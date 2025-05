Chelsea po preobratu do visoke zmage in evropske krone

Nogometaši Chelseaja so v finalu konferenčne lige v Vroclavu na Poljskem s 4:1 (0:1) po preobratu ugnali Betis. Zasedba Enza Maresce je tako postala četrta ekipa z lovoriko v tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju in druga angleška po West Hamu, ki je slavil leta 2023. Hkrati je Chelsea s to zmago postal prvi klub, ki je osvojil vsa različna evropska tekmovanja.

Konferenčna liga, finale:

Sreda, 28. maj:

Londončani so v finale krenili kot favoriti. V ligaškem delu so imeli edini popoln izkupiček s šestimi zmagami, v izločilnih bojih pa so nanizali še pet zmag ob nepomembnem porazu proti Legii v četrtfinalu. Betis je ligaški del končal šele na 15. mestu, tako da je imel na poti do finala več dela, v polfinalu je izločil Fiorentino, ki je pred tem v četrtfinalu zaustavila Celje. Zmagovalec bi sicer prihodnjo sezono zaigral v evropski ligi, a si je Chelsea v angleški ligi izboril igranje v elitni ligi prvakov, Betis pa je po šestem mestu v španskem prvenstvu že uvrščen v evropsko ligo.

Današnji finalni obračun, pred dvobojem so sicer izbruhnili prepiri med navijači in policija je aretirala 28 ljudi, se je živahno začel tudi na zelenici. Španci so prišli do zgodnjega vodstva, po napaki Chelseaja je podaja Isca prerezala angleško obrambo, Filipa Jorgensena pa je za 1:0 v deveti minuti premagal Abdessamad Ezzalzouli. Maročan je vročo formo očitno prenesel v finale, zadel je tudi v obeh polfinalih.

Betis je povedel v deveti minuti. Foto: Reuters

Četa Enza Maresce je bila v prvem polčasu več pri žogi, a bolj živahen je bil in več poskušal Betis. Do konca polčasa si nato ekipi nista pripravili več konkretnejših zaključkov, tako da so Španci na glavni odmor odnesli minimalno prednost.

V uvodu drugega dela je bila slika sprva na zelenici enaka, Chelsea je bil bistveno več pri žogi. A Angleži so po odmoru tudi več poskušali in pritiskali na španska vrata. Izenačenje so Otočani dočakali v 65. minuti, predložek Cola Palmerja z desne strani je za hrbet Adriana z glavo pospravil Enzo Fernandez.

Palmer je bil v teh minutah precej živahen, njegov strel z roba kazenskega prostora je ujel Adrian, veliko zaslug pa je imel pri drugem golu, ko so Angleži zadeli še drugič v petih minutah. Znova je bil za Betis usoden njegov predložek, tokrat se je pred golom Adriana najbolje znašel Nicolas Jackson.

Nicolas Jackson je zadel za vodstvo z 2:1. Foto: Reuters

Bistveno boljši drugi polčas so Londončani kronali v 83. minuti, dvoboj je odločil rezervist Jadon Sancho. Piko na i je na koncu visoki zmagi, Betis je v drugem delu povsem odpovedal, postavil Moises Caicedo in potrdil lovoriko Chelseaja.

Chelsea je tako upravičil vlogo favorita, londonska ekipa je v tej sezoni v konferenčni ligi dobila kar 12 od 13 tekem. Betis je na drugi strani zmagal na manj kot polovici vseh srečanj (7 od 15). Chelsea je z današnjo zmago postal prvi klub, ki je osvojil vsa različna evropska tekmovanja. Modri so dvakrat osvojili ligo prvakov, dvakrat ligo Europa, dvakrat evropski superpokal, dvakrat pa tudi nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev. Za nameček so leta 2021 postali tudi svetovni prvaki. Konferenčno ligo, ki je dobila šele četrtega zmagovalca v zgodovini, so do zdaj osvojili Roma, West Ham in Olympiakos Pirej.

Veselje nogometašev Chelseaja. Foto: Reuters

Pomerila sta se sicer se kluba iz najmočnejših lig na svetu, Anglije in Španije, ki prejemata zelo malo zadetkov. V tej sezoni sta jih do finala v konferenčni ligi na 30 tekmah skupno prejela le 23. Vseeno se ne moreta pohvaliti z najboljšo statistiko, kar zadeva prejete zadetke na tekmo. V tej prvini je v tej sezoni najboljša ljubljanska Olimpija, njen vratar Matevž Vidovšek pa je ohranil čisto mrežo kar na devetih dvobojih.

Matevž Vidovšek je v tej sezoni kar na devetih evropskih tekmah ostal nepremagan. Foto: Filip Barbalić

Kateri udeleženec konferenčne lige je prejemal najmanj zadetkov na tekmo do finala? (upoštevane so tudi kvalifikacijske tekme):

Klub (država) Povprečje Prejeti goli Tekme 1. Olimpija (Slo) 0,64 9 14 2. Betis (Špa) 0,75 12 16 3. Chelsea (Ang) 0,79 11 14 4. Vitoria Guimaraes (Por) 0,86 12 14 5. Omonia Nikozija (Cip) 0,93 13 14

Slovenski prvak se v tej sezoni ni pomeril z nobenim izmed finalistov, je pa to izkušnjo doživelo Celje. Slovenski pokalni zmagovalci so pod taktirko neustrašnega Alberta Riere v ligaškem delu gostovali pri Betisu. Čeprav so se morali sprijazniti z vlogo avtsajderja, se v Andaluzijo niso podali z belo zastavo. S pogumno in napadalno igro so še kako namučili favorite, ki so se srečno rešili in si zmago zagotovili v zadnjih sekundah (2:1), Celjani pa so tik pred tem zapravili ogromno priložnost za zmago, ki bi zelo odmevala v Evropi.

Navijači Betisa in Chelseaja so že nekaj ur pred tekmo okupirali Vroclav, prišlo pa je tudi do nekaterih incidentov. Video: Reuters

Konferenčna liga, finale:

Sreda, 28. maj:

Lestvica ligaškega dela: