PSG za finale preskočil še tretjo angleško oviro

Po torkovi drami v Milanu, ko se je v še eni epski tekmi, polni preobratov, kot prvi v dvoboju z Barcelono v finale uvrstil Inter, je na drugi povratni polfinalni tekmi lige prvakov na Parku princev PSG branil gol prednosti proti Arsenalu. Parižani so dobili tudi drugo srečanje, tokrat z 2:1, in se s skupnih 3:1 prebili v finale, ki bo zadnji dan meseca maja v Münchnu.

Liga prvakov, polfinale (povratna tekma):

Sreda, 7. maj:

Londončani so takoj pritisnili proti vratom Parižanov, ki jih je v prvih minutah po strelih Gabriela Martinellija in Martina Odegaarda rešil Gianluigi Donnarumma. V 17. minuti pa so se Francozi vendarle otresli pritiska gostov in kar takoj stresli okvir vrat. V glavni vlogi je bil Khvicha Kvaratskhelia, ki je neubranljivo sprožil z roba kazenskega prostora, a bil še preveč natančen in zadel oddaljenejšo vratnico vrat Davida Raye. V 23. minuti je hiter protinapad PSG zaključil Desire Doue, a Raya ni imel težjega dela.

V 28. pa veselje na tribunah Parka princev. Po prostem strelu s strani se je žoga odbila na rob kazenskega prostora, tam pa jo je pričakal Fabian Ruiz, jo lepo sprejel in s pravo bombo prerešetal mrežo Arsenala. Le dve minuti kasneje bi lahko PSG vodil z 2:0. Po protinapadu se je sam pred vrati znašel Bradley Barcola, Raya pa se je izkazal z izjemno obrambo. V 33. minuti je s težkega položaja na drugi strani poizkusil Mikel Merino, a zgrešil cilj. 1:0 je bil nato tudi končni rezultat polčasa.

Fabian Ruiz je poskrbel za vodstvo Parižanov. Foto: Reuters

Arsenal spet pritisnil, Raya nato rešil Londončane

V drugem polčasu so ponovno prvi zapretili gostje, Buyako Saka jev 58. minuti dlani Donnarumme ogrel kar neposredno iz kota. Pet minut kasneje smo spremljali dvoboj istih igralcev, po lepem prodoru in strelu Sake pa se je spet izkazal Italijan v vratih domačih. Nedolgo za tem je na drugi strani poizkušal Achraf Hakimi, izkazal pa se je tudi Raya.

Sledil je pregled Maročanovega strela s sistemom Var, žoga pa je oplazila Mylesa Lewisa-Skellyja in PSG je s strani Felixa Zwayerja dobil najstrožjo kazen. Nalogo je prevzel Vitinha, a Raya je njegovo namero prebral in topničarje ohranil v igri za napredovanje.

Hakimi Parižane popeljal na prag finala, Saka hitro znižal

V 72. minuti pa je Hakimi PSG z eno nogo in pol popeljal v finale. Maročan je natančno sprožil s kakih 14 metrov in premagal sicer odličnega Rayo in podvojil prednost na srečanju, skupaj pa Parižane povedel do prednosti kar 3:0.

Le štiri minute kasneje je sledila bliskovita akcija Arsenala, najspretnejši pred vrati domačih pa je bil Saka in poskrbel za iskrico upanja v vrstah gostov. V 79. minuti je imel Saka po napaki Donnarumme na nogi izenačenje, a z bližine po lepem predložku zgrešil prazna vrata. Kmalu zatem je na drugi strani prvič zapretil tudi junak prve tekme Ousmane Dembele, ki je tokrat vstopil s klopi, a Raya se je še enkrat več izkazal.

Bukayo Saka je znižal na 2:1, a več Arsenalu ni uspelo iztržiti. Foto: Reuters

Že v sodnikovem dodatku je z glavo mimo vrat PSG sprožil Merino in bolj kot ne je bilo jasno, da se bodo Parižani v finalu 31. maja v Münchnu udarili z Interjem. Tri minute kasneje je bilo ob izteku Zwayerjevega dodatka to tudi potrjeno. Parižani so tako ostali strup za angleške klube, saj so pred tem izločili tako Liverpool kot Aston Villo.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

9 – Martinez (Inter)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 6. maj:

Sreda, 7. maj:

Lestvica ligaškega dela: