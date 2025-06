Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Olimpija Ljubljana (Slo) - Kairat Almati (Kaz)

Ludogorec Razgrad (Bol) - Dinamo Minsk (Blr)

Noah (Arm) - Budućnost Podgorica (ČG)

Virtus AC 1964 (SMr) - Zrinjski Mostar (BiH)

Žalgiris (Lit) - Hamrun Spartans (Mal)

KuPS Kuopio (Fin) - Milsami Orhei (Mol)

The New Saints (Wal) - Shkendija (SMk)

Iberia 1999 Tbilisi (Gru) - Malmö (Šve)

Levadia Tallinn (Est) - RFS (Lat)

Drita (Kos) - Differdange 03 (Luk)

Vikingur (Fer) - Lincoln Red Imps (Gib)

Egnatia (Alb) - Breidablik (Isl)

Shelbourne (Irs) - Linfield (SIr)

FCSB (Rom) - Inter Club d'Escaldes (And)



Možni tekmeci Olimpije v 1. krogu kvalifikacij so bili: Dinamo Minsk (Blr), Kairat Almati (Kaz), Noah (Arm), Virtus AC 1964 (SMr)

Če se bo hotela Olimpija prvič v zgodovini kluba uvrstiti v elitno ligo prvakov in si priigrati sanjski zaslužek, saj bo vsak udeleženec ligaškega dela prejel skoraj 19 milijonov evrov, bo morala v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire. Udeležencev bo tako kot v prejšnji sezoni 36, med njimi kar šest angleških klubov.

Uvodni ples kroglic v sezoni 2025/26, na katerem bo sodelovala tudi Olimpija, je slovenskemu prvaku namenil predstavnika Kazahstana. Zadnje slovenske izkušnje v kvalifikacijah lige prvakov s prvakom Kazahstana niso prijetne, saj je Maribor pred slabim desetletjem izpadel proti Astani. Foto: Reuters

Uefa je pred žrebom že tradicionalno po geografskem ključu razdelila udeležence v več skupin. Tako je Olimpija pristala v tretji skupini, seznam morebitnih tekmecev pa se je skrčil na štiri imena. Zeleno-beli so takrat izvedeli, kako se lahko pomerijo s prvaki Armenije, Belorusije, Kazahstana in San Marina.

Z naskokom najlažjo oviro bi predstavljal prvak San Marina Virtus. Nogometaši s statusom amaterja se po kakovosti, izkušnjah in še čem drugim ne morejo primerjati z Ljubljančani, zato bi Virtus predstavljal popolnega tekmeca za evropsko uverturo v sezoni 2025/26. Tudi zaradi bližine potovanja, na katerega bi se lahko podalo večje število privržencev Olimpije.

Kairat nastopa na stadionu Ortalyq v Almatiju, mestu z več kot dvema milijonoma prebivalcev. Foto: Guliverimage

Slovenski prvak na žrebu ni bil deležen takšne sreče, ples kroglic je odločil drugače. Izbral je možnost, ki se je pred žrebom napovedovala kot ena najbolj nezaželenih. Olimpija se bo namreč za tako želeno napredovanje v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, s katerim bi si že zagotovila osem kvalifikacijskih tekem v tej sezoni, pomerila z najboljšim klubom iz Kazahstana, Kairatom.

Najboljši je 16-letni dragulj

Zasedba Kairata se ponaša s tržno vrednostjo okrog 12 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Kairat je bil svojčas edini kazahstanski predstavnik v elitnem nogometnem prvenstvu Sovjetske zveze. Odkar se je prostrana država osamosvojila, nekoliko pozneje pa pridružila še Evropski nogometni zvezi (Uefa), je Kairat osvojil 14 domačih lovorik. Štirikrat je bil prvak, osemkrat je osvojil pokal, dvakrat pa superpokal.

Po oceni Transfermarkta znaša skupna vrednost moštva slabih 12 milijonov evrov. Prednjači komaj 16-letni napadalec Dastan Satpaev, veliki up kazahstanskega nogometa, vreden kar 1,8 milijona evrov. Drugi najdražji igralec je Belorus Valerij Gromiko. Njegova vrednost je ocenjena na 1,2 milijona evrov.

Sloviti Rus, ki so mu popustili živci v Ljudskem vrtu

Najbolj slovito ime pri Kairatu je sicer še lani pripadalo trenerju. To je bil nekdanji dolgoletni ruski napadalec in reprezentant Aleksandr Keržakov, ki je v karieri zabijal in osvajal lovorike v dresu Zenita, Seville, moskovskega Dinama in Züricha. Trenerske izkušnje je nabiral kot selektor mlajših ruskih izbranih vrst, nato deloval tako v domovini kot tudi na Cipru in v Srbiji, lani pa je postal trener Kairata. Keržakov je star 42 let, za rusko izbrano vrsto pa je zbral 91 nastopov in dosegel 30 zadetkov. Zadnjo tekmo v karieri je odigral leta 2017.

Le kdo ne pomni zmage Slovenije nad Rusijo (1:0), po kateri se je Kekova četa uvrstila na SP 2010. Takrat je rdeči karton prejel nekdanji trener Kairata ... Foto: Vid Ponikvar

Dobro so ga spoznali tudi slovenski ljubitelji nogometa, saj je leta 2009 prejel rdeči karton na nepozabnem srečanju dodatnih kvalifikacij za SP 2010 v Mariboru. Takrat je Rusija izgubila z 0:1, na svetovno prvenstvo na jug Afrike pa je odpotovala Kekova četa. Edini zadetek na srečanju je dosegel Zlatko Dedić, Keržakov, ki je v Ljudskem vrtu vstopil v igro na začetku drugega polčasa, pa je na zelenici prebil le 20 minut. Nato je moral zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel zaradi namernega udarca Samirja Handanovića, predčasno pod prho.

Trenutno je drugi v prvenstvu

Aleksander Keržakov je pred leti navduševal tudi v dresu Seville. Foto: Guliverimage Keržakov je lani pomagal Kairatu do državnega naslova, v tej sezoni pa ga vodi Rafael Radikovič Urazbakhtin. Star je 46 let in je nekdanji reprezentant Kazahstana. Za državno reprezentanco je igral na začetku tega stoletja, sprva večinoma proti azijskim tekmecem, nato pa evropskim, saj je Kazahstan vmes zamenjal nogometno celino in se iz Azije preselil k Evropi.

Kako pa gre Kairatu v tej sezoni? Trenutno je po 13. krogu na drugem mestu, za vodilno Astano zaostaja tri točke. V Evropi sicer nastopa prvič po treh letih, najdlje pa se je prebil v sezoni 2021/22, ko se je uvrstil v skupinski del evropske lige. Tam je proti Baslu, Qarabagu in Omonii osvojil le dve točki in hitro izpadel. V Evropi se bo letos prvič pomeril s slovenskim klubom.