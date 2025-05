Noro, kakšna zmaga Interja! Barcelona padla po epski drami.

Prvi finalist lige prvakov je Inter. Milančani so na San Siru po epskem boju na povratni polfinalni tekmi lige prvakov po podaljšku s 4:3 ugnali Barcelono in se še drugič v zadnjih treh letih uvrstili v evropski finale. To je bil obračun neverjetnih preobratov in dram. Inter je prvi polčas dobil z 2:0, a je sledil popoln preobrat Kataloncev, ki so v 88. minuti povedli s 3:2. Gostitelji so v sodnikovem podaljšku le izenačili (3:3), v podaljšku pa je Davide Frattesi odločil zmagovalca v 99. minuti. Izvrstni vratar Interja Yann Sommer je do konca srečanja paral živce nogometašem Barcelone, zmaga je ostala doma, Inter pa napredoval s skupnim rezultatom 7:6. V sredo se bo o drugem finalistu odločalo v Parizu, PSG bo branil prednost proti Arsenalu (1:0).

Liga prvakov, polfinale (povratna tekma):

Torek, 6. maj:

Uefa se je po razburljivi tekmi v Milanu upravičeno spraševala, ali je Evropa videla največji obračun v izločilnem delu v zgodovini lige prvakov:

The greatest tie in Champions League history? 👏#UCL pic.twitter.com/d3M8yO6Irt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2025

Najprej je zadel kapetan Interja ...

Nogometna poslastica, ki jo je spremljala vsa Evropa, saj se je odločalo o prvem finalistu lige prvakov, se je na San Siru začela v zelo visokem ritmu. Napadi so se vrstili drug za drugim, kot prvi pa je na tekmi sprožil strel v okvir vrat Lamine Yamal. 17-letni čudežni deček Barcelone in španskega nogometa, ki se je vpisal med strelce na prvi tekmi v Kataloniji (3:3), je v 15. minuti streljal z roba kazenskega prostora, a vratar Interja Yann Sommer ni imel težjega dela. Le kdo bi si takrat mislil, kaj vse še čaka Švicarja na srečanju, ki se bo vpisal v zgodovino lige prvakov kot eden najbolj razburljivih polfinalnih obračunov vseh časov?

Kapetan Interja Lautaro Martinez je popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Nadaljevanje je pripadlo gostiteljem. Inter je tako pritisnil goste, da je izvajal tri zaporedne predložke s kota, nato je Nicolo Barella s strelom iz težkega položaja z desne strane kazenskega prostora prisilil Wojciecha Szczesnyja k posredovanju, v 22. minuti pa je domače občinstvo ponorelo od sreče, saj je Lautaro Martinez popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. Federico Dimarco je na sredini igrišča izmaknil žogo Daniju Olmu in podal Marcusu Thuramu, Francoz pa je v hitrem protinapadu izvrstno zaposlil izkušenega Argentinca, ki je brez večjih težav zatresel mrežo in poskrbel za delirij na tribunah.

... nato pa še Turek z bele točke

Inter je prišel do želenega vodstva, nato pa so sledile minute, v katerih je bila Barcelona aktivnejša in iskala pot do izenačenja, a ga kljub prevladi na zelenici ni dočakala. Zvrstilo se je nekaj (pol)priložnosti Kataloncev, a vratar Interja Yann Sommer ni imel težjega dela. Ostalo je pri vodstvu Milančanov, nato pa so gostitelji v končnici prvega polčasa še podvojili prednost in pahnili Katalonce še v hujše težave.

Razočaranje Pedrija po eni izmed zapravljenih priložnosti Barcelone. Foto: Reuters

Inter je znova pokazal zobe. V 41. minuti je Hakan Calhanoglu po strelu z roba kazenskega prostora poslal žogo mimo vrat, že v naslednjem napadu pa so prišli gostitelji do imenitne priložnosti za podvojitev vodstva. Lautaro Martinez je stekel v kazenski prostor, nato pa se je po posredovanju Pauja Cubarsija znašel na tleh.

Hakan Calhanoglu je podvojil prednost Interja. Foto: Reuters

Sodnik si je po posredovanju VAR ogledal posnetek in pokazal na belo točko, Turek, rojen v Nemčiji, pa je izkoristil najstrožjo kazen in spravil stadion Giuseppe Meazza v ekstazo. Inter je tako prvi polčas dobil z 2:0, skupno je bil v prednosti s 5:3!

Rapsodija Barcelone v drugem polčasu

Barcelona je na začetku drugega polčasa vrnila udarec gostiteljem. Ponovila se je zgodovina. Inter je pred tednom dni na Montjuicu povedel z 2:0, a se je nato dvoboj končal brez zmagovalca (3:3), tudi tokrat pa so Milančani zapravili prednost dveh zadetkov. Sprva se je sicer v drugem polčasu zatresla mreža Barcelone, a je bil gol Francesca Acerbija v 52. minuti zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavljen. Nato pa so sledile vroče minute Flickove čete, ki je domače navijače pahnila v glavobol.

Eric Garcia je v 54. minuti znižal na 1:2. Foto: Reuters

Najprej je branilec Kataloncev Eric Garcia s spretnim udarcem znižal na 1:2, podajo je prispeval Gerard Martin, tri minute pozneje je vratar Interja Sommer z izjemnim posredovanjem preprečil izenačenje po strelu Garcie, v 60. minuti pa je popolno premoč vodilnega španskega prvoligaša z zadetkom za 2:2 kronal Dani Olmo. Nekdanji nogometaš Leipziga in zagrebškega Dinama je zadel po strelu z glavo, novo asistenco pa je vknjižil Martin. Katalonci so se tako ekspresno rešili iz nezavidljivega položaja.

Raphinha za popoln preobrat, a se je Inter vrnil

Barcelona je zagospodarila na igrišču, si v nadaljevanju priigrala še nekaj priložnosti. Sodnik je po prekršku Henrikha Mkhitaryana nad Laminejem Yamalom že pokazal na belo točko, nato pa po posredovanju VAR, po katerem je dal vedeti, kako je spremenil odločitev le zaradi nekaj centimetrov, dosodil prekršek izven kazenskega prostora. Blaugrana je še naprej napadala, v 77. minuti je Sommer z bravurozno obrambo obranil izvrsten strel Yamala z razdalje. Dišalo je že po podaljšku, ko je Brazilec Raphinha po dolgem napadu v drugo le strl odpor Interjeve obrambe in zatresel mrežo.

Raphinha je v 88. minuti popeljal Barcelono do vodstva s 3:2. Foto: Reuters

Barcelono je v 88. minuti popeljal do popolnega preobrata, se s 13. zadetkom v tej evropski sezoni povzpel na prvo mesto najboljših strelcev lige prvakov, ki si ga deli z Gvinejcem Serhoujem Guirassyjem, okrog štiri tisoč navijačev Barcelone pa si je dalo duška na tribunah. Raphinha je za nameček z devetimi asistencami tudi najboljši podajalec lige prvakov.

Katalonci so po vodstvu s 3:2 krenili še po četrti zadetek. In ni manjkalo dosti, pa bi jim celo uspelo. Mladi Yamal je na začetku sodnikovega podaljška zatresel okvir vrat, Interju se je nasmehnila sreča, nato pa je razburljivo poslastico z izenačenjem na 3:3 začinil Francesco Acerbi. Po akciji, v kateri je prišel podajalec Denzel Dumfries do žoge na sumljiv način, gostje so bili prepričani, da je pri tem storil prekršek, piščalka poljskega delivca pravice pa je ostala nema, je branilec Interja izenačil na 3:3.

Francesco Acerbi je v tretji minuti sodnikovega podaljška izenačil na 3:3. Foto: Reuters

S tem pa še ni bilo konec drame v rednem delu srečanja. Yamalu se je v zadnjih sekundah ponudila priložnost za zmago s 4:3, ko se je znašel pred vratarjem Sommerjem, a je Švicar s skrajnimi močmi le ubranil strel.

Frattesi zadel, nato je sledila obramba večera Sommerja

Tako se je v Milanu igral podaljšek. Epska drama je v deževnem vremenu kmalu poskrbela na nov vrhunec. Inter, ki se je komaj izognil porazu po rednem delu, se je v 99. minuti znašel v sedmih nebesih. Rezervist Davide Frattesi, ki je v 79. minuti zamenjal Hakana Calhanogluja, je po akciji, v kateri sta sodelovala tudi Thuram in Taremi, zadel za 4:3.

Lamine Yamal je znova blestel, si priigral kar nekaj priložnosti, a je ostal brez finala lige prvakov. Foto: Reuters

Barcelona se je trudila, da bi izenačila na 4:4, a je Yann Sommer z imenitnimi obrambami zaklenil vrata. Najlepšo je ponudil v 114. minuti, ko je Yamal naredil vse, kar je lahko, a je Švicar s konicami prsti čudežno le preprečil izenačenje. Sommer je zbral sedem obramb. Zmaga je ostala doma, Inter se je uvrstil v veliki finale lige prvakov.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

9 – Martinez (Inter)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Pred tem sta Inter in Barcelona o tem, kdo bo zaigral v sklepnem dejanju lige prvakov, nazadnje v polfinalu lige prvakov odločala leta 2010. Takrat je Inter pod taktirko Joseja Mourinha z mojstrsko obrambno taktiko spravil v slabo voljo Josepa Guardiolo, ki je s številnimi "čarovniki" v zvezni vrsti Barcelone prisegal na kombinatorno igro, a naletel na disciplinirani črno-modri zid. Tudi tokrat je krajšo potegnil katalonski velikan.

Toliko Inter še ni zaslužil

Po povratni tekmi polfinala se je pošteno napolnila klubska blagajna Interja. V bogati zgodovini milanskega velikana še ni bilo tekme, na kateri bi črno-modri zaslužili več denarja s prodajo vstopnic kot ravno s povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti Barceloni. Cene vstopnic so bile vse prej kot poceni, saj znaša zaslužek zaradi razprodanega stadiona – na San Siru se je zbralo okrog 75 tisoč ljubiteljev nogometa – kar 14 milijonov evrov. To je približno dvakrat več od letnega proračuna Olimpije, vodilnega slovenskega prvoligaškega kluba, ki se mu nasmiha naslov državnega prvaka.

Trener Simone Inzaghi je popeljal Inter v finale lige prvakov že drugič v treh letih. Foto: Reuters

Toliko Inter po poročanju športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport še ni zaslužil. Prejšnji rekord je znašal 12,5 milijona evrov, dosežen je bil leta 2023 proti mestnemu tekmecu Milanu. Zaslužek od prodanih vstopnic je bil višji od 10 milijonov evrov v tej sezoni tudi na četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 6. maj:

Sreda, 7. maj:

Lestvica ligaškega dela: