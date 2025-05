Nešportno in neprimerno vedenje navijačev Olimpije Green Dragons obsega prižiganje bakel, te so bil odvržene tudi na igrišče, metanje večjih količin papirnatih trakov ter vdor na igrišče.

Kazen so prejeli tudi nogometaši iz drugega največjega mesta Slovenije. Maribor bo odštel najprej 300 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe. Na tekmi v Ljudskem vrtu so prejeli štiri rumene in rdeč karton, ko so doživeli poraz proti Nafti z 0:1.

Navijaško razgrajanje viol pa bo klub iz Maribora stalo 2650 evrov. Navijači Maribora so si privoščili žaljivo skandiranje, prižiganje bakel in vdor na igrišče.

Tudi Celje bo plačalo globo v višini 700 evrov zaradi navijačev, ki so prižigali bakle.

Mura je prejela kazen v višini 750 evrov, prav tako zaradi navijačev, ki so žaljivo skandirali in prižigali bakle.

