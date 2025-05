Napoli in Inter po tri točke, Udinese pogreša zmage

Kje so zmage, se sprašujejo v Vidmu. Foto: Guliverimage Končno si spet zmage želita slovenska reprezentanca Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Njun Udinese je namreč na zadnjih sedmih tekmah petkrat izgubil in dvakrat remiziral. Nazadnje so zmagali prvega aprila proti Parmi. So pa na 12. mestu in varni pred izpadom, saj imajo 16 točk več od 18. Venezie. Na preostalih štirih tekmah je na voljo še 12 točk. V soboto gostujejo na Sardiniji pri 14. Cagliariju.

