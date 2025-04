V četrtek se je v knežjem mestu čutila posebna nogometna energija. Stadion še nikoli ni bil tako poln, gostovala je Fiorentina, v kateri ne manjka zvezdnikov. Bilo je spektakularno, za popolno zadovoljstvo pa je manjkal le pozitiven rezultat. Ker pa Celjani z igro niso razočarali in bogate goste večkrat spravljali v težave, tako da bi bil lahko rezultat z malce sreče in manj bleščečimi obrambami slovitega Davida de Gee tudi drugačen, v taboru slovenskih prvakov ostajajo optimisti. Albert Riera napoveduje nova presenečenja v igri Celja na povratni tekmi v Firencah, Svit Sešlar pa samozavestno sporoča, da gredo v Italijo po zmago. In da je morda še bolje, da so Celjani tokrat izgubili (1:2) in ne izenačili (2:2), saj bi lahko Fiorentina znova podcenjevala grofe.

Ta sezona je neusahljiv vrelec zgodovinskih mejnikov Celja. Novo čudovito evropsko izkušnjo je v četrtek kronal spektakel, kakršnega knežje mesto še ni doživelo. Več kot 12.500 gledalcev, med njimi tudi številni navijači Fiorentine, je spremljalo izjemno predstavo. Da se obeta nekaj posebnega, se je opazilo že nekaj ur pred srečanjem, ko so se proti stadionu Z'dežele valile ogromne množice nogometnih navdušencev.

Takšna gneča je bila pred celjskim stadionom že slabi dve uri pred začetkom tekme:

Na srečanju so imeli kaj videti. Španski strateg Albert Riera je uresničil napoved. Tudi proti Fiorentini se je zoperstavil tako, kot že nekaj časa poudarja, da je tudi najprimerneje. Pogumno se je spustil v odprt, neposreden boj. V njem je vsaj rezultatsko potegnil krajšo (1:2), a pri tem "umrl pokončno". To je bil poraz, po katerem so lahko celjski nogometaši ponosno zaspali, predstava pa jim je ponudila razlog več za optimizem, da bi lahko na povratni tekmi še večkrat spravili v težave obrambo Fiorentine in ji morda celo priprli vrata napredovanja v polfinale konferenčne lige!

Za tekmo v Firencah znova obljublja presenečenje

"Zadovoljen sem s tem, kar so prikazali moji varovanci. Držali so se načrta, ki smo ga pripravili. Ne morem biti zadovoljen le z rezultatom. Čeprav se igra četrtfinale konferenčne lige in je na drugi strani tekmec takšnega kova kot Fiorentina, je bila naša želja vendarle zmaga. Drugače pa sem zadovoljen, saj smo igrali svojo igro. Bili smo mi. Bili smo Celje. Igrali smo tako kot v zadnjih osmih mesecih. Ostali smo dosledni in zvesti sami sebi. To je tudi moj cilj. Moraš ostati tisto, kar si, ne glede na to, s kom igraš," je po sploh prvem domačem porazu v tej evropski sezoni, v kateri so Celjani skupno odigrali že 19 dvobojev, ponosno povedal Albert Riera in tekmecu dal vedeti, kaj ga čaka prihodnji četrtek na povratni tekmi v Firencah.

Srečanje v Celju so skupaj spremljali trije predsedniki: prvi mož Uefe Aleksander Čeferin, NK Celje Valerij Kolotiko in Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Foto: Jure Banfi

"V Italijo gremo s ciljem, da premagamo Fiorentino. Lahko jih spravimo v težave, a ne vem, ali to pričakujejo," ga spremlja občutek, da bi lahko Celjani, ki v spomladanskem delu v izločilnem delu v Evropi že dokazano blestijo na povratnih tekmah v gosteh, pokvarili načrte favoritu. Zelo je bil zadovoljen zlasti z odzivom svojih varovancev, ko niso imeli žoge.

Albert Riera je presenetil goste s postavo, v kateri ni bilo klasičnega osrednjega napadalca. Foto: Jure Banfi

"Prisilili smo goste, da se niso počutili udobno na igrišču. Presenetili smo jih, saj nismo igrali s pravim napadalcem, ampak lažno devetko," je pojasnil tudi poseben taktični načrt, s katerim je želel njihove osrednje branilce vreči iz ravnotežja, jih privabiti višje in s tem odpirati prostor. V napad je tako preselil Svita Sešlarja. Določeno taktično presenečenje obljublja tudi za povratno tekmo v Firencah.

"Ekipe nikoli ne pripravim enako na dveh zaporednih tekmah. Na povratni tekmi bom pripravil nekaj drugega. Presenečenja so pomemben dejavnik v nogometu. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," Riera komaj čaka nov evropski spektakel.

De Gea prejel pohvale rojaka Riere

Obžaluje le način, kako so Celjani prejeli prvi zadetek, a tudi sporoča, da gredo lahko vsi skupaj spat z mirno vestjo. Najbolj ga veseli spoznanje, da se njegovi igralci ne bojijo Fiorentine. Da ostajajo samozavestni. "Na tekmi sem dobil potrditev. Če je bilo okrog tega pred tekmo še kaj dvomov, jih zdaj ni več. Prepričali smo se, da se lahko kosamo z njimi. Še vedno smo v igri. In v nogometu tekem ne dobivajo vedno favoriti," je izpostavil trener Celja in čestital rojaku Davidu de Gei, ki je bil najbolj zaslužen, da je Fiorentina ohranila prednost do konca.

Fiorentina si je v knežjem mestu zagotovila prednost (2:1), čeprav je imela manj izrazite priložnosti za zadetke od Celjanov. Foto: Jure Banfi

Nekdanji zvezdniški čuvaj mreže Manchester Uniteda, Atletica in španske reprezentance je ubranil nekaj zelo lepih priložnosti, v zaključku srečanja je tako ustavil strelca Damjana Vukliševića in Edmilsona. "Fiorentina ima fantastičnega vratarja. Vratar je zelo pomemben del ekipe, a smo še vedno v igri," sporoča Riera, ki se s svojo samozavestjo okužil tudi varovance. "To, da na povratnih tekmah igramo bolje, morate dati v naslove. Potem nas bo morda Fiorentina jemala resneje. A to je realnost. Vedno igramo bolje na povratni tekmi," verjame, da bodo Celjani po Pafosu in Luganu v gosteh povzročali ogromne težave tudi Fiorentini.

Vuklišević: Celotna Slovenija je lahko zadovoljna

Celjani so si, čeprav niso imeli "pravega" napadalca, vseeno priigrali več zrelih priložnosti. Imeli so višjo posest in tudi večje število strelov na gol (12 proti 10). O tem, kako velik optimizem je zaznati v celjskih vrstah pred povratno tekmo v Firencah, pričajo tudi besede nogometašev.

Navijači Celja so pripravili imenitno vzdušje in se dobro kosali s številnimi privrženci Fiorentine, ki so prispeli v Slovenijo. Foto: Jure Banfi

"Celotna Slovenija je lahko zadovoljna s tem, kar smo danes prikazali. Nismo igrali proti kateremkoli tekmecu, ampak klubu, ki se v serie A poteguje za ligo prvakov. Upam, da lahko obrnemo ta rezultat," je po dvoboju razmišljal branilec Damjan Vuklišević, ki mu je vratar Fiorentine ubranil strel za 2:2. "Tudi pri zaostanku z 0:2 se nismo predali. Na tekmi se nismo branili, oni pa so dosegli zadetek iz dveh polpriložnosti. Ne pomnim, da je naš vratar ubranil kak drug strel. Hoteli smo izenačiti, a vemo, kako kakovosten vratar je de Gea. Držal jih je nad gladino, tako da so odnesli zmago," je podobno kot Riera tudi on izpostavil čuvaja mreže vijolic.

Sešlar: Morda je še bolje, da zaostajamo

"Pokazali smo, da lahko igramo proti njim. Po vseh statističnih podatkih smo jih nadigrali. Čas je, da to ponovimo v Italiji. Imamo lepe možnosti, da gremo naprej," izžareva samozavest Svit Sešlar, vodilni podajalec konferenčne lige in 1. SNL. Tudi on je pohvalil de Geo. "Pokazal je, zakaj je bil nekoč eden boljših vratarjev na svetu. Imeli smo svoje priložnosti, lepše kot Fiorentina. Moramo samo tako nadaljevati. Priložnosti bomo imeli tudi v Firencah," je dragulj slovenskega nogometa izpostavil, da je morda še bolje, da so Celjani prvo tekmo izgubili (1:2), ne pa denimo remizirali.

Vratar Fiorentine David de Gea je v zaključku srečanja večkrat preprečil izenačenje Celjanov. Foto: Jure Banfi

"Podcenjevali so nas in niso zaigrali s prvo ekipo. Mogoče je pa bolje, da zaostajamo, saj nas bodo znova podcenjevali. Če bi bilo 2:2, bi bilo drugače. Zato je mogoče bolje, da zaostajamo," je poudaril 23-letni Celjan, ki je užival v največjem nogometnem spektaklu v knežjem mestu. Spremljalo ga je kar 12.512 gledalcev. Sešlar se vsem zahvaljuje in jim sporoča, da nameravajo Fiorentini na povratni tekmi vrniti z enako mero. O polfinalistu se bo torek v Toskani odločalo prihodnji četrtek. Celjska zasedba bo v Italijo odpotovala z jasnim ciljem: da premaga in izloči favorita.