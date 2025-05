Na Etihadu diši po ligi prvakov

Na Otoku se obeta norišnica v zadnjem krogu, saj še vedno niso jasni vsi potniki v ligo prvakov. Za zdaj sta si ta privilegij zagotovila le prvak Liverpool in podprvak Arsenal. Manchester City se je s torkovo zmago nad Bournemouthom (3:1) povzpel na tretje mesto in močno izboljšal možnosti za nastop v ligi prvakov, le dve točki pa zaostajajo Newcastle, Chelsea in Aston Villa, tri pa Nottingham. Chelsea je glavni v kombinacijah, ki osmo moštvo premier league ob koncu sezone še pelje v evropska tekmovanja.

Arsenal je z 19. zmago v sezoni osvojil 71 točk in si je s tem dokončno zagotovil nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni. Edini zadetek na tekmi proti Newcastlu je dosegel Declan Rice v 55. minuti.

Arsenal je z 1:0 ugnal Newcastle. Foto: Reuters

V petek zvečer sta bila na oba finalista lige Europa, Tottenham in Manchester United. Spurs so z 0:2 izgubili proti Aston Villi, rdeči vragi pa z 0:1 izgubili proti Chelseaju. Londonski klub je proti Unitedu dobil le eno izmed zadnjih 14 tekem v premier ligi, od tega pa sta ekipi remizirali kar osemkrat. To je sicer tudi obračun, ki se je v zgodovini angleškega prvenstva največkrat končal z remijem, in sicer kar 27-krat. Tokrat so modri vendarle zmagali. Zmagovalca je v 71. minuti odločil Marc Cucurella.

Chelsea je z 1:0 premagal Manchester United. Foto: Reuters

Enega izmed četverice v Evropo pelje le še nor razplet

Na Otoku je še posebej vroče v boju za mesta v ligi prvakov za prihajajočo sezono, kamor bo neposredno iz premier lige napredovalo pet ekip.

Je pa razplet pokala FA, ki ga je v soboto osvojil Crystal Palace, poskrbel za pravo zmedo glede delitve preostalih evropskih vozovnic. Če bi slavil Manchester City, bi se sedmouvrščeni uvrstil v ligo Europa, osmi pa v konferenčno ligo. Zaplete pa se, če Chelsea slavi v konferenčni ligi, v premier ligi pa ostane med petimi najboljšimi, saj se potem kvalificira v ligo prvakov. A njegova vozovnica za ligo Europa se ne prenese na naslednje moštvo na lestvici in sedmouvrščeni odhaja v konferenčno ligo.

To je hud udarec za Brentford, Brighton, Bournemouth in Fulham, ki še lahko končajo kot osmi. Njihove sanje o nastopu v Evropi lahko uresniči zgolj še nor scenarij. Chelsea bi moral namreč osvojiti končno sedmo mesto v premier ligi, hkrati pa slaviti v konferenčni. S tem bi si namreč zagotovil nastop v ligi Europa, vstopnico za konferenčno ligo pa prepustil osmouvrščenemu.

