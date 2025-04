Pirotehniko jim je uspelo pretihotapiti tudi na stadion #foto

Policisti, ki so v četrtek nadzirali dogajanje v luči nogometne tekme med kluboma Celje in Fiorentina, so zaznali več kršitev, največ v povezavi z uporabo pirotehnike. Na dogodku je bilo več kot 12.500 gledalcev.

Policisti so že pred začetkom tekme med pregledom stadiona in okolice našli nekaj kosov pirotehničnih izdelkov, so sporočili iz celjske policijske uprave.

Navijači na poti na stadion Foto: PU Celje

Čeprav so nekaj kosov pirotehnike zasegli, so tako domači kot tuji navijači pirotehnična sredstva uporabljali med tekmo.

Foto: PU Celje Foto: PU Celje

V zvezi z nedovoljeno uporabo pirotehničnih sredstev na javni prireditvi pri policiji še zbirajo obvestila zaradi suma storitve prekrška po zakonu o javnih zbiranjih.

Spremstvo navijačev iz središča mesta Foto: PU Celje

Nogometaši Celja se bodo na povratno tekmo četrtfinala konferenčne lige v Firence odpravili z zaostankom 1:2. Čeprav so na domači zelenici v dvoboju s favorizirano Fiorentino v četrtek pokazali precej poguma in ustvarjalnosti, so na koncu potegnili kratko v igri malenkosti.

Obljubljajo, da jim to ne bo vzelo samozavesti za povratno tekmo.