na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostila Kairat v Stožicah, prihodnji torek sledi še povratni dvoboj v Almatiju.

Mučno gostovanje Kopra, potovali so kar 26 ur

Nekdanji slovenski reprezentant Milan Osterc je popeljal Koprčane v vodstvo v Kazahstanu, a so kanarčki nato prejeli dva gola in izpadli. Foto: Reuters Do prvega slovensko-kazahstanskega dvoboja je prišlo leta 2011. Koper se je v kvalifikacijah za ligo Europa spopadel s Šahterjem iz Karagande. Uvodni obračun na Bonifiki se je končal brez zmagovalca (1:1), gostje so po strelu z bele točke izenačili globoko v sodnikovem podaljšku, ta zadetek pa se je pozneje izkazal tudi za odločilnega.

Kanarčki so se podali na naporno pot v Kazahstan, do katerega so potovali kar 26 ur. Najprej so šli do Dunaja, nato leteli do Moskve, nato nadaljevali do glavnega mesta Kazahstana Astane, za konec pa jih je čakalo še dvourno "razvajanje" z avtobusom po pustih kazahstanskih cestah.

Sprva je kazalo odlično, saj je mladostni veteran Milan Osterc v 32. minuti povedel Koper v vodstvo z 1:0. Na žalost Primorcev pa je sledil preobrat gostiteljev. Mreža izkušenega Ermina Hasića se je zatresla dvakrat, Koper, za katerega so takrat med drugimi igrali tudi Miha Blažič, Aljaž Struna, Amir Karić in Ivica Guberac, je izpadel iz Evrope s skupnim rezultatom 2:3.

Začelo se je z zmago Maribora, a ...

Maribor je v sezoni 2014/15 v ligi prvakov prekrižal načrte tudi slovitemu Joseju Mourinhu in doma remiziral s Chelseajem (1:1). Foto: Vid Ponikvar Štiri leta pozneje je ples kroglic znova združil slovenski in kazahstanski klubski nogomet. V uvodnem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov sta se pomerila Maribor in Astana. Vijolice so si takrat zagotovile zelo spoštljiv status v evropskem nogometu, saj so se štirikrat zapored uvrstile v glavni del tekmovanj. Trikrat so zaigrale v skupinskem delu lige Europa, leta 2014 zaigrale tudi v izločilnem delu, v sezoni 2014/15 pa okusile blišč lige prvakov.

Mariborčani so tako v sezono 2015/16 vstopili zelo ambiciozno, a jim je načrte pokvaril neugoden žreb. Športni direktor Zlatko Zahović, alfa in omega takratnih podvigov vijolic, je opozarjal, da je prvak Kazahstana Astana vse prej kot enostaven tekmec. Dal je vedeti, da so za razliko od Maribora že v tekmovalni formi, saj igrajo prvenstvo tudi čez poletje, imajo pa tudi ogromno denarja, s katerim so takrat med drugim pripeljali tudi slovenskega reprezentanta Branka Ilića in srbskega legionarja Nemanjo Maksimovića. Vseeno je v Sloveniji obveljalo prepričanje, da bi moral Maribor, ki se je lahko pohvalil z bogatimi izkušnjami iz Evrope, le leto prej pa je v ligi prvakov osvajal točke tudi proti Chelseaju, Schalkeju in Sportingu, izločiti Astano.

Mariborčanom je zmago na prvi tekmi v Ljudskem vrtu zagotovil Marko Šuler. Foto: Vid Ponikvar

Začelo se je po željah Maribora. Takrat je veljalo še pravilo zadetka v gosteh, zato so bile še toliko bolj cenjene zmage brez prejetega gola. Vijolice so v polnem Ljudskem vrtu premagale Astano z 1:0, edini zadetek je v peti minuti dosegel takratni obrambni steber Marko Šuler.

Ponovila se je zgodovina. Po Zimbruju še Astana.

Za Astano, ki se je nato prebila v skupinski del lige prvakov, je leta 2015 nastopal tudi Branko Ilić. Foto: Vid Ponikvar Mariborčani niso ponovili "napake" Kopra, ki so se na gostovanje v Kazahstan odpravili prek rednih letalskih linij in do cilja potovali več kot dan. Segli so globoko v žep in pozabili na varčnost, saj je tekma prinašala ogromen vložek. Tako so se v Astano odpravili s posebnim čarterskim letalom. Polet je trajal sedem ur, v Kazahstan pa so prispeli dva dni pred tekmo, da so se hitreje privadili na štiriurno časovno razliko.

To je bilo najdaljše gostovanje Maribora v Evropi, ki pa mu ni ostal v prijetnem spominu, saj so le slabo leto po bogati sezoni v ligi prvakov obstali že na prvi stopnički in se sredi julija posvetili zgolj domačim tekmovanjem. Vijolice so po slabi igri na umetni travnati podlagi 22. julija 2015 izgubile z 1:3. Pomagalo jim ni niti dejstvo, da so zadnjo četrtino srečanja odigrali z igralcem več na zelenici.

Ante Šimundža in Zlatko Zahović sta pred desetimi leti doživela veliko razočaranje, saj je Maribor obstal že na začetku evropske poti. Foto: Vid Ponikvar

Tako se je ponovila zgodovina, saj je Maribor podobno kot v sezoni 2000/01, ko je nepričakovano pokleknil na prvi kvalifikacijski stopnički proti moldavskemu Zimbruju, sezono pred tem pa zaigral v ligi prvakov in proti Dinamu iz Kijeva, Bayerju iz Leverkusna in Laziu osvojil štiri točke, ekspresno izpadel iz Evrope.

Maribor leta 2015 zaradi takratnega tekmovalnega ustroja še ni bil deležen možnosti popravnega izpita, na katerega lahko računajo prvaki držav v zadnjih sezonah. Če bi denimo Olimpiji spodletelo proti Kairatu, bi nadaljevala evropsko pot v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Olimpija je v sezoni 2015/16 prekinila dolgoletno prevlado Maribora v 1. SNL in osvojila prvenstvo. Ko je sredi avgusta v Ljudskem vrtu dobila večni derbi s 3:0, je sledila sprememba na klopi vijolic. Ante Šimundža ni bil več trener. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com

Vijolice so pred desetletjem drago plačale hitro slovo od Evrope. V domačem prvenstvu jih je prehitela Olimpija, pri kateri je s pomočjo Milana Mandarića zapihal nov veter, po bolečem porazu v večnem derbiju v Ljudskem vrtu, ko so Pušnikovi zmaji nadigrali vijolice kar s 3:0, pa je trener Ante Šimundža zapustil vroči stolček. Zgodilo se je 16. avgusta 2015, torej le mesec dni po šokantnem izpadu iz Evrope proti Astani.

Slabo desetletje pozneje bo potekal nov slovensko-kazahstanski dvoboj. Znova po že ustaljenem vzorcu. Prva tekma bo v Sloveniji, druga v Kazahstanu. Udarila se bosta prvaka Olimpija in Kairat, zeleno-beli pa bodo skušali prekiniti neugodno tradicijo in za razliko od Kopra in Maribora preskočiti kazahstansko oviro. Današnja tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Veliko sreče, zmaji!