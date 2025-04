Bijol in Lovrić v Torinu #VŽivo

Prva italijanska nogometna liga serie A je zaradi smrti papeža Frančiška odpovedala vse ponedeljkove tekme. Odigrane bodo danes. Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostuje pri Torinu, Fiorentina, evropski krvnik Celja, pa je na delu na Sardiniji. V serie A sta sicer v vodstvu Inter in Napoli. Če bi ostala izenačena po točkah do konca sezone, bi nato prvič po letu 1964 v Italiji o prvaku odločala dodatna tekma, pri kateri bi imela prednost domačega igrišča ekipa z boljšo razliko v zadetkih.

Sreda, 23. april:

"Po smrti njegove svetosti lahko Lega Nazionale Professionisti Serie A potrdi, da so današnje tekme serie A in Primavera 1 odpovedane," so v ponedeljek zapisali v izjavi za javnost. Dvoboji bodo tako odigrani v sredo. Vse štiri tekme se bodo začele ob 18.30.

Tako je bilo nazadnje leta 1964

Vodilni Inter je v nedeljo izgubil v Bologni, odločilni gol na tekmi je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel Riccardo Orsolini. Milanski velikan ostaja prvi na lestvici, a je zdaj točkovno izenačen z Napolijem, medtem pa se je Bologna prebila na četrto mesto, ki v prihodnji sezoni zagotavlja mesto v ligi prvakov. Zaradi izjemne izenačenosti med Interjem in Napolijem ni izključeno, da bi lahko vodilni dvojec po koncu sezone odigral še eno tekmo, na kateri bi se neposredno odločalo o prvaku. Takšno pravilo, če sta bila dva kluba po koncu rednega dela izenačena po točkah, je v Italiji že veljalo v preteklosti, a so ga nato odpravili. Znova so ga vzpostavili leta 2022, nazadnje pa so na Apeninskem polotoku tako dobili prvaka leta 1964, ko je Bologna v dodatni tekmi v Rimu ugnala Inter in prišla do svojega edinega naslova državnega prvaka.

Škot Scott McTominay je zagotovil zmago Napoliju. Foto: Reuters

Do konca sezone bo v Italiji nadvse vroče, tako v boju za naslov kot za mesta v evropskih pokalih. Neapeljčani so v soboto v 33. krogu z 1:0 v gosteh odpravili zadnjeuvrščeno Monzo. Ta je praktično na robu izpada v drugo ligo, saj pet krogov pred koncem za rešilnim 17. mestom zaostaja 11 točk. Napoli je v povsem drugačnem položaju, saj ima na drugem mestu 71 točk, toliko kot Inter. Tokrat je edini gol za Napoli dosegel Škot Scott McTominay v 72. minuti.

Na derbiju kroga sta se v nedeljo na San Siru pomerila AC Milan in Atalanta. Z 1:0 so zmagali gostujoči nogometaši iz Bergama, edini zadetek na tekmi je dosegel Ederson v 62. minuti. Atalanta je tretja na lestvici s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim dvojcem.

Na prvi sobotni tekmi je Como v gosteh ugnal Lecce s 3:0, Assane Diao je bil dvakratni strelec proti ekipi, ki za zdaj še drži želeno 17. mesto. Na večerni tekmi je Roma gostila Verono in slavila z 1:0. Edini strelec je bil Eldor Šomurodov, napadalec iz Uzbekistana.

