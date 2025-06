Prijetne novice iz Nyona, Olimpiji se odpirajo vrata raja

Slovenski nogometni prvak Olimpija se bo v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril s Kairatom iz Kazahstana. Prvi dvoboj bo v Ljubljani, povratni pa v več kot šest tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju. Če bi zeleno-beli preskočili uvodno oviro, bi si s tem že zagotovili osem kvalifikacijskih tekem, v 2. krogu pa bi jim čakal boljši iz obračuna med prvakoma Finske in Moldavije. Tako bi se najboljši slovenski klub nameril na KuPS Kuopio oziroma Milsami. Zmaji imajo na predstavnike iz omenjenih držav v zadnjih letih zelo prijetne spomine.

Pari 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Prvaki:

KuPS Kuopio (Fin)/Milsami (Mol) - Olimpija (Slo)/Kairat Almati (Kaz)

Levadia (Est)/RFS (Lat) – Iberia (Gru)/Malmö (Šve)

Žalgiris (Lit)/Hamrun Spartans (Mal) – Dinamo Kijev (Ukr)

Pafos (Cip) – Maccabi Tel Aviv (Izr)

Vikingur (Fer)/Lincoln Red Imps (Gib) - Crvena zvezda (Srb)

Noah (Arm)/Budućnost (ČG) – Ferencvaroš (Mad)

Lech Poznan (Pol) – Egnatia (Alb)/Breidablik (Isl)

Köbenhavn (Dan) – Drita (Kos)/Differdange (Luk)

Rijeka (Hrv) – Ludogorec (Bol)/Dinamo Minsk (Blr)

The New Saints (Wal)/Vardar (SMk) – FCSB (Rom)/Inter (And)

Slovan Bratislava (Slk) – Virtus (SMa)/Zrinjski Mostar (BiH)

Shelbourne (Irs)/Linfield (SIr) – Qarabag (Aze) Neprvaki:

Brann Bergen (Nor) - Red Bull Salzburg (Avt)

Viktoria Plzen (Češ) – Servette (Švi)

Glasgow Rangers (Ško) – Panathinaikos Atene (Grč)

V taboru zmajev, ki so v teh dneh v Avstriji, kjer se pripravljajo na novo sezono pod vodstvom novega trenerja Jorgeja Simaa, so z zanimanjem pospremili tudi današnji ples kroglic. Ponudil jim je ime tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Ta bi torej prišel v poštev, če bi slovenski prvaki v uvodnem obračunu v Evropi izločili prvaka Kazahstana.

Če bo Matevž Vidovšek ostal v Stožicah, bo v prihodnji sezoni eden glavnih kandidatov za vlogo kapetana moštva. V prejšnji sezoni je blestel v Evropi. Foto: Filip Barbalić

Naloga bo zahtevna, saj Kairat v nasprotno z Olimpijo igra prvenstveno sezono od pomladi do jeseni. Tako je v polnem tekmovalnem ritmu, v prvenstvu zaseda trenutno visoko drugo mesto, zagotovo pa bosta zelo naporni tudi pot in prilagoditev na drug časovni pas, kar bi lahko povzročalo težave Olimpiji na povratnem srečanju v oddaljenem Almatiju.

Se bo v Ljubljani ponovila zgodovina?

Če bi Olimpija izločila Kairat, nato pa bi bila uspešna še v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov, bi si v tem primeru že zagotovila najmanj nastop v glavnem delu konferenčne lige. Ponovila bi izkušnjo iz leta 2023, ko je Olimpija na začetku evropske sezone izločila prvaka Latvije in Bolgarije, bila nato neuspešna proti tekmecem iz Turčije in Azerbajdžana, in nato prvič zaigrala v skupinskem delu konferenčne lige.

Joao Henriques je na trenerskem položaju Olimpije nasledil Alberta Riero in popeljal Olimpijo v skupinski del konferenčne lige. Foto: Aleš Fevžer

Takrat je zmaje do zgodovinskega dosežka popeljal Portugalec Joao Henriques, ki je na vročem stolčku nasledil Španca Alberta Riero. Zdaj se v Stožicah ponavlja zgodovina. Po Špancu Victorju Sanchezu, ki je podobno kot Riera popeljal ljubljanski klub do državnega naslova, je vodstvo Olimpije zaupalo odgovorno vlogo Portugalcu Jorgeju Simau. Slednjega bi v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov čakal tekmec iz Finske oziroma Moldavije.

Olimpija se v Evropi še ni udarila z moštvom KuPS in Milsami, se je pa v prejšnji sezoni izkazala proti tekmecu iz omenjenih držav. V kvalifikacijah je zlahka izločila Šerif iz Tiraspola, v ligaškem delu konferenčne lige pa je v gosteh premagala HJK Helsinki.

Olimpija je lani izločila Šerif iz Moldavije s skupnim rezultatom 4:0. V Ljubljani je zmagala s 3:0, v gosteh pa z 1:0. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

KuPS Kuopio oziroma s polnim imenom Kuopion Palloseura je lani končal evropsko pot proti norveškemu Tromsoju in ni še nikoli zaigral v skupinskem delu evropskih tekmovanj. Zanimivo je, da je leta 2022 že izločil Milsami Orhei iz Moldavije (2:2 in 4:1). Slednji je lani izpadel v Evropi proti Astani iz Kazahstana v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Ples kroglic je bil tako Olimpiji bolj naklonjen kar se tiče tekmeca v 2. krogu kot pa tistega, s katerim bo odprla evropsko sezono, ko jo po prvi tekmi v Stožicah čaka naporno in nepredvidljivo gostovanje v Kazahstanu.

Mogoči tekmeci Olimpije v 2. krogu lige prvakov so bili: zmagovalec Virtus (SMa) – Zrinjski Mostar (BiH)

zmagovalec KuPS Kuopio (Fin) – Milsami Orhei (Mol)

zmagovalec The New Saints (Wal) – Shkendija (SMk)

zmagovalec Shelbourne (Irs) – Linfield (SIr)

Če želi Olimpija uresničiti cilj in zaigrati v glavnem delu enega izmed evropskih tekmovanj, bo morala v kvalifikacijah preskočiti vsaj dve oviri. Če želi zaigrati v ligi prvakov, mora odpraviti vse štiri.