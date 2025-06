"Hvala, Ljubljana," je v ganljivem zapisu na družbenem omrežju sporočil igralec iz Tišine, zapis pa pospremil s čustvenčkom, zelenim srcem.

"Danes se poslavljam od kluba, ki mi je dal priložnost, da postanem to, kar sem. V Ljubljani sem preživel nepozabna leta. Od mladinske šole, debija v članskem moštvu, igranja na evropskem odru, do nepopisnih občutkov, ko sem kot kapetan pred nekaj dnevi dvignil pokal za najboljšo ekipo v državi," je poudaril Ratnik.

"Prišel je trenutek, ko sem začutil, da je čas za nov korak na moji poti. Ne glede na to, da smo v zadnjih letih pisali zgodovino, osvajali lovorike in igrali v izločilnih bojih evropskih tekmovanj, sem prepričan, da so pred klubom še lepši in uspešnejši časi. Olimpija, igralci in navijači ste v dobrih rokah, zato se lahko vsi veselimo svetle prihodnosti kluba. Žal bo ta brez mene, a ostajam v stiku z igralci, zaposlenimi v klubu in z navijači. Olimpijo bom spremljal na vsakem koraku, saj mi je v nogometu dala vse," je zapisal zdaj nekdanji kapetan zeleno-belih.

"Hvaležen sem vsem trenerjem, s katerimi sem sodeloval, soigralcem, zaposlenim v klubu ter predvsem navijačem. Vi ste srce tega kluba in brez vas ta zgodba ne bi bila enaka. Odhajam vesel in ponosen na vse, kar smo skupaj dosegli. Olimpija bo zame vedno dom," je sklenil zapis navijačem.

Ratnik je z Olimpijo sezono 2024/25 v slovenski prvi ligi končal z naslovom državnega prvaka. Po osvojenem še drugem naslovu v zeleno-belem dresu se je odločil za nov izziv na Arabskem polotoku. Njegov naslednji delodajalec bo lanski zmagovalec azijske lige prvakov, ki se je zagotovil nastop na svetovnem klubskem prvenstvu.

Po neuradnih informacijah bo Olimpija za Ratnikov prestop prejela 2,5 milijona evrov odškodnine, Prekmurec pa je podpisal pogodbo, ki naj bi bila vredna več kot milijon evrov. Njegova tržna vrednost po podatkih spletne strani Transfermarkt znaša 1,5 milijona evrov.

Ratnik se je leta 2018 ob vstopu v kadetsko selekcijo preselil iz Maribora v Olimpijo, kjer je postal eden najpomembnejših članov zmajev. Z Ljubljančani je osvojil dva državna naslova in pokalno lovoriko, dvakrat po vrsti je z zmaji igral tudi v skupinskem delu evropskih tekmovanj. Dres Olimpije je nosil na 145 tekmah, osemkrat se je vpisal med strelce.

Po lanskem odhodu Timija Maxa Elšnika je branilec nosil kapetanski trak Olimpije.

Al Ain je 14-kratni prvak profesionalne prve lige v ZAE. Moštvo je sicer sezono 2024/25 končalo na petem mestu prvenstvene lestvice.

