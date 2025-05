Danes se v Slovenijo po koncu sezone v NBA vrača najboljši slovenski košarkar Luka Dončić. Iz Dallasa bo priletel na brniško letališče in sicer okrog pol dvanajste ure.

Celotna pot med Dallasom in Ljubljano je dolga okrog 4.800 navtičnih milj oziroma slabih 8.900 kilometrov. Let bo trajal nekaj več kot devet ur.

Potovalna hitrost letala je skoraj 890 kilometrov na uro. Foto: FlexJet

Dončić proti Sloveniji leti z enim najboljših poslovnih letal, ki so namenjena zasebnim letom. G650 je produkt podjetja Gulfstream Aerospace, ki so ga javnosti prvič predstavili pred 15 leti. To je najhitrejše poslovno letalo na svetu, saj zmore hitrost vse do 0,925 macha. Potovalna hitost je 480 vozlov oziroma skoraj 890 kilometrov na uro.

Konkretno letalo z oznako N661FX je staro sedem let. Letalo je dolgo dobrih 30 metrov, enako znaša tudi razpon kril. Tako je to tudi največje poslovno letalo - izjema so v zasebni tip predelana večja komercialna potniška letala. Kabina G650 je visoka skoraj dva metra (1,96 m) in široka dva metra in pol. Na letalu je prostor za največ 12 potnikov, upravljata pa ga dva pilota in še dodaten član posadke za zagotavljanje udobja potnikom. Kratica ER pomeni zmožnost večje količine goriva za večji domet, enako pa tudi možnost večje vzletne mase.

Let s takim letalom je lahko dolg tudi 14 ur

V kabini, ki je prav tako najširša v tem razredu letal, je veliko podrobnosti namenjenih udobju potnikov. Leti so namreč lahko dolgi vse do 14 ur oziroma doseg do več kot 11 tisoč kilometrov. V letalu je namenski večpredstavnostni sistem, televizija s premero 106 centimetrov, kavomat, mikrovalnova pečica, hladilnik, video zasloni, integrirane zvočni sistem s slušalkami in podobno.

Notranjost Flexjetovega gulfstreama G650. Foto: FlexJet

Steve Varsano, predsednik FlexJeta. Foto: FlexJet

Lastnik letala, s katerim se bo v Slovenijo vrnil Dončić, je podjetje Flexjet iz ZDA. Ukvarjajo se s izvedbo poslovnih letov na taki ravni in sicer že vse od leta 1995.

Njegov ustanovitelj in predsednik je Steve Varsano, ki je zaslovel tudi kot ustvarjalec vsebine s področja poslovnih letal za družbena omrežja.

Tam je pokazal zakulisje prodaje in lastništva tovrstnih letal, prilagajanja petičnim kupcem in tudi dileme pri odločitvah, kakšna zasebna letala posamezni kupci želijo. Flexjet se ukvarja tudi z delnim lastništvom letal, kjer je lastništvo razpršeno med več posameznikov in so tako stroški za enega bistveno manjši.