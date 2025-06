Victor Sanchez zapušča Olimpijo. Noro, kaj vse je uspelo Špancu!

V Stožicah se ponavlja zgodovina. Ne le Igor Bišćan in Albert Riera, očitno bo ekspresno po osvojitvi državnega naslova zmajevo gnezdo zapustil tudi Victor Sanchez. Olimpijo je popeljal do številnih presežkov in se prikupil tako navijačem kot nogometašem. Seznam njegovih mejnikov je dolg in širok, v Ljubljani bo pustil velik pečat, po poročanju Sportkluba pa je jabolko spora, zaradi katerega je prišlo do prekinitve sodelovanja, ležalo v (pre)visokih finančnih zahtevah Španca.

Strahovi navijačev Olimpije so se uresničili. "Mister" se ne bo vrnil. Španski strateg Victor Sanchez, ki je v sezoni 2024/25 razvajal Ljubljančane z vrhunskimi dosežki tako v Sloveniji kot tudi Evropi, tega pa so se še kako razveselili v klubskem vodstvu, saj je nogometašem zrasla tržna vrednost, hkrati pa se je polnila tudi klubska blagajna, ne bo več trener zmajev.

Ne le najboljši igralci, odšel bo tudi trener

Olimpijo je popeljal do naslova državnega prvaka. Foto: Aleš Fevžer O tem se je že dolgo govorilo in ugibalo. Vedelo se je, da bo po koncu sezone težko zadržati najboljše igralce, ki so že prerasli slovensko klubsko okolje in si prislužili nemalo zanimanja v tujini. To je hitro dokazal odhod kapetana Marcela Ratnika, ki si je izbral bogatega delodajalca na drugem delu sveta, glede na to, da 21-letni Prekmurec ni bil edini, ki je tako zelo izstopal v šampionski sezoni, pa bi se lahko do začetka nove sezone zvrstilo še nekaj odhodov.

Privržence pa je morda še bolj zavzeto od vprašanja, kateri igralci bodo zapustili zmajevo gnezdo, zanimalo, kaj se bo zgodilo s Sanchezom. Vprašanje, ali se bo vrnil v Ljubljano, je ostajalo predolgo odprto. Čeprav je športni direktor Goran Boromisa dal vedeti, kako se bo iskanju odgovora posvetil takoj za tem, ko si bodo zmaji tudi teoretično zagotovili naslov prvaka, to je poudaril tudi v Sportalovem Sobotnem intervjuju, se je negotovost nadaljevala in nadaljevala.

Prekinilo jo je šele poročanje Sportkluba, pri katerem so zapisali, kako naj bi Španec za nadaljevanje dela v Ljubljani zahteval pogodbo, ki bi mu v naslednjih treh letih navrgla okrog tri milijone evrov. Tovrstne finančne zahteve so bile previsoke za tisto, kar bi lahko ponudila Olimpija.

Začelo ga je motiti preveč stvari

Čeprav je direktor zmajev Igor Barišić pred tedni v pogovoru za Delo napovedal, kako se bo klubski proračun za naslednjo sezono povečal in bo po novem znašal deset milijonov evrov, v njem očitno ni bilo načrtovanega prostora za bistveno povišane stroške, s katerimi bi zmaji poplačali delo španskega stratega in njegovih sodelavcev.

Navijači Olimpije so ga vzeli za svojega. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji nogometaš slovitega madridskega Reala in Deportiva, s katerima je osvajal lovorike v močnem španskem prvenstvu, je po koncu šampionske sezone v Sloveniji dal vedeti, da je pripravljen ostati v Ljubljani, a le v primeru, če bo ugodeno njegovim zahtevam.

Pri delu ga je začelo motiti vse več stvari, zlasti v spomladanskem delu, ko se je rezultatska krivulja po edinem razočaranju v Evropi, nepričakovanem izpadu proti Borcu, za nekaj časa usmerila navzdol, seznam poškodovanih igralcev pa je bil vse bolj zajeten. Takrat je skoraj ni bilo tekme, po kateri ne bi opozoril na slabšo pripravljenost igrišč, na katerih se opravljajo treningi, nikoli ni tudi izrazil popolnega zadovoljstva z razpletom opravljenega dela in odločitev v zimskem prestopnem roku.

V enem letu do številnih rekordov

Olimpija je vseeno znala zadržati prednost pred tekmeci, Sanchez je spretno krmaril zeleno-belo barko in jo popeljal do naslova državnega prvaka, navijačem pa podaril kopico nepozabnih trenutkov, med katerimi je zagotovo izstopala domača pravljična petarda proti Rijeki (5:0).

Španska stratega Victor Sanchez in Albert Riera sta v sezoni 2024/25 osvojila obe lovoriki. Sanchez z Olimpijo naslov prvaka, Riera s Celjem pokal, hkrati pa sta blestela tudi v Evropi. Foto: Jure Banfi

Španec, ki do lanskega prihoda v Ljubljano za razliko od denimo Riere sploh ni imel nobenih izkušenj z delom v Sloveniji, je bil tako suveren, da je postavil ogromno mejnikov. S pomočjo OptaŽabarja, marljivega kronista dogajanja pri Olimpiji in statističnega guruja, izpostavljamo tiste, ki tisto, kar je uspelo Špancu, predstavljajo v luči največjega občudovanja. Kaj vse je uspelo Sanchezu, ki je bil nenazadnje v izboru SPINS XI proglašen za najboljšega trenerja 1. SNL?

Victor Sanchez je v vseh tekmovanjih vodil Olimpijo na 55 tekmah. Dosegel je 33 zmag, 14 remijev in le 8 porazov, razlika v zadetkih pa znaša izjemnih +64. Osvojil je 1. SNL in postal prvi trener, ki je popeljal Olimpijo v izločilne boje konferenčne lige. V Evropi je vknjižil kar osem zmag. Največ med vsemi trenerji v zgodovini kluba. Neporažen je bil v uvodnih 17 tekmah in to v kar treh različnih tekmovanjih (prva liga, pokal in Evropa). Takšnega niza ni v 105-letni zgodovini Olimpije dosegel nihče drug izmed trenerjev. Niz njegove neporaženosti je prekinil šele Koper z zmago v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer V jesenskem delu 1. SNL je Olimpija prejela le šest zadetkov, kar ni v tem obdobju uspelo še nobenemu trenerju zmajev. Postal je šele tretji trener v zgodovini kluba, ki je zmagal na vsaki možni uvodni tekmi (liga, pokal in Evropa). Je prvi trener v zgodovini Olimpije, ki ni na uvodnih šestih evropskih tekmah doživel poraza. Olimpija je pod njegovim vodstvom zasedla višje mesto v konferenčni ligi kot denimo Heidenheim (Nemčija) ali poznejši finalist Real Betis (Španija). Le dva trenerja v zgodovini Olimpije sta zmagala na svojih uvodnih treh tekmah (v vseh tekmovanjih) brez prejetega zadetka. Le Luka Elsner leta 2016 in Victor Sanchez del Amo (2024). Olimpijo je od leta 1966, ko je odigrala prvo mednarodno srečanje, vodilo 27 trenerjev. Sanchez je prvi, ki je dobil vse tri uvodne tekme. Vir: OptaŽabar

Bo Boromisa pripeljal novega Španca?

Pred športnim direktorjem Olimpije Goranom Boromiso so naporni dnevi. Foto: R. P. Pred športnim direktorjem Goranom Boromiso so tako zelo pestri dnevi, saj bo moral čim hitreje izbrati najbolj primernega kandidata za novega trenerja zmajev. Odkar skrbi Zagrebčan za kadrovsko politiko Olimpije, ga je večkrat glede tega spremljal odličen šesti čut. Zlasti pri izbiri španskih strategov.

Ko se je že zdelo, da bi lahko Olimpija brez trenerja, ki je popeljal zeleno-bele do šampionskega naslova, nadaljevala slabše, je znan poskrbeti za več kot vrhunskega naslednika. Bo tako tudi tokrat? Za zdaj se je večkrat odločil za tuje stratege kot pa tiste iz Slovenije.

Bo pa moral tisti, ki bo nasledil Sancheza, hitro zavihati rokave, saj čaka Olimpijo pestro poletje. Nastopi v Evropi, ki jih bo začela v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer bi lahko zaradi statusa nosilcev v prvem in drugem krogu prišla dovolj daleč, da bi si zagotovila dolgo evropsko jesen, se bodo začeli že prihodnji mesec.

Do začetka priprav pa je še manj časa, zato se bodo morali pri Olimpiji hitro odzvati in poiskati primerno menjavo.