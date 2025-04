Danes popoldne lahko na brniškem letališču pričakujemo pristanek zanimivega zasebnega letala. Gre za boeing 737-300, ki ga bo za enourni polet iz Firenc v Slovenijo uporabila nogometna ekipa Fiorentine. Italijane jutri v Celju čaka tekma četrtfinala konferenčne lige Uefa.

Letalo je staro že več kot 30 let, so pa njegovo notranjost preuredili in obnovili pred šestimi leti. Potniški prostor je dolg dobrih 22 metrov, v njem pa je prostora za 68 potnikov. Klasični boeing 737 lahko sicer sprejme 144 potnikov.

S podobnim letalom istega prevoznika so lani iz Lizbone v Slovenijo prispeli tudi nogometaši portugalske nogometne reprezentance s Cristianom Ronaldom.

Foto: KlasJet