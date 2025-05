Nogometaši Tottenhama so novi zmagovalci lige Europa. Na stadionu San Mames v Bilbau so z 1:0 ugnali Manchester United in dobili obliž na rane po izjemno mizerni sezoni v premier ligi, hkrati pa si zagotovili evropske nastope v novi sezoni. Rdeči vragi so po porazu ostali brez njih.