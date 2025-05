Preobrat na Anfieldu, Nottingham po spodrsljaju brez lige prvakov?

Angleški prvak Liverpool, ki si je že dva kroga nazaj zagotovil naslov prvaka, je derbiju na Anfieldu remiziral z drugouvrščenim Arsenalom (2:2). Londončani so pred tekmo rdečim priredili šampionski špalir. Nadaljuje pa se hud boj za prvih pet mest, ki peljejo v ligi prvakov. Newcastle je v nedeljo ugnal finalista konferenčne lige Chelsea z 2:0, Manchester City je na gostovanju pri Southamptonu presenetljivo osvojil le točko, Nottingham pa je doma remiziral z Leicester Cityjem. Če bi zmagal, bi skočil na peto mesto, tako pa ostaja sedmi. Man Utd in Tottenham, finalist evropske lige, ki se bosta kmalu spopadla za vstopnico za ligo prvakov, sta znova razočarala navijače in doma vknjižila nov poraz.

Najboljši angleški ekipi letošnje sezone Liverpool, sicer že nekaj časa prvak, in Arsenal sta odigrala derbi 36. kroga angleške lige. Končal se je z izidom 2:2. Liverpoolu je pripadel prvi polčas, Londončanom pa drugi, točka pa vendarle nekoliko več pomeni Arsenalu, ki se je z njo utrdil na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.

V prvem polčasu so imeli gosti večjo posest žoge, a domači so izkoristili dve priložnosti, ki sta se jima ponudili. Prvo Cody Gakpo v 20, drugo pa Luis Diaz minuto pozneje. Toda če so bili varovanci Mikela Artete v prvem polčasu brez pravih idej, to ne velja za začetek drugega.

Mikel Merino je v 70. minuti izenačil na 2:2 in preprečil poraz topničarjev na Anfieldu. Foto: Reuters

Postali so precej nevarnejši in po dveh golih z glavo prišli do izenačenja. Prvega je v 47. minuti dosegel Gabriel Martinelli, drugega pa v 70. minuti Mikel Merino. Pri golu Španca ima precej zaslug tudi Martin Odegaard, ki je sprožil odličen strel z roba kazenskega prostora, vratar Alisson Becker je s pomočjo vratnice žogo odbil, a do nje je prišel Merino in jo potisnil v mrežo.

Strelec izenačujočega zadetka je v 79. minuti zaradi drugega rumenega kartona moral zapustiti igrišče, a domači tega niso izkoristili, imeli pa so za to nekaj priložnosti. Še en gol bi lahko dosegel tudi Arsenal, v sodnikovem dodatku je Odegaard streljal za las mimo gola.

Srake skočile na tretje mesto

Nogometaši Newcastla so v 36. krogu prišli do jubilejne 20. zmage. Najbrž najbolj pomembne doslej, saj so doma z 2:0 premagali neposrednega tekmeca v boju za ligo prvakov Chelsea. Z novimi tremi točkami so dva kroga pred koncem na lestvici prehiteli Manchester City in skočili na tretje mesto. Pred Cityjem imajo zdaj točko prednosti, pred Chelsajem pa tri in še boljšo razliko v doseženih in prejetih golih ter so na dobri poti, da se uvrstijo v najmočnejše evropsko tekmovanje.

Newcastle je zmago proti Londončanom tlakoval že v drugi minuti, ko je Sandro Tonali po odlični podaji Jacoba Murphyja iz neposredne bližine prek vratarja poslal žogo v mrežo. Pri branjenju vodstva jim je v nadaljevanju pomagalo dejstvo, da so od 36. minute igrali z igralcem več, saj je sodnik zaradi udarca s komolcem izključil Nicolasa Jacksona.

Končni rezultat na St. James Parku je dosegel Bruno Guimaraes. Foto: Reuters

Gosti so klub igralcu manj imeli terensko premoč, a niso bili posebej nevarni, domači pa so zmago potrdili, ko je s strelom od daleč in s pomočjo Mala Gusta, ki je poskušal strel blokirati, a se je žoga od njegove noge odbila, Bruno Guimaraes presenetil vratarja Roberta Sancheza.

Branilec naslova Manchester City se je nadejal kompleta točk pri zadnjem Southamptonu. A meščani so naleteli na mino in tekmecem, ki bodo po večini na delu v nedeljo, dali možnost, da še bolj zakomplicirajo stvari med drugim in sedmim mestom.

Pep Guardiola je z varovanci doživel hud spodrsljaj v boju za ligo prvakov. Foto: Reuters

Brentford in Brighton sta z zmagama začasno ohranila še nekaj upanja na preboj v konferenčno ligo, a na zadnjem sobotnem dvoboju jima je načrte dokončno prekrižala Aston Villa, ki je z 1:0 z zadetkom Ollieja Watkinsa v šesti minuti dodatka prvega polčasa ugnala Bournemouth.

Manchester United in Tottenham sta nadaljevala katastrofalno sezono. Oba sta izgubila na domačem igrišču z 0:2, United proti West Hamu, Tottenham pa po dveh golih Eberechija Ezeja v londonskem obračunu proti Crystal Palaceu. Oba sta na lestvici izgubila eno mesto, prehitel ju je West Ham, tako da sta zdaj na 16. in 17. mestu, za njima so le ekipe, ki se selijo v drugoligaško konkurenco.

Arsenal se je medtem dogovoril za prvo odmevno okrepitev za prihodnjo sezono. To je Martin Zubimendi iz Reala Sociedada. Zdaj se morata kluba dogovoriti o odškodnini, saj ima ta v pogodbo s Španci klavzulo v višini 60 milijonov evrov.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 10. maj:

Nedelja, 11. maj:

Lestvica: