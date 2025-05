Podvig Angležev, kakršnega Evropa ne pomni

Angležem je uspel izjemen podvig, saj bodo v sezoni 2025/26 v ligi prvakov stiskali pesti za kar šest svojih predstavnikov. Med 36 klubi, ki se bodo podali v boj za evropsko krono, naslov pa bo branil boljši iz letošnjega finala med Interjem in PSG, bo vsak šesti angleški.

Odkar je Aleksander Čeferin prvi mož evropskega nogometa, se še nikoli ni zgodilo, da bi v ligi prvakov v eni sezoni nastopilo kar šest klubov iz iste države. V sezoni 2025/26 se bo zgodilo prav to, v zgodovino se bodo zapisali angleški predstavniki. Foto: Guliverimage

Toliko je bilo ustanovnih članov superlige

Od angleških klubov ima za zdaj nastop v ligi prvakov zagotovljen le prvak Liverpool. Pridružilo se mu bo še pet članov Premier League. Foto: Reuters Zanimivo je, da je bilo leta 2021 med 12 ustanovnimi člani kontroverzne superlige, ki je nato po ekspresnem odzivu Evropske nogometne zveze (Uefa) in predsednika Aleksandra Čeferina hitro propadla, prav šest angleških klubov. To so bili Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham. Vsem omenjenim se nasmiha nastop v ligi prvakov v sezoni 2025/26, a se vsaj enemu od njih želja ne bo uresničila.

Za zdaj si je privilegij nastopa v ligi prvakov v prihodnji sezoni zagotovil le angleški prvak Liverpool, od dragocene vozovnice pa se bo moral posloviti vsaj poraženec finala evropske lige, v katerem se bosta 21. maja v Bilbau udarila Manchester United in Tottenham.

Veselje nogometašev Tottenhama po zmagi na Norveškem in napredovanju v finale evropske lige. Foto: Reuters

Oba kluba sta v tej sezoni razočarala privržence s skromnimi predstavami v domačem prvenstvu, a si bo eden od njiju, tisti, ki bo čez slaba dva tedna osvojil evropsko ligo, rešil sezono, saj bo na račun evropske lovorike dobil tudi vstopnico za ligo prvakov. V polfinalu evropske lige sta bila izjemna. Rdeči vragi so zlahka odpravili Athletic (7:1), ki je tako ostal brez finala na domači zelenici v Baskiji, Londončani pa so s skupnim rezultatom 5:1 odpravili norveški Bodo/Glimt, nekdanji klub občasnega slovenskega reprezentanta Nina Žuglja.

Anglija in Španija nagrajeni z dodatnim udeležencem

Na zelo dobri poti, da si zagotovi nov nastop v ligi prvakov, je tudi Oblakov Atletico Madrid. Foto: Guliverimage Anglija si je zaradi enega od dveh najvišjih koeficientov uspešnosti v evropskih tekmovanjih zagotovila dodatno vstopnico za ligo prvakov. Poleg Otočanov bodo lahko zaradi tega s petimi udeleženci v prihodnji sezoni lige prvakov nastopili tudi španski klubi. Če sta si v la ligi nastop med elito že zagotovila Barcelona in Real Madrid, zelo blizu pa je tudi Oblakov Atletico Madrid, se bodo v boju za preostali vstopnici udarili trije klubi. Athletic Bilbao, Villarreal in Betis iz Seville, ki ga čaka še nastop v finalu konferenčne lige.

Še večja gneča za vozovnice, ki peljejo v donosno ligo prvakov, pa je na Otoku. V Premier League si je tri kroge pred koncem nastop v ligi prvakov zagotovil le prvak Liverpool, za preostale štiri vozovnice pa se poteguje še šest klubov. Dva bosta torej potegnila kratko.

Arsenal je v polfinalu lige prvakov izpadel proti PSG. Parižani so tako izločili kar tri angleške klube zapored. Najprej Liverpool, nato Aston Villo, nazadnje pa še Londončane. Topničarjem se zaradi dobrih nastopov v angleškem prvenstvu nasmiha nastop med evropsko elito tudi v sezoni 2025/26. Foto: Reuters

Za zdaj najbolje kaže Arsenalu, Manchester Cityju, Newcastlu in Chelseaju, ki se bo ta mesec potegoval tudi za zmago v konferenčni ligi, v igri pa sta tudi Nottingham Forest, pri katerem vlogo tehničnega direktorja opravlja nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, in Aston Villa, letošnji četrtfinalist lige prvakov. Tako bo na Otoku v prihodnjih tednih še kako pestro, saj se bodo najbližji zasledovalci Liverpoola potegovati za zelo vredno nagrado.

Lestvica: