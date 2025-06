Olimpiji se ponuja rekordna večmilijonska nagrada, kot je Ljubljana še ni videla!

Nogometaši Olimpije želijo postaviti nov evropski mejnik in se prvič v zgodovini uvrstiti v ligo prvakov. Če se bodo hoteli prvič v zgodovini kluba družiti z elito in si priigrati sanjski zaslužek, bodo morali v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire. Ime prvega tekmeca bodo spoznali danes, ko bo v Nyonu potekal žreb kroglic. V Švici pa bo zanimivo tudi v sredo, ko bo trener hrvaškega prvaka Rijeke Radomir Đalović stiskal pesti, da bi dobil Olimpijo. Ravno tisti klub, ki je reškemu klubu lani v Stožicah prizadejal zgodovinsko sramoto (5:0).

Pred leti so se lahko tako ambicioznim željam Olimpije le smejali. Nekdanji predsednik zmajev Milan Mandarić je večkrat poudaril, da želi Olimpijo spremeniti v enega najmočnejših klubov v tem delu Evrope.

Zdaj, zlasti po tako imenitni zadnji sezoni, ki je spravila v ogromno zadovoljstvo prvega moža kluba Adama Deliusa, hkrati pa tudi napolnila klubsko blagajno do te mere, da zmaji v sezono 2025/26 vstopajo z rekordno visokim proračunom v višini 10 milijonov evrov, pa Evropa že bolje pozna zeleno-bele.

Olimpija mora preskočili vsaj dve oviri

Če bi Olimpija zadržala vse najboljše igralce, ki so ji pomagali do državnega naslova, bi ji bilo v kvalifikacijah za ligo prvakov še lažje. Vseeno pa bi za dosežek, kakršnega Ljubljana še ni imela priložnosti občudovati, potrebovala tudi zvrhano mero sreče in spretnosti. Potrebovala bi pomoč takih izkušenj, kot jih je nabiral Maribor v zlatem obdobju kadrovanja Zlatka Zahovića.

Himna lige prvakov je na tekmi, ki se je igrala za točke, v Sloveniji nazadnje odmevala pred osmimi leti v Ljudskem vrtu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

To so bili drugačni časi, ko so se vijolice dokaj redno uvrščale na elitni evropski zemljevid. Zdaj želijo iti po stopinjah večnih tekmecev nogometaši Olimpije. Lahko jih tolaži tudi prednost tekmovalnega formata, ki jim kot prvakom Slovenije omogoča kar nekaj privilegijev. Če bodo tako preskočili uvodno oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov, bodo zagotovo za vstop v glavni del tekmovanja odigrali kar osem tekem. Priigrali si bodo tudi tri zaključne žogice za dolgo evropsko sezono. Če bi v kvalifikacijah namreč preskočili vsaj dve oviri, bi si v najslabšem primeru že zagotovili nastop v ligaškem delu konferenčne lige. To pa je tekmovanje, v katerem so v prejšnji sezoni blesteli in povzročali težave številnim favoritom.

Če pa bi se zmajem zalomilo že na začetku, bi nadaljevali pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo in izgubili možnost dodatnih popravnih izpitov. Zato bodo pri Olimpiji naredili vse, da bi v kvalifikacijah za ligo prvakov premagali tekmeca v uvodnem krogu. V tem delu tekmovanja bodo tudi nosilci, kar jim omogoča bistveno lažjega in bolj premagljivega tekmeca na papirju. Zaradi vedno višjega koeficienta, ki se marljivo izboljšuje iz sezone v sezono, pa bi bila Olimpija deležna statusa nosilca tudi v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. To pa je že mikaven izziv. Zmaji dobro vedno, kako velik vložek nosi. Leta 2023 so tako izločili prvaka Latvije in Bolgarije ter si tako prvič v klubski zgodovini zagotovili bogato evropsko jesen, saj so končno zaigrali v osrednjem delu evropskega tekmovanja. V tem primeru konferenčne lige.

Portugalec Jorge Simao je po mnenju športnega direktorja Gorana Boromise in direktorja Igorja Barišića pravšnji strateg za uresničitev želenega cilja v sezoni 2025/26. Foto: Aleš Fevžer

V sezoni 2025/26 želijo storiti še korak naprej. Ambicij jim ne manjka, tudi izkušenj je vedno več, športni direktor Goran Boromisa pa je pred zahtevno nalogo, da vse najboljše igralce, ki se bodo oziroma so se že za mikavne ponudbe odpravili drugam (Marcel Ratnik je že odšel v ZAE, naslednja bi bila lahko, kar zadeva odhod v tujino, Raul Florucz in Marcel Vidovšek), nadomesti z dovolj kakovostnimi in sposobnimi nogometaši, ki bi pod vodstvom novega trenerja Portugalca Jorgeja Simaa napadali zgodovinski izziv. Med prvimi poletnimi okrepitvami polagajo pri Olimpiji ogromne upe v na Hrvaškem dokazano znanje Makedonca Dimitarja Mitrevskega.

Vsak udeleženec prejme 18,6 milijona evrov

Uvrstitev v ligaški del lige prvakov, v kateri nastopa 36 klubov, kar šestina, to je rekord tekmovanja, pa bo v tej sezoni prihajala iz Anglije, prinaša bogat zaslužek. Vsak udeleženec prejme 18,62 milijona evrov, kar je skoraj dvojni proračun slovenskega prvaka. Da zna biti Uefa s svojimi nagradami za uspešne predstave v Evropi še kako darežljiva, je Olimpija spoznala že v sezoni 2024/25, kjer je rekordno dolgo evropsko pot sklenila v play-offu za osmino finala konferenčne lige in z zaslužkom, vrednim okrog osem milijonov evrov.

Olimpija bo evropske izzive v novi sezoni najverjetneje napadala brez najboljšega igralca in strelca v sezoni 2024/25 Raula Florucza. Foto: Aleš Fevžer

Danes bo tako Olimpija na plesu kroglic v Nyonu izvedela ime prvega tekmeca v kvalifikacijah za ligo prvakov. Zmaji so v prvem krogu nosilec. S tem so se izognili številnim tekmecem, ki bi jim lahko na zelenici predstavljali težave (Ludogorec Razgrad iz Bolgarije, FCSB iz Romunije, Malmö iz Švedske, Zrinjski Mostar iz Bosne in Hercegovine …).

Kdo pa so morebitni tekmeci Olimpije? To so prvaki Andore Inter Club d'Escaldes, Severne Makedonije Shkendija, Estonije Levadia Talin, Belorusije Dinamo Minsk, Malte Hamrun Spartans, Kazahstana Kairat, Moldavije Milsami Orhei, Armenije Noah, Luksemburga Differdange 03, Gruzije Iberia 1999, Ferskih otokov Vikingur, Irske Shelbourne, Albanije Egnatia in San Marina Virtus.

To je za zdaj uspelo le Mariboru

Astana iz Kazahstana jo je pred devetimi leti, takrat je njene barve branil tudi Branko Ilić, v kvalifikacijah zagodla Mariboru. Foto: Vid Ponikvar Med morebitnimi tekmeci je tako nekaj nevarnih ekip. Denimo armenski Noah, ki je lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo presenetil grškega velikana AEK Atene. Po novem ga vodi Hrvat Sandro Perković, ki je v zadnjem delu prejšnje sezone začasno vodil zagrebški Dinamo, v moštvu pa prednjačijo tujci iz najboljših nogometnih držav sveta.

Zaradi dolge poti bi lahko določene težave predstavljal tudi prvak oddaljenega Kazahstana Kairat. Mariborčani dobro pomnijo, kako so z eno boljših generacij doživeli neuspeh proti Astani, ki jih je drago stal, saj takrat niso mogli računati na možnost popravnih izpitov.

Olimpija jih v tej sezoni lahko. Mora preskočiti le dve oviri v kvalifikacijah in bo dosegla tisto, kar je označila kot prvi cilj. To pa je nastop v glavnem delu evropskega tekmovanja. Vsekakor pa se bo trudila, da bi dosegla največji uspeh in postala šele drugi slovenski klub, ki bi zaigral v elitni ligi prvakov. To je za zdaj uspelo le Mariboru (trikrat), glede na močno konkurenco, ki vlada v kvalifikacijah, pa bi bil to pravcati podvig.

Sturm Gradec si bo poskušal nastop v ligaški del lige prvakov, kjer je nastopal v prejšnji sezoni, zagotoviti v kvalifikacijah. Foto: Reuters

Na poti do dragocene vstopnice bi se lahko ob predpostavki, da bi bili uspešni v prvem krogu, v nadaljevanju kvalifikacij morda pomerili tudi proti tako neugodnim tekmecem, kot so Celtic Glasgow, Basel, graški Sturm, Bodo/Glimt, Crvena zvezda, Köbenhavn, Dinamo Kijev, Lech Poznan, Ferencvaroš, Qarabag, Slovan Bratislava in še ni lahko naštevali. Priti med 36 udeležencev lige prvakov bi bila tako senzacija, kakršne Ljubljana še ni videla, Stožice, ki v teh dneh pospešeno pridobivajo novo travnato površino, pa bi imele zagotovljenih ogromno evropskih spektaklov.

Trener Rijeke: Olimpiji ne bi bilo prijetno, če bi igrala z nami

Nogometaši Olimpije so se v konferenčno ligo v sezoni 2024/25 uvrstili po veličastni domači zmagi nad Rijeko s 5:0. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Med morebitnimi tekmeci, s katerimi se lahko Olimpija sreča v kvalifikacijah, in sicer v 2. krogu, pa je tudi klub, ki ga je občinstvo v Ljubljani dobro spoznalo lani. To je Rijeka. Zmaji so jo v Stožicah povsem nadigrali in ji po zmagi s 5:0 prisolili tako močno klofuto, da so Rečani doživeli enega največjih ponižanj v zgodovini kluba.

Pozneje se je klub, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, le pobral, začel znova zmagovati, v domačem prvenstvu pa izkoristil številne spodrsljaje Dinama in Hajduka ter tako ciljno črto prvenstvenega maratona prečkal kot prvi. Rijeka si je tako zagotovila nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer bo začela pot v 2. krogu, a zaradi slabšega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih od Olimpije ne bo deležna statusa nosilca. Tako bi se lahko v 2. krogu znova namerila na zmaje. O tem se bo odločalo v sredo, ko bo potekal ples kroglic za dvoboje 2. kroga kvalifikacij.

Rijeka je v Stožicah doživela enega najbolj bolečih evropskih porazov v zgodovini kluba. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Za zanimivo razmišljanje pred žrebom pa je poskrbel trener Rijeke Radomir Đalović. Čeprav je lani v Stožicah doživel polom, ohranja optimizem in je presenetljivo prepričan, da bi se lahko Rijeka letos maščevala Olimpiji. "Kdor bo izvlekel našo kroglico, ne bo srečen. Olimpija je eden najbolj zaželenih tekmecev. Tudi njej ne bi bilo najbolj prijetno, če bi izvlekla našo kroglico," je dejal črnogorski strateg, ki je lani izgubil odločilno bitko za preboj v konferenčno ligo prav proti zmajem. To je bil obračun bodočih prvakov Slovenije in Hrvaške.

Za zmago v ligi prvakov kar 2,1 milijona evrov Da se v ligi prvakov cedita finančni med in mleko, potrjuje tudi mikaven podatek o zaslužkih na tekmah ligaškega dela. Vsaka zmaga prinaša dodatnih 2,1 milijona evrov, vsaka točka pa 700 tisoč evrov. To pa še zdaleč ni vse. Vsako mesto na lestvici prinaša 275 tisoč evrov. Zadnjeuvrščeni Young Boys iz Švice je tako prejel 275 tisoč evrov, predzadnji Slovan Bratislava dvakrat več (550 tisoč), najboljši v ligaškem delu, Liverpool, pa kar deset milijonov evrov.

Naslov brani PSG, znova brez ruskih klubov

Kaj kmalu, prve kvalifikacijske tekme bodo že 5. julija, se bo tako začela 71. sezona lige prvakov, naslednice pokala državnih prvakov. Drugič zapored se bo predstavil tekmovalni ustroj z ligaškim delom in skupno lestvico s 36 klubi, finale pa bo 30. maja 2026 v Budimpešti. Naslov bo branil PSG, od 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa) pa v sezoni 2025/26 v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma glavnem tekmovanju ne nastopajo le predstavniki Lihtenštajna in Rusije.

PSG bo poskušal postati prvi klub po madridskem Realu, ki bi v ligi prvakov ubranil naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

Danes pa ne bo potekal ples kroglic le v kvalifikacijah za ligo prvakov, ampak tudi v preostalih tekmovanjih. Tako bosta svoja tekmeca na začetku evropske poti izvedela Celja (v kvalifikacijah za ligo Europa) in Koper (v kvalifikacijah za konferenčno ligo), Maribor, ki bo začel pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, pa bo svojega tekmeca spoznal v sredo.