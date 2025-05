Status največjega junaka epskega dvoboja v Milanu, v katerem je Inter po podaljšku s 4:3 premagal Barcelono in se s skupnim rezultatom 7:6 uvrstil v finale lige prvakov, je pripadel Davideju Frattesiju. Dosegel je zmagoviti zadetek za 4:3, ki ga je proslavil tako čustveno in burno, da bi se skoraj onesvestil. ''To je lepota nogometa,'' je poudaril 25-letni Italijan.

Natanko 20 minut po vstopu v igro je dosegel najbolj pomemben zadetek v karieri. Foto: Reuters "Lahko sem srečen, da sem sploh lahko odigral tekmo, saj sem proslavljal zadetek tako močno, da se mi je vrtelo in bi se skoraj onesvestil. Moram se zahvaliti fizioterapevtom. Še včeraj sem čutil bolečine v trebuhu, a so opravili imenitno delo in poskrbeli, da sem bil vendarle pripravljen na tekmo," je po najbolj odmevni zmagi kariere za Sky Sport Italia povedal Davide Frattesi.

25-letni italijanski reprezentant je v igro vstopil v 79. minuti, nato pa v dramatičnem nadaljevanju odločil zmagovalca. Natanko 20 minut po vstopu v igro je odločil zmagovalca, dosegel edini zadetek v podaljšku (4:3) in si pri proslavljanju dal ogromnega duška. Skočil je na ogrado in kričal od zadovoljstva. Kričal je tako močno, da se mu je začelo vrteti v glavi.

Pred tem se je z Interjem znašel v težavah, saj je Raphinha v 88. minuti povedel Barcelono v vodstvo s 3:2. "Bilo je neverjetno, a ko smo izenačili na 3:3, sem povedal Marcusu (Marcusu Thuramu, op. p.), naj ga ne skrbi, saj bomo napredovali. Sem bil pa utrujen že pred tem, preden sem sploh vstopil v igro, saj smo na klopi stali in se vneto drli. Po vsaki potezi smo se prijeli za glavo, tako da smo praktično igrali s soigralci," je Frattesi priznal, kako doživeto je spremljala dvoboj klop Interja.

Kako je Frattesi proslavljal zadetek proti Barceloni in zaradi tega pozneje skoraj omedlel:

🇮🇹🤪Momen emosional selebrasi Davide Frattesi setelah mencetak gol kemenangan di babak Extra Time! pic.twitter.com/oJAVBLNIbG — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 6, 2025

Mislil je, da ne bo mogel nikoli preseči zadetka iz Münchna

V tej sezoni je postal specialist za doseganje poznih zadetkov za zmago Interja. V polno je zadel že na gostovanju v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu. V polno je zadel v Münchnu, ko je v sodnikovem podaljšku zadel za 2:1. "To je nekaj neverjetnega, saj sploh ne vem, kaj naj rečem. Mislil sem, da ne bom mogel nikoli preseči čustev, ki so me prevevala po zadetku v Münchnu, a je bilo to danes še nekaj bolj neverjetnega. To je lepota nogometa," je priznal italijanski zvezni igralec, ki je znan po nepopustljivosti. Nikoli se ne preda.

Nogometaši Interja so se še drugič v treh letih uvrstili v veliki finale lige prvakov. Ko so nastopili prvič, Davide Fratessi, ki je kot rojeni Rimljan prve nogometne korake nabiral pri Laziu, nato pa nadaljeval pot pri Romi, sploh še ni nosil dresa Interja. Igral je za Sassuolo. Tokrat bo drugače. Foto: Reuters

"Takšna je moja kariera. Ne morem se pohvaliti s posebnim talentom, a ne odneham do konca in vselej verjamem v uspeh. To je nagrada za moj trud in zavzetost," ga zdaj konec meseca čaka vrnitev na stadion, kjer je zavil v črno navijače Bayerna. Vrnil se bo na Allianz Areno, kjer se bo 31. maja potegoval za svojo prvo evropsko krono. V finalu se bo nameril na boljšega iz obračuna iz današnjega povratnega polfinalnega obračuna med PSG in Arsenalom, na katerem Parižani branijo zadetek prednosti (1:0).