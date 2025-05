Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od 2. avgusta upravičen do podaljšanja pogodbe pri Los Angeles Lakers. Mnogi pričakujejo, da bo LeBron James kot obraz franšize LA Lakers tisti, ki bo slovenskega zvezdnika poskušal prepričati, da se dolgoročno zaveže klubu, a štirikratni prvak NBA na to gleda drugače. V nedavnem intervjuju za ESPN je jasno povedal, da to ni njegova odgovornost.

"Ne, to ni moja služba," je bil jasen LeBron James, ki se je na zadnji tekmi končnice poškodoval in ne bi igral, tudi če bi se Los Angeles Lakers prebili v konferenčni polfinale. "Mislim ... pravzaprav vem, da Luka ve, kaj čutim do njega. Na koncu je bila ta menjava izvedena zaradi prihodnosti. To ni več odvisno od mene. Luka se mora sam odločiti, kaj želi narediti s svojo kariero. Star je 26 let, jaz pa 40 – ne more svoje prihodnosti graditi na meni. To je pač realnost."

Luka Dončić in LeBron James sta soigralca šele od februarja, in čeprav je bila njuna skupna pot kratka, sta že pokazala dobro kemijo na parketu. Dončić je na Jamesa od nekdaj gledal kot na vzornika, LeBron pa je z veseljem prepustil številne naloge mlajšemu in bolj svežemu soigralcu, da bi njuno sodelovanje uspelo. A ko gre za prihodnost, fant iz Akrona želi, da Luka sprejme odločitev, ki bo najboljša za njegovo kariero.

"Seveda upam, da tukaj ostane dolgoročno," je dodal LeBron. "Navijači Lakersov ga obožujejo. Los Angeles ga je sprejel. Imamo ga radi kot soigralca, kot brata. A navsezadnje se mora odločiti sam. Jaz tako ali tako ne bom več dolgo tukaj."

S temi besedami je James nakazal, da pospešeno razmišlja o koncu kariere. Po zadnji tekmi končnice je dejal, da bo odločitev sprejel po pogovoru z družino in samim s sabo.

LeBron James je letos zaključil 22. sezono v ligi NBA, in če bi se odločil za nadaljevanje, bi postal prvi v 78-letni zgodovini lige NBA, ki bi v najmočnejši košarkarski ligi igral več kot 22 sezon.

