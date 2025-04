Milan prerešetal mrežo "slovenskega" Udineseja, a zmaga ima grenak priokus

V uvodnem dejanju 32. kroga so nogometaši AC Milan, ki so v prvenstvu precej neprepričljivi in bi lahko, če ne bodo uspešni v pokalu, ostali tudi brez Evrope, s 4:0 v gosteh odpravili Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića. Zmaga ima grenak priokus, saj je v začetku drugega polčasa Milanov vratar Mike Maignan močno trčil s soigralcem Alexom Jimenezom in obležal. Z zelenice ga je odneslo zdravstveno osebje. Bijol je ob četrtemu zaporednemu porazu igral vso tekmo in pridelal rumeni karton, Lovrić je igral do 65. minute.