Francoz se je javno opravičil navijačem Liverpoola za fiasko v finalu lige prvakov

Nekdanji francoski notranji minister Gerald Darmanin, zdaj minister za pravosodje, je v intervjuju, predvajanem na YouTubu, dejal, da "so se zmotili z ukrepi".

Finale med Liverpoolom in Real Madridom na Stade de France je zasenčila 37-minutna zamuda pred začetkom tekme, saj so navijači imeli težave z dostopom do vhodov, potem ko so jih ob približevanju stadionu preusmerili ter s tem ustvarili gnečo v prepolnih ozkih grlih.

Darmanin je sprva za nered krivil navijače Liverpoola in trdil, da so mnogi prišli brez vstopnic. Tri leta pozneje je v intervjuju priznal, da so se oblasti zmotile. "Da, šlo je za neuspeh," je dejal Darmanin.

Policija je proti tisočem navijačev, ki so obstali za kovinskimi ograjami na obodu stadiona, uporabila solzivec. Navijači Liverpoola so bili po kaosu prisiljeni prenašati še vrsto lažnih obtožb na njihov račun. Foto: Reuters

"Ker nisem dobro preveril, kaj se dogaja, kar je bila moja napaka, in ker sem podlegel zaključkom in mnenjem, ki sem si jih že vnaprej ustvaril, ne da bi upošteval vseh informacij. Opravičujem se navijačem Liverpoola. Seveda so imeli prav, da so občutili jezo," je dejal.

Policija je proti tisočem navijačev, ki so obstali za kovinskimi ograjami na obodu stadiona, uporabila solzivec. Navijači Liverpoola so bili po kaosu prisiljeni prenašati še vrsto lažnih obtožb na njihov račun.

Vzrok za sramotno dogajanje slabo izvedeni varnostni ukrepi

Vodilni organ nogometa na stari celini, Evropska nogometna zveza Uefa, je sprva skušala pripisati krivdo navijačem, ki naj bi prispeli prepozno na tekmo, kljub temu, da so tisoči več ur obstali v gneči pred stadionom pred začetkom tekme.

Francoske oblasti so nato trdile, da je težave povzročila menda "velika prevara v industrijskem obsegu" s ponarejenimi vstopnicami.

Foto: Reuters

Preiskava francoskega senata je kasneje ugotovila, da so bili vzrok za sramotno dogajanje slabo izvedeni varnostni ukrepi.

Neodvisno poročilo je Uefi pripisalo "glavno odgovornost" za godljo, zaradi česar je tekma skoraj postala "katastrofa z množičnimi smrtnimi žrtvami". "Le izjemnemu naključju gre pripisati zasluge, da na večer finala ni nihče umrl," izhaja iz poročila, poroča AFP.

Real Madrid je v finalu zmagal z 1:0 ter osvojil 14. zvezdico od 15 lovorik lige prvakov.

Prvotno je bilo načrtovano, da bi finale gostila Allianz Arena v Münchnu. Toda zaradi preložitve in selitve finala leta 2020 so gostitelje premaknili za eno leto nazaj, finale leta 2022 naj bi tako gostil Sankt Peterburg v Rusiji. Zaradi ruske invazije na Ukrajino so finale na koncu prestavili v Saint-Denis.