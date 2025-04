Čudežna obramba Španca v Celju odmevala po vsem svetu #video

Z največjim statusom zvezdnika se lahko v ekipi Fiorentini pohvali Španec David de Gea. To je bilo opaziti tudi na srečanju v Celju, kjer je nekdanji čuvaj mreže Manchester Uniteda v napeti končnici zaklenil vrata, preprečil izenačenje, z obrambo v zadnjih sekundah, ko je spretno ubranil strel Edmilsona, pa poskrbel za eno najbolj vrhunskih potez večera. Ker je vzporedno na tekmi evropske lige v Lyonu nizal napake aktualni vratar Manchester Uniteda Andre Onana, ni manjkalo privržencev rdečih vragov, ki so po ogledu izjemnih obramb de Gee v Celju obžalovali odločitev, da je Kamerunec na Old Traffordu sploh zamenjal Španca.

''David nas je rešil,'' je po tesni zmagi italijanskega velikana v prvi četrtfinalni tekmi konferenčne lige v Celju priznal Rolando Mandragora, sicer strelec drugega gola za vijolice. Fiorentina je zmagala z 2:1, a rezultat po tistem, kar je pokazala na igrišču, ni povsem realen. Celjani so bili več kot dostojni tekmeci, si priigrali tudi več zrelih priložnosti, a je goste reševal vratar David de Gea. Čeprav si je po odhodu iz Manchestra (2023) privoščil enoletno odsotnost, je med vratnicama Fiorentine po lanskoletnem prihodu vse bolj prepričljiv.

Kandidati za obrambo večera v konferenčni ligi. Uefa je izpostavila posredovanje Davida de Geo pri strelu Edmilsona kot prvega:

😮‍💨 Stunning saves from David De Gea, Kacper Tobiasz, Jacub Rinne & Sławomir Abramowicz 🧤



Which stop impressed you most? 👀#UECLsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/0oYlO8GlOn — UEFA Conference League (@Conf_League) April 10, 2025

V knežjem mestu se je predstavil v imenitni podobi, si za svoja posredovanja, navdušil je zlasti z obrambama nevarnih strelov Damjana Vukliševića in Edmilsona, ki je imel v zadnjih sekundah na nogi izenačenje na 2:2, prislužil visoke ocene, njegova vrhunska predstava pa ni odmevala le v Italiji, ampak po vsem svetu. Zaradi številčne vojske privržencev Manchester Uniteda, enega najbolj priljubljenih klubov na svetu, je izjemna predstava 34-letna Španca odmevala malodane povsod. In ni jih bilo malo navijačev rdečih vragov, ki bi si želeli, da bi de Gea še vedno branil za njih in med vratnicama zamenjala Andreja Onano.

Andre Onana se ni izkazal na gostovanju v Lyonu. Pred srečanjem se je spustil v besedno vojno z Nemanjo Matićem, nekdanjim rdečim vragom in zdajšnjim članom Lyona, ki ga je oklical za enega slabših vratarjev v zgodovini Uniteda. Kamerunec si s predstavo v Franciji ni naredil usluge. Foto: Reuters

Nepredvidljivi Kamerunec si je znova privoščil nekaj spodrsljajev. Na gostovanju v Lyonu je bil krivec za oba zadetka Uniteda (2:2). Lyon je izenačil v izdihljajih sodnikovega srečanja. Ravno takrat, ko je de Gea v Celju paral živce Edmilsonu in njegovim soigralcem ter poskrbel, da je šla zmaga vendarle v Italijo.

"Lahko smo srečni, da ga imamo"

Njegova obramba se je znašla med predlogi za najlepšo obrambo večera v konferenčni ligi, soigralec Mandragora pa je po zmagi v Celju dejal: "Srečni smo. Ni lahko zmagovati v Evropi. Proti koncu srečanja je bilo kar težavno, a nas je rešil David," je Italijan v pogovoru za Sky Sport pohvalil svojega vratarja in dodal, kako so sena njegove izjemne sposobnosti že navadili na treningih. "Tam počne neverjetne stvari, ki jih nato ponavlja še na tekmah. Je izvrsten vratar. Lahko smo srečni, da ga imamo," je navdušen, da lahko med vratnicama računa na tako zanesljivega soigralca kot je nekdanji španski reprezentant, sicer rojeni Madridčan, ki pri 34 letih znova brani v vrhunski formi.

Po tekmi je de Geo čakalo kar nekaj slovenskih oboževalcev. Nekateri so v rokah držali njegov dres in čakali na avtogram slovitega Španca. Bilo je tudi veliko otrok, njihovo navdušenje pa je nekoliko splahnelo, ko so ugotavljali, da so malodane iz slačilnice Fiorentine prišli že vsi. Manjkal je le še Španec. Ko je zbrano množico pozdravil Hrvat Marin Pongračić, branilec gostov, ki je "zakrivil" prekršek nad Aljošo Matkom, po katerem so Celjani znižali zaostanek na 1:2, je dejal, kako je moral de Gea opraviti še doping kontrolo.

Fiorentina jih bo pogrešala kar tri

Zbrana druščina, ki je čakala na Španca, je bila tako iz minute v minuto manj številčna, nato so za dodatno slabo voljo poskrbeli še klubski delavci Fiorentine, ki so sporočili zbranim, kako se bo vse skupaj zavleklo še nekaj ur, tako da bodo stežka dočakali Španca. Ker so nanj čakali tudi majhni otroci, vedno bolj pa je pritiskal celjski mraz, tako ni prišlo do želenega srečanja s španskim asom. Je pa ostal spomin na njegove izvrstne obrambe, s katerimi je rešil italijanskega velikana in preprečil, da bi izbrancem Alberta Riere uspel preobrat. Hkrati pa je dal misliti tudi navijačem Uniteda, kaj vse zamujajo, odkar Španec ne brani več na Old Traffordu.

Povratni dvoboj med Fiorentino in Celje bo prihodnji četrtek v Firencah. Foto: Jure Banfi

Glede na podatek, kako Fiorentina na povratni četrtfinalni tekmi zaradi kazni kartonov ne bo mogla računati kar na tri pomembne igralce (Moreno, Zaniolo in Dodo) ter smele, optimistične napovedi iz celjskega tabora, kako prihajajo v Firence po maščevanje in zmago, se bo moral de Gea močno potruditi tudi na povratnem srečanjem. Bo Španec tudi takrat jeziček na tehtnici vijolic iz Toskane?