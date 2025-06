Ko je evropski ples kroglic v kvalifikacijah za ligo prvakov povezal Olimpijo in kazahstanskega prvaka Kairat, je postalo jasno, da zmaje pred gostovanjem čaka dolga in naporna pot. O tem, kako je igrati v Almatiju, kjer se bodo 15. julija mudili slovenski prvaki, nam je več povedal Jakob Novak. Ljubljančan, nekdanji up ljubljanskega moštva, ki pozna odlično razmere v Kazahstanu, a v zadnjem obdobju žal nima sreče z zdravjem, opozarja Olimpijo, da ne gre podcenjevati Kairat.

Na Olimpijo je še vedno navezan. Kot rojen Ljubljančan je pri zmajih naredil uvodne nogometne korake in se prek akademije prebil do članske zasedbe, pri kateri resda ni dobival veliko priložnosti, je bil pa vseeno zraven, ko se je leta 2016 proslavljal zgodovinski državni naslov v Velenju. Čeprav je Jakob Novak pri zeleno-belih želel ustvariti odmevnejšo kariero, se je zaradi pomanjkanja minut in priložnosti leta 2018 preselil drugam.

Z Olimpijo je v Sloveniji igral tudi večne derbije z Mariborom. Foto: Saša Pahić Szabo

Izbral je Celje, kjer je ujel redno tekmovalno formo, pomagal grofom do prvega naslova slovenskega prvaka (2020), pred tem zaigral tudi za mlado slovensko izbrano vrsto do 21 let, nato pa se odpravil v tujino.

Zdravniki sprva sploh niso vedeli, kaj je narobe

Za začetek je izbral ponudbo iz Turčije, nato pa ga je leta 2023 pot ponesla še bolj vzhodno. Bistveno bolj. Zvezni igralec je namreč izbral ponudbo kazahstanskega prvoligaša Atyrau, pri katerem mu je šlo tako dobro, da si je letos prislužil ponudbo romunskega Otelul Galati. Žal pa mu je nato ponagajalo zdravje, zaradi neprijetnih težav z desnim gležnjem letos sploh še ni odigral tekme.

V dresu kazahstanskega kluba Atyrau je pustil velik pečat. Foto: osebni arhiv

Zdaj je kot posojen nogometaš romunskega kluba Otelul član kazahstanskega Zhenisa. Ker pa se še vedno vrača po poškodbi, ga trenutno sploh ni v Kazahstanu. Trenutno je v domovini Sloveniji.

"Še vedno počivam zaradi poškodbe desnega gležnja. Potreboval bom še dva, tri meseca, da se bom lahko vrnil na igrišče. To ni bila najhujša poškodba, je bila pa toliko večja težava, ker zdravniki sprva sploh niso vedeli, kaj je narobe. Ni bilo nobene rupture ali česa drugega, tako da tri mesece sploh niso vedeli, kaj narediti. Nato so v Sloveniji le ugotovili, kaj je narobe. Sledila je operacija, na igriščih pa me tako ni že od štiri do pet mesecev," nekdanji mladi slovenski reprezentant, ki je v domovini osvajal lovorike tako z Olimpijo kot Celjem, še kako pogreša tekmovalni adrenalin.

Zadnjo tekmo odigral ravno proti tekmecu Olimpije

Bi se lahko kdaj vrnil v slovensko prvo ligo? ''Zakaj pa ne. Bomo videli, to ni izključeno. Najprej se moram pozdraviti, potem pa bomo videli, kakšni bodo nadaljnji koraki v karieri,'' je dejal Jakob Novak. Foto: osebni arhiv "Poškodba je vsekakor prišla ob nepravem času. Vseeno sem prepričan, da se bom lahko vrnil na zelenice še boljši, kot sem bil," pri 27 letih verjame, da bi lahko v karieri še napredoval. Njegov soigralec pri Zhenisu je rojak Matija Rom, s katerim ohranja reden stik. V zadnjem času sta se pogovarjala tudi o Olimpiji, saj ji je žreb kroglic namenil tekmeca, ki ga poznata zelo dobro.

Novak je pred poškodbo gležnja, takrat še kot član moštva Atyrau, zadnjič nastopil prav proti Kairatu. Kakšna usoda! Nekdanji zmaj, ki je nosil dres Olimpije od mladih nog, je 10. novembra 2024 odigral zadnjo tekmo in izgubil proti aktualnemu tekmecu ljubljanskega kluba v Evropi.

Čeprav že nekaj časa ni bil v Kazahstanu, saj okreva v domovini, zaradi poškodbe pa ni pretirano mobilen, saj uporablja bergle, se dobro spominja, kakšen tekmec bi lahko prihodnji mesec v kvalifikacijah za ligo prvakov pričakal Olimpijo. Če gre verjeti njegovi strokovni oceni, se bodo morali branilci zmajev najbolj pripraviti na prodorno igro po sredini igrišča.

V Almatiju, več kot dvomilijonskem mestu v Kazahstanu, mu je bilo vedno všeč. Foto: osebni arhiv

"Kairat veliko igra po sredini. Nima tipičnih krilnih napadalcev, ampak hoče ustvariti višek v sredini. Igra na žoge v medprostor, skuša pritisniti tekmeca in iskati njegovo napako, v napadu pa ima starejšega igralca, zelo dobrega strelca iz Brazilije, ki je vedno pripravljen na vtekanje. Zelo je nevaren, takoj išče možnost za strel, dobro strelja z obema nogama," se je Novaku v spomin najbolj vtisnil 37-letni Brazilec Joao Pedro, ki je na srečo Olimpije trenutno poškodovan, tako da ostaja vprašanje, ali bo lahko pomagal prvaku Kazahstanu na evropski uverturi. Poškodovan je tudi drugi Brazilec v konici napada Kairata Elder Santana, kar so še boljše novice za obrambno vrsto zmajev.

Kairat ima navijače, a niso pretirano glasni

Na stadionu Kairata, na katerem bo 15. julija gostovala Olimpija, je bil že večkrat. Foto: osebni arhiv Bi pa lahko za Kairat zaigral 16-letni čudežni deček Dastan Satpaev, ki se bo prihodnje poletje pridružil Chelseaju. "Zelo dober je in tudi dobro tehnično podkovan. Ne boji se dvobojev ena na ena," je Novak pohvalil mladeniča, ki je svetla prihodnost Kazahstana. Njegov talent so hitro opazili v Londonu in poskrbeli, da se bo mladi napadalec, ko bo star 18 let, preselil na Otok.

"Kot ekipa je Kairat kar agresiven v zvezni vrsti, kjer igra pet igralcev. Če tekmec izgubi žogo, gredo takoj v protinapad," Ljubljančane opozarja, kje preti nevarnost. V nasprotju z Olimpijo, ki je pod vodstvom novega trenerja Jorgeja Simaa komaj začela priprave na novo sezono, na igralskem seznamu pa se vsakodnevno dogajajo pomembne spremembe, kar še otežuje delo portugalskemu strategu, da čim hitreje pripravi ekipo po svojih željah, je Kairat v redni tekmovalni formi. "To je njegova manjša prednost. Je v dobri formi, a sem prepričan, da se bo do tekme dobro pripravila tudi Olimpija," nam je povedal 27-letni Novak. O dobri formi Kairata priča tudi položaj na lestvici, saj v domačem prvenstvu, ki poteka od pomladi do jeseni, zaostaja le za Astano.

Kairat domače tekme igra na Centralnem stadionu v Almatiju. "Travnata podlaga je naravna, tam mi je bilo vedno prijetno igrati. Navijači niso bili nikoli žaljivi, je pa tudi res, da na tekmah vlada bolj gledališko vzdušje. Kairat ima navijače, a niso pretirano glasni. Niso takšni kot Dragonsi," se je nasmehnil slovenski nogometni legionar, ki se zaveda, da bi lahko nogometaše Olimpije pri delu zmotilo tudi daljše potovanje v Almati.

Ljubljanski klub bo v sezoni 2025/26 branil državni naslov. Foto: Aleš Fevžer

V tem pogledu slovenski prvak ni imel sreče, naletel je na tekmeca, od katerega ga loči več kot šest tisoč kilometrov. "Zato bi bilo priporočljivo, da Olimpija prispe v Kazahstan vsaj dva ali tri dni pred tekmo, da se hitreje privadi na razmere."

Verjame, da bo Olimpija opravila svoje

Pri Olimpiji je začel kariero, zato je še vedno navezan na ljubljanski klub. Foto: Aleš Fevžer Kar zadeva nogomet v Sloveniji, ga Jakob Novak še vedno spremlja. Najbolj v srcu nosi Olimpijo, rad pa ima tudi Celje. "Pri Olimpiji sem bil dolgo, vse otroštvo. Zelo sem vesel njenih uspehov, zlasti uspehov mladih igralcev. Delajo v pravi smeri," mu je žal, da si zato, ker še vedno ne more hoditi brez bergel, ni mogel ogledati kakšne tekme v Stožicah. "Je pa želja, da bi šel na kakšno tekmo, zelo velika. Ko bo tu gostoval Kairat, mislim, da bom vendarle prišel v Stožice. Upam, da se bo izšlo," je napovedal možnost prihoda na tekmo v Stožice. To bo dvoboj med slovenskim in latvijskim prvakom. Obračun z ogromnim vložkom.

"Nikakor ne bi podcenjeval Kairata. To je zelo močna ekipa z bogato zgodovino in dobrim sistemom igre. Ima dobre in izkušene igralce. Ima kakovostne tujce, tako da ne bo lahko. Igra agresivno, po sredini, kjer ima nekaj dobrih igralcev, in išče napake tekmecev. Opozoril bi tudi na strele z razdalje, glede tega je treba biti previden zlasti pri Gruzijcu Giorgiju Zarii. Ne sme se jih podcenjevati," pojasnjuje Novak, a v isti sapi dodaja, da je zanj Olimpija na tem obračunu vendarle favorit. "Olimpija ima močno ekipo, ki je v vrhunski formi in zagotovo lahko zmaga, če bo prava. Res je, da se ekipa spreminja, a če se ne bo spreminjal sistem, bo prisotna velika kakovost. Verjamem, da bo Olimpija opravila svoje," je prepričan, da imajo zmaji večje možnosti za uspeh.

Almati ga spominja na celo Slovenijo

Slovenija in Kazahstan sta v zadnjih letih spletla veliko nogometnih vezi. Članski reprezentanci sta se merili v kvalifikacijah za Euro 2024 in ligi narodov, Slovenci pa so dobili vse štiri tekme. Zdaj se bosta udarila še najboljša kluba. Novak si je v Kazahstanu v živo ogledal zmago Kekove čete leta 2023 (2:1).

Almati bo prizorišče povratnega dvoboja prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov med Almatijem in Olimpijo. Foto: Guliverimage

Kakšno pa je sploh življenje v Kazahstanu? "Odvisno od tega, v katerem mestu si. V Astani in Almatiju je zelo fino. Lahko živiš povsem sproščeno. Kot da bi bil v kakšnem večjem evropskem mestu. Mesta so čista in urejena, narava je čudovita, v mestu pa visoke stolpnice. V manjših mestih v Kazahstanu pa se pozna razlika, ni vse tako razvito," je pojasnil razliko in turistom oziroma navijačem Olimpije, ki se bodo prihodnji mesec odpravili na pot, sporočil: "Priporočam obisk gora. Njihove najvišje gore imajo še vedno snežno podlago, do njih se pride z gondolo, v mestu pa je že lepo vroče. Središče mesta je urejeno in vredno ogleda. Veliko se da videti. V Almatiju sem se vedno imel lepo. Tako lepo, da bi tam morda tudi živel," je veliko mesto nanj naredilo dober vtis.

Jakob Novak je s srčno izbranko tako kampiral v gorah v Kazahstanu. Foto: osebni arhiv

"Almati me pravzaprav spominja na celotno Slovenijo. Ljudje so prijazni, tu so gore in reke, narava je čudovita. Počutiš se domače," mu je bilo tako lepo, da je s srčno izbranko tudi kampiral v nižjih gorah v Kazahstanu, kjer je imel kaj videti.

Gondola, s katero se je vredno zapeljati, če si turist v Almatiju. Foto: Guliverimage

Dodal je, da prvi vtis za tiste, ki so prvič v Kazahstanu in pridejo z letališča v Almatiju, ni najlepši. Potem pa ga je vse drugo, kar je videl v mestu, prijetno presenetilo. "Temu mestu moraš pač dati priložnost," je še dejal Slovenec, ki je vedno užival, ko je bil v Almatiju.

Kazahstanci menijo, da bi Kairat lahko izločil Olimpijo, vrednost na papirju in izkušnje iz prejšnje sezone pa pravijo drugače. Vloga favorita je prepuščena Olimpiji. Novak le opozarja, da ne sme biti podcenjevanja.