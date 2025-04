Šele drugi poraz Interja, Napoli se je še utrdil v vodstvu

Zaradi dneva žalovanja in pogreba Papeža Frančiška v soboto v Italiji ni bilo tekem italijanskega prvenstva, tako da je bila glavnina 34. kroga odigrana v nedeljo. Na delu sta bila oba vodilna kluba. Inter, ki bo v sredo odigral prvo tekmo polfinala lige prvakov proti Barceloni, je doma izgubil z Romo z 0:1. Edini gol je zabil Matias Soule. Napoli pa je zvečer z zmago nad Torinom (2:0) prednost povišal na tri točke. Venezia je brez Domna Črnigoja opoldne z 0:2 izgubila z AC Milanom. Atalanta je le remizirala z Leccejem (1:1) in ima zdaj pred Juventusom le še tri točke prednosti.

Neapeljčani so so na stadionu Diega Armanda Maradone slavili po zaslugi dveh golov Scotta McTominaya v 7. in 41. minuti. V drugem delu se izid ni več spreminjal, Neapeljčani pa so vpisali še tretjo zaporedno ligaško zmago.

Napoli je zabeležil 22. zmago in na vrhu italijanske lige najbližjemu tekmecu Interju zdaj ušel na tri točke prednosti (74-71). Atalanta je po remiju z Leccejem (1:1) tretja s 65 točkami, četrti pa po zmagi nad zadnjo Monzo z 62 Juventus. V boju za evropska tekmovanja sledijo še Bologna in Roma (oba 60), Fiorentina in Lazio (oba 59) ter Milan (54).

Inter, branilec naslova, je v državnem prvenstvu doživel drugi zaporedni poraz in tako na široko pustil odprta vrata Neapeljčanom. Nogometašem iz večnega mesta je zmago v Milanu z edinim golom na tekmi v 22. minuti zagotovil Matias Soule.

Razočarani Francesco Acerbi. Tekem je vse manj, zdaj šteje vsaka točka. Foto: Reuters

Na delu je bila tudi Venezia Domna Črnigoja, ki ga sicer ni bilo v kadru domače ekipe. Benečani so z 0:2 izgubili proti Milanu. Goste je v vodstvo že v peti minuti popeljal Christian Pulisic, zmago je v sodnikovem dodatku drugega polčasa potrdil Santiago Gimenez.

Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića bo v ponedeljek doma gostil Bologno.

Italijansko prvenstvo, 34. krog:

Nedelja, 27. april:

Ponedeljek, 28. april:

Lestvica: